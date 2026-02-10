Выбивает тонну на силомере и сносит всех. Что за новая «машина» в российском боксе?

14 февраля в Челябинске на ледовой арене «Трактор» состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят поединок за временный титул чемпиона мира WBA в бриджервейте между двумя российскими боксёрами: Георгий Юновидов будет проводить защиту пояса против Вартана Арутюняна.

Бриджервейт постепенно становится самым российским дивизионом в современном боксе. Полноценным титулом WBA владеет Муслим Гаджимагомедов, летом 2025 года в поединке за временный пояс сошлись Георгий Юновидов и Евгений Романов, теперь Юновидов проведёт защиту против ещё одного соотечественника Вартана Арутюняна. И это будет крайне непростое испытание для Георгия.

Дело в том, что Арутюнян, пожалуй, один из самых мощных проспектов нашей страны в тяжёлом весе. Вартану 26 лет, в профессионалах он дебютировал довольно рано – в 2019 году в возрасте 19 лет. Но уже по первым поединкам уроженца Сочи было понятно, что перед нами мощный нокаутёр: для победы в дебютном поединке над Шохрухом Закировым ему хватило двух с половиной минут. В первых пяти боях Вартан одержал пять побед, три из них – досрочно. Причём он сумел финишировать крепкого джорнимена Германа Скобенко, который известен российским фанатам своей непробиваемой головой: из 17 его поражений только три были досрочными.

После этого Вартан перебрался в Екатеринбург, где и стал развивать свою карьеру. Арутюнян выступал в супертяжёлом весе и разбирался со своими соперниками. Даже те редкие поединки, которые добирались до судейских решений, Вартан забирал уверенно, роняя оппонентов по ходу боя. Постепенно уровень оппозиции стал расти. Например, в ноябре 2024 года Арутюняна свели с экс-претендентом на титул чемпиона мира WBO Диланом Прашовичем, которого Вартан переехал уже в первом раунде: черногорский боксёр трижды оказывался на полу после мощных попаданий россиянина.

В марте 2025-го Арутюнян разделил ринг с небитым нокаутёром из Намибии Каребом Шитаной и оформил очередной финиш. Но перед противостоянием случился эпизод, благодаря которому российский боксёр получил большую известность. На турнирах RCC Boxing Promotions есть традиция – после процедуры медиавзвешивания боксёры проверяют свой удар на специальном силомере. И Арутюнян не просто установил рекорд по силе удара, но и показал 907 кг, то есть выбил почти тонну. Неудивительно, что его соперники не справляются с мощью российского проспекта .

Вартан Арутюнян Фото: RCC Boxing

Теперь Арутюняну предстоит самый большой бой в карьере. С рекордом 11-0 и семью нокаутами в активе он выходит на титульный поединок против обладателя временного пояса Георгия Юновидова. Вартану 26 лет, в последних пяти боях у него четыре финиша в активе, и он выглядит действительно очень мощно. Однако при этом, конечно, не обходилось без проблем. Например, в последнем поединке опытный Виталий Кудухов нашёл ключи к Арутюняну, сумел избежать жёстких разменов с молодым нокаутёром и прошёл с ним всю дистанцию. Да, Вартан победил по очкам, но поединок был не самый простой. Поэтому и в бою с долговязым и неудобным Георгием Юновидовым у Арутюняна могут возникнуть проблемы.

Осложняется ситуация тем, что Вартан впервые будет боксировать в бриджервейте , до этого он выступал только в супертяжёлом дивизионе, где не было ограничений по весу. Однако здесь нужно сделать оговорку: если раньше Арутюнян мог показать на взвешивании, например, 108,5 кг, как было в поединке с Каребом Шитаной в прошлом году, то на последний поединок против Виталия Кудухова он вышел уже в лимите бриджервейта – 100,9 кг. Возможно, Арутюняна таким образом подводили к потенциальному титульному противостоянию в новой весовой категории.

Вартан Арутюнян Фото: RCC Boxing

Предстоящий бой видится для Арутюняна крайне непростой проверкой. И дело не только в том, что на кону будет стоять пояс WBA, пусть и временный, и что давление в поединке будет колоссальным. Нужно понимать, что Георгий Юновидов – крайне непростой соперник, со стилем которого тяжело справиться. Вряд ли стоит ожидать, что чемпион станет размениваться с претендентом и играть по его правилам, Арутюняну придётся постоянно искать моменты для сближения и для нанесения своих мощных фирменных боковых. Но при этом и перспективы перед Вартаном открываются шикарные: уже в 26 лет он может стать временным чемпионом мира и претендовать на полноценный титул Муслима Гаджимагомедова. Вряд ли Арутюнян задумывался об этом ещё в начале прошлого года, однако теперь у него есть отличный шанс сделать большой шаг в карьере. И претендент максимально мотивирован им воспользоваться.

«Этот бой — самый важный в моей карьере. Он из тех, ради которых я в принципе начал профессиональную карьеру. На чемпиона больше давления? Не могу сказать за всех. Думаю, у каждого боксёра своё мнение на этот счёт. Для меня как для претендента это хороший шанс и большая мотивация. Я считаю, что особой разницы нет. Бой есть бой — и чемпион, и претендент выходят побеждать. У нас с Георгием разные стили… И это скорее плюс. Потому что должен получиться хороший бой», — отметил Арутюнян.