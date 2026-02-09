Российские тяжи захватывают UFC. Как далеко зайдёт Куниев?

В минувшие выходные в рамках турнира UFC Fight Night 266 свой второй поединок под эгидой организации проводил россиянин Ризван Куниев. Соперником бойца стал шестой номер рейтинга тяжёлого веса Жаилтон Алмейда, совсем недавно уступивший Александру Волкову. Но при этом бразилец доставил Драго очень много проблем — ключей к борьбе Алмейды Волков так и не подобрал. Поэтому и в поединке с Куниевым фаворитом на бумаге был Жаилтон.

Однако на деле Ризван полностью нейтрализовал главную сильную сторону соперника и не дал ему бороться — ни одного тейкдауна при восьми попытках. Где-то россиянину самому удавалось «подсушить» Алмейду в клинче у сетки, а в ударке разница была ощутимой – и не в пользу бразильского бойца. Ризван перебил Жаилтона в два раза. Это вдвойне круто, учитывая, что Куниев готовился к ударнику Райана Спэнну, а не к борцу такого уровня. Тем не менее Ризван победил. Да, возможно, не так зрелищно, но сложно предъявлять за это претензии, потому что и соперник сложный, и поражение надо было закрывать, в 0-2 на старте карьеры в UFC приятного мало.

Чего ждать дальше? Куниев сумел пройти, пожалуй, самого неудобного бойца из топа тяжёлого веса, с которым в принципе мало кто хочет биться. После обновления рейтингов Куниев окажется в топ-10 тяжёлого веса. В UFC явно хотели побыстрее запустить бойца такого уровня в рейтинги и в дебюте дали ему Кёртиса Блэйдса. Там Ризван уступил раздельным решением судей, хотя на портале MMA Decisions 11 из 13 независимых экспертов увидели победу россиянина.

Учитывая, что ситуация в тяжёлом весе довольно плачевная с точки зрения уровня бойцов, то у Куниева хорошие шансы набить победную серию. Рядом с ним в рейтингах окажутся Марчин Тыбура (есть бой), Сергей Спивак и Анте Делия (бьются между собой), Деррик Льюис. Абсолютно каждый из них выглядит вполне посильным для Ризвана соперником. Можно допустить, что для начала Куниеву придётся подраться с кем-то из перечисленных бойцов, чтобы закрепиться в десятке и подтвердить свои претензии на что-то большее. Уровень россиянина позволяет это сделать.

Ризван Куниев Фото: Chris Unger/Getty Images

А дальше уже маячит топ-5 дивизиона. Там есть Вальдо Кортес-Акоста и Кёртис Блэйдс, с которым Куниев хочет реванш. Это единственное имя, которое Ризван назвал после победы над Алмейдой. Однако проблема для россиянина в том, что в топ-5 – два его соотечественника. Есть сомнения в том, что боссы UFC будут рады такой оккупации тяжёлого веса. Поэтому через один-два боя почти наверняка Куниеву придётся подраться с кем-то из российских бойцов. Волков на бумаге будет фаворитом в таком поединке, но мы уже увидели, что такие вещи Ризвана не сильно смущают. С Павловичем шансы примерно равны, во всяком случае, Куниев точно способен выстроить правильный геймплан на такой поединок.

Так как Ризван пришёл за поясом, то как минимум один из этих боёв неизбежен, и со спортивной точки зрения это весьма интригующе. Куниев — боец высокого уровня, это уже очевидно и по двум боям в UFC, он точно способен зайти в топ-5 и немного разбавить застоявшуюся верхушку дивизиона. Крепкий универсал, хорошо чувствующий себя в ударке, здорово нейтрализующий борьбу, а где-то даже может и сам побороться, подержать. И это будет эффективно.

К концу года, скорее всего, мы увидим Ризвана в числе потенциальных претендентов на пояс. Теперь российские бойцы не только захватывают лёгкие веса, но и замахиваются на «королевский» дивизион.