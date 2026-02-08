Ещё один будущий чемпион из команды Хабиба. Начинайте следить за Амру Магомедовым

В Дубае, ОАЭ, накануне прошёл первый большой турнир PFL, который украсили два титульных поединка. Однако привлекали внимание не только они — в прелимах бились сразу пять человек из команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Особенно интригующе выглядел грядущий дебют в лиге непобеждённого Амру Магомедова.

Этому бойцу давно выдавали большие авансы. Дебютировал в профессионалах он ещё в 2017-м, но по-настоящему занялся карьерой лишь спустя три года. За это время 26-летний боец накопил неплохой рекорд (9-0 до дебюта в PFL), выиграл пояс в лиге UAE Warriors и дважды его защитил. В прошлом году стало известно, что Магомедов подписал контракт с PFL. И дебют получился впечатляющим — Амру смял Колтона Энглунда менее чем за минуту. Сначала хлёстко пробил киком корпус, а потом забил потрясённого соперника у сетки. На всё ушло 37 секунд, можно ли было дебютировать ещё более впечатляюще?

И это мы увидели далеко не весь арсенал Магомедова, он банально не успел его продемонстрировать. Амру, что вполне очевидно, в первую очередь хорош в борьбе. Из 10 побед в профи половина добыта сабмишенами. В данном случае партер даже не понадобился, однако и без этого удалось сделать громкое заявление. А после боя Амру заявил, что уже скоро намерен добраться до титульника: «Если вы не знали обо мне, теперь знаете. Именно так я хотел ворваться в элиту! Я думаю, два-три боя – и я буду биться за титул».

Амру Магомедов Фото: Из личного архива Амру Магомедова

Магомедов, возможно, не особо известен широкой публике, однако Хабиб довольно часто его упоминает и хвалит. Ещё в феврале прошлого года Нурмагомедов советовал запомнить имя Амру, потому что он в будущем станем чемпионом UFC, а позже называл бойца «вишенкой на торте команды» .

Перед дебютом Магомедова в PFL Хабиб вновь его нахваливал: «Есть два парня, на которых стоит обратить особенное внимание. Думаю, мало кто в мире способен их победить. Это Ренат Хавалов в легчайшем весе и Амру Магомедов – в лёгком. Я уже давно в этом спорте и знаю, что в мире есть всего два-три человека, которым под силу конкурировать с этими бойцами. Я вижу вокруг себя чемпионов ещё с детства. Эти двое так хороши, что большинство конкурентов ничего не смогут им противопоставить».

Хавьер Мендес тоже согласен, о чём говорил год назад: «Есть парень, который должен наделать много шума — это Амру, чемпион UAE Warriors в лёгком весе. Этот пацан невероятен. Он лучший друг Усмана Нурмагомедова. Амру особенный. Есть ещё пара сильных ребят в команде Хабиба. Но Амру — следующий, кто стрельнет среди этих ребят».