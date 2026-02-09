Большой бокс в Челябинске и схватка Сульянов — Бадаев. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, а значит, любителей единоборств ждут очередные яркие противостояния и турниры. В Челябинске состоится большой вечер профессионального бокса, где пройдут сразу два поединка за титулы чемпиона мира WBA. Также выделяется турнир Ground Zero Championship, в котором выяснять отношения будут два известных спортивных функционера – Анатолий Сульянов и Арсланбек Бадаев. Кроме этого, пройдут турниры в российских промоушенах ММА и кулачных боёв с крайне интересными поединками.

12 февраля. Мансур Джамбураев – Александр Шашутин

В Грозном состоится турнир ACA Young Eagles 63, в котором пройдут сразу два титульных поединка. В полулёгком весе в бою за пояс организации сойдутся Мансур Джамбураев и Александр Шашутин. В активе Джамбураева 13 побед при 4 поражениях, в основном он выступает как раз в лиге ACA Young Eagles, раньше имел опыт выступлений в Eagle FC, а также добирался до RCC, где в единственном поединке уступил Александру Грозину, который совсем недавно выступил на юбилейном АСА 200. В соперниках у Джамбураева будет Александр Шашутин, который не блещет идеальным рекордом, в 22 боях у него 12 побед, но при этом он пробовал себя в разных промоушенах, показывает яркие поединки и поэтому получил титульный шанс.

13 февраля. Максим Буторин – Бабули Цолоев

В Назрани состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 133. Возглавит его бой за временный пояс организации в полусреднем весе между Максимом Буториным и Бабули Цолоевым. Этот же поединок станет первым в рамках Гран-при полусредневесов. Буторин – более опытный боец, чем его соперник, у него за плечами более 30 поединков. В последнее время выступал в лиге MFP, где вышел на серию из двух побед. Его соперник Бабули Цолоев не знает поражений в профессиональной карьере: в его активе восемь побед, и он постарается продлить эту серию в титульном противостоянии.

14 февраля. Георгий Юновидов – Вартан Арутюнян

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят поединок за временный пояс WBA в бриджервейте между Георгием Юновидовым и Вартаном Арутюняном. Юновидов является обладателем титула: в июле прошлого года он разобрался с Евгением Романовым. Однако бой за полноценный пояс Георгий пока получить не может: Муслим Гаджимагомедов, который является действующим чемпионом, брал паузу в профессиональной карьере ради поездки на чемпионат мира в любителях. Поэтому Георгию приходится защищать временный пояс, и в соперниках у него очень опасный претендент. Вартан Арутюнян – непобеждённый нокаутёр с идеальным рекордом 11-0 и семью нокаутами в активе. Арутюнян выбивает на силомере почти тонну и обладает фантастической физической силой, так что временному чемпиону придётся крайне непросто.

Георгий Юновидов Фото: RCC Boxing

14 февраля. Эльнур Самедов — Джон Ленон Гутьеррес

В соглавном событии турнира в Челябинске состоится ещё один титульный поединок. Эльнур Самедов и Джон Ленон Гутьеррес разыграют между собой временный пояс WBA во втором полулёгком весе. Эльнур Самедов уже давно находится в топе своего дивизиона, полтора года назад он в ярком поединке одолел Жору Амазаряна в бою за вторую строчку в рейтинге WBA. С тех пор Самедов провёл ещё два промежуточных поединка, одержал две досрочные победы и теперь получил титульный шанс. Первый номер рейтинга WBA встретится непобеждённым колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом. В активе Джона 11 побед, в том числе семь нокаутов, в последних пяти боях Гутьеррес, как и Самедов, четыре раза выигрывал досрочно. Колумбиец точно приедет не просто отбывать номер, на кону титул чемпиона мира, так что Самедову нужно будет показать лучшую версию себя.

14 февраля. Иван Козловский – Рэй Сейтжанов

В карде турнира по боксу в Челябинске состоится поединок за титул Eurasian Boxing Parliament в первом полусреднем весе. Обладатель титула Иван Козловский будет защищать его в бою против опасного нокаутёра из Казахстана Рэя Сейтжанова. Козловский по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, на его счету 12 побед в 12 поединках, и в прошлом году он завоевал престижный титул чемпиона EBP. Теперь в соперниках у Ивана будет непростой Рэй Сейтжанов из Казахстана. У Сейтжанова тоже 12 побед, правда, есть и одно поражение. При этом Рэй гораздо чаще нокаутирует своих соперников (восемь финишей) и всегда заряжен на то, чтобы показать яркий поединок, так что противостояние с Козловским станет настоящим украшением турнира.

14 февраля. Ильнар Ишимбаев – Суламбек Шахгириев

В Уфе пройдёт большой турнир по кулачным боям от лиги Prime FL. В главном событии вечера состоится титульный бой в полусреднем весе между чемпионом Ильнаром Ишимбаевым по прозвищу Хантер и Суламбеком Шахгириевым, известным в мире кулачных боёв как Алый зверь. Ишимбаев и Шахгириев – два ярких отечественных кулачника, которые прошли через жаркие поединки. Например, Алый зверь имеет в своём активе выступления в Top Dog и Hardcore, побеждал Сергея Кратоса и Лендруша Акопяна. Ишимбаев тоже известен по выступлениям в лучших лигах страны, и у него в активе большие победы. Интриги поединку Хантера и Алого зверя добавляет то, что для них это будет реванш: в 2024 году они уже встречались между собой, закатили кровавую рубку, которая завершилась вничью. И теперь бойцы жаждут поставить точку в очном противостоянии.

15 февраля. Анатолий Сульянов – Асланбек Бадаев

В Москве на площадке волейбольной арены «Динамо» состоится турнир Ground Zero Championship, главным событием которого станет схватка по грэпплингу двух крупных спортивных функционеров страны – бывшего главы Hardcore Анатолия Сульянова и вице-президента АСА Асланбека Бадаева. Конфликт между Сульяновым и Бадаевым назрел уже давно — функционеры открыто испытывали неприязнь друг к другу. Разговоры о схватке по грэпплингу шли тоже давно, Анатолий и Асланбек никак не могли урегулировать финансовые вопросы, но теперь, кажется, всё позади, и их противостояние наконец-то выльется в полноценную схватку.