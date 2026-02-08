Усмана критикуют по инерции. Нурмагомедов показывает высочайший класс

7 февраля в Дубае, ОАЭ, прошёл турнир PFL. В главном событии вечера Усман Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, впервые защищал титул чемпиона организации в лёгком весе. Соперником стал британец Альфи Дэвис, полгода назад сенсационно победивший Гаджи Рабаданова в финале Гран-при.

Усман был большим фаворитом, как практически во всех своих боях на профессиональном уровне, и ожидалось, что борьба станет ключом к победе. Так и вышло, но при этом бо́льшую часть первых двух раундов Нурмагомедов уверенно переигрывал Дэвиса в стойке, не подпускал его к себе, а за счёт хорошей чувствительности легко уходил от контратак. В третьем раунде всё закончилось — Нурмагомедов со второй попытки выбрался за спину и эффектно финишировал соперника удушающим через руку. Доминирующая победа, которая в очередной раз подняла дискуссию о том, что Усман перерос уровень PFL и должен идти в UFC .

Но рядом с такими мнениями регулярно появляется много критики в адрес Усмана, и ставится под сомнение его уровень, что странно. Стать к 27 годам чемпионом Bellator, затем — чемпионом PFL и остаться непобеждённым с рекордом 21-0 — хороший фундамент для того, чтобы выдвинуться в сторону лучшей лиги мира и не быть там статистом, а претендовать на что-то действительно стоящее.

В профессиональной карьере Усмана по-настоящему трудными выдались лишь поединки с Полом Хьюзом. Нурмагомедов показал, что его можно поддавить за счёт боксёрских серий, но, во-первых, Усман победил и там. А во-вторых, мало кому удастся реализовать такой план, не боясь борьбы россиянина. К тому же брат Хабиба ещё не дошёл до пика и растёт как боец. Однако критика идёт по инерции даже после столь доминирующих выступлений, как с Дэвисом. Хотя, казалось бы, какой повод? Соперник ничего не сделал и вдобавок был финиширован. Да и с Хьюзом бои получились огненными.

Усман Нурмагомедов против Пола Хьюза Фото: Francois Nel/Getty Images

Частично критика обусловлена стилем и количеством боёв, дошедших до решения — как только у Усмана пошла оппозиция чемпионского уровня Bellator/PFL, то он стал поменьше рисковать и чаще проходил всю дистанцию поединка. Но глобально 15 финишей в 21 поединке — хороший результат. Можно придираться к стилю, однако это слабо коррелирует с уровнем бойца. С точки зрения зрелищности вопросы к Усману есть, но при этом он демонстрирует высочайший класс. Это действительно впечатляет, когда у бойца настолько богатый арсенал, что он способен полностью сломать весь план сопернику , как это было, например, с Александром Шаблием, которого называли серьёзной проверкой для Нурмагомедова.

У Усмана очень высокий уровень в стойке, он прекрасно контролирует дистанцию за счёт разнообразного набора киков, достаточно тяжело бьёт с рук, хоть и не обладает такой же мощью, как Илия Топурия. И регулярная работа в школе Абдулманапа Нурмагомедова помогает становиться лучше в борьбе, грэпплинге и умении контролировать соперников. Не забываем и о регулярной работе с Исламом Махачевым, что тоже сказывается благоприятно. В мире мало настолько универсальных бойцов, как Усман. А тем более – такого класса .

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

Возможно, негатива добавляет дерзость Нурмагомедова (а он действительно не лезет за словом в карман), но ведь эти же люди критиковали бы Усмана за молчание или пресные фразы. Плюс ко всему ожидания завышены, так как и Хабиб Нурмагомедов, и Хавьер Мендес выделяют чемпиона PFL как суперталанта, постоянно сравнивая его с Топурией или Арманом Царукяном. Конечно, можно долго рассуждать о шансах Усмана в потенциальных поединках и сравнивать его оппозицию в PFL с бойцами UFC, однако всё это смысла не имеет.

Ждать осталось недолго, скоро узнаем, на каком уровне находится Нурмагомедов по сравнению с топами UFC. Но пока стоит отдавать ему должное — это крайне высококлассный боец.