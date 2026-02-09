Многострадальной схватке Бадаева и Сульянова — быть. Но без 50-миллионных гонораров

15 февраля в Москве состоится турнир нового промоушена — Ground Zero Championship. Возглавить его должна многострадальная схватка по грэпплингу между двумя известными спортивными функционерами – экс-главой Hardcore Анатолием Сульяновым и вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым. «Должна» — потому что слишком давно её безуспешно пытаются организовать, и если она вдруг отменится в последний момент, то удивляться этому не стоит.

Первый стердаун Бадаев и Сульянов провели ещё… в феврале 2024 года – то есть два года назад. Тогда поединок, пожалуй, вызывал интерес: функционеры высказывали претензии в адрес друг друга, подвергали друг друга критике и в какой-то момент решили перенести этот конфликт в спортивную плоскость. Асланбек и Анатолий начали прогревать схватку по правилам грэпплинга, а организатором должен был выступить ещё один российский промоутер – Камил Гаджиев.

Но время шло, а никакой конкретики так и не появлялось, кроме сумм, которые озвучили Сульянов и Бадаев. И суммы эти, мягко говоря, космические: Сульянов заявил, что подписал контракт, и озвучил желаемый гонорар – 50 млн рублей. Для понимания – никто из топовых российских бойцов не получает такие суммы. Осенью 2025 года подобный гонорар просил Магомед Исмаилов от RCC за поединок с Владиславом Ковалёвым, но получил отказ. И тут нужно понимать, что Исмаилов – один из самых известных бойцов со спортивной точки зрения и один из самых популярных бойцов в медийном плане в стране. Когда Магомед просит такие гонорары, то их ещё как-то можно объяснить, а когда их просит промоутер, о спортивном прошлом которого мало кому известно – это вызывает вопросы.

У Асланбека Бадаева, к слову, спортивных регалий куда больше: он чемпион России среди синих поясов по версии ACB JJ, победитель и призёр различных соревнований по грэпплингу. Его гонорар оценивался в 15 млн рублей, что в целом тоже довольно внушительная сумма для схватки по грэпплингу.

Собственно, поэтому идея с её проведением загнулась так же быстро, как и появилась. Да, Сульянов постоянно пытался раскачать эту историю, напоминал, что он подписал контракт и готов к схватке в любом месте и в любое время. Только контракт он, видимо, подписал в одностороннем порядке – никто 50 млн рублей не собирался платить Анатолию за его выступление на одном турнире .

Дальше у Сульянова начались проблемы с долгами, с закрытием лиги Hardcore, да и в целом у него наступила чёрная полоса, хотя сам Анатолий, конечно, говорил, что дела у него в полном порядке. Сульянов и Бадаев периодически возвращались к идее очной схватки, ещё неоднократно проводили стердауны, но, казалось, что так никогда и не дойдут до борцовского ковра, учитывая финансовые запросы и состояние дел Сульянова.

Однако в итоге два функционера всё же проведут схватку, причём сделают это в рамках раскрутки новой совместной лиги Ground Zero Championship. Промоушен как раз будет специализироваться на грэпплинге, и Сульянов с Бадаевым возглавят первый кард собственной лиги. Конечно, ни о каких 50-миллионных гонорарах теперь речь не идёт – из своего кармана в свой же перекладывать деньги довольно странно. Так что, получается, Анатолий с Асланбеком и вовсе выступят бесплатно – с целью продвинуть свой же промоушен. В карде турнира, кстати, числятся известные бойцы: Артём Резников, Ислам Жангоразов и многие другие, так что в целом будет на кого посмотреть. Сульянов и Бадаев утверждают, что и в дальнейшем будут радовать зрителей большими именами, затаскивать на свои турниры в том числе и бойцов UFC – видимо, намёк на Армана Царукяна, который в последнее время чаще выступает на соревнованиях по грэпплингу, а не в ММА.

Ну а «украшением» первого турнира Ground Zero Championship станет как раз многострадальная схватка Бадаева и Сульянова. Стоит ли ждать от неё чего-то сверхъестественного? Вряд ли. Но с учётом того, сколько времени это противостояние организовывалось, всё же внимание к их поединку будет приковано немалое.