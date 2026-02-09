Дело Майка Тайсона живёт. Боец укусил соперника за ухо и был избит фанатами

В выходные в чешском городе Брно состоялся турнир местного промоушена Clash MMA 15. Не особо примечательный ивент для широкой массы зрителей запомнился не грандиозными выступлениями бойцов, а мощным скандалом, который потом разлетелся по Сети.

В главном событии вечера проходил поединок в тяжёлой весовой категории между чехом Вацлавом Микулашеком с забавным прозвищем Баба-яга и словаком Паволом Васко. По ходу поединка после одного из разменов бойцы сцепились в клинче, но ненадолго — Микулашек, заваливший соперника на канвас, тут же подскочил. Васко, как выяснилось на повторах, просто вцепился зубами в ухо соперника и прокусил его до крови. После того как всё стало известно и перепалка в клетке между бойцами закончилась, Васко дисквалифицировали и победу отдали Микулашеку. При этом забавно, что на статистических порталах бой обозначен не как противостояние по ММА, а по модифицированным правилам.

Однако на этом скандал не угас, а напротив, разгорелся ещё сильнее, и началось форменное безумие. Васко пытался покинуть клетку и арену, однако на него напали секунданты соперника, к ним подключились простые болельщики, которых едва сдерживала охрана. Кто-то запускал в бойца стаканы с пивом, затем в ход пошли стулья, некоторые из которых попали в голову Паволу. Пока Васко прорывался к выходу, фанаты буквально бросались в проход, пытались нанести ему удар или зацепиться и задержать. Напоследок девушка, стоявшая у выхода, тоже одетая как боец, пнула словака в живот, и тот наконец-то скрылся.

Что интересно, в декабре прошлого года эти бойцы уже встречались, и тогда Васко тоже проиграл из-за дисквалификации в первом раунде. Судя по всему, после этого и назначили реванш, а увидев произошедшее в клетке, зрители просто обезумели. Сам Микулашек, объявленный победителем, позже вышел на связь в социальных сетях, показав последствия инцидента, а также выложил пост, где выражает сожаления о том, что во время массовой потасовки пострадали невинные люди.

Прокушенное ухо Вацлава Микулашека Фото: страница Вацлава Микулашека в соцсетях

Вообще, в Clash MMA любят безумие, там устраивают поединки в формате «два на два», бьются на инвалидных колясках, приглашают местных фриков. Васко, судя по всему, как раз из таких. Он пояснений по инциденту не давал, однако с удовольствием репостил новости о драке. Так что Павол не переживает из-за двух дисквалификаций подряд. Зато получился любопытный косплей на Майка Тайсона, который в 1998-м откусил часть уха Эвандеру Холифилду.