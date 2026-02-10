Самый бездарный руководитель бокса. Зачем глава WBC ругается с суперзвёздами?

В мире профессионального бокса World Boxing Council (WBC) давно считается самой скандальной организацией. В первую очередь благодаря её главе Маурисио Сулейману, который очень старается своей деятельностью подсвечивать все «болезни» современного бокса: коррупцию, нежелание лучших биться с лучшими, покровительство любимчикам. А бонусом идёт излишняя любовь к мексиканцам.

Яркий пример — случай с Дэвидом Бенавидесом. Почти два года он проходил в статусе временного чемпиона во втором среднем весе, выпрашивая бой с Саулем Альваресом. Но мексиканец слишком выгоден для WBC — а почему? Потому что это суперзвезда с их поясом (на тот момент) и зарабатывает огромные гонорары, с которых WBC получает процент за организацию боёв. И, само собой, процент от гонорара Канело и процент от гонорара Бенавидеса — совершенно разные суммы. В итоге Дэвид ушёл в полутяжёлый вес, завоевал временный пояс WBC там, но в этот раз его никто не держал «в запасе». Уже спустя два месяца после того, как Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира, его обязали биться с Бенавидесом или отказаться от пояса WBC. И это при том, что по ротации была очередь претендента по линии IBF. Или другой момент, как летом прошлого года Франсиско Родригес попался на допинге, однако вместо дисквалификации он получил испытательный срок и незамедлительный реванш с бойцом, которого побил, будучи, предположительно, «нахимиченным».

Теперь у Маурисио Сулеймана другое развлечение — он умудряется ссориться с топовыми боксёрами. Осенью прошлого года в WBC обвинили Теренса Кроуфорда, что он не заплатил те самые взносы. Согласно заявлению организации, от американца просили $ 300 тыс., но он все запросы проигнорировал. После выхода конфликта в публичное поле Кроуфорд молчать не стал: «Видел, что Маурисио много наговорил о том, что я не заплатил ему $ 300 тыс. плюс ещё $ 100 тыс. комиссионных. Потому он попросит меня извиниться. За кого ты меня принимаешь? Лучше пожалуйся на себя. Я не собираюсь тебе платить. Что делает вас лучше, чем остальные санкционирующие организации? Всем было достаточно того, что я заплатил, а в WBC думают, что они особенные. У вас есть зелёный пояс, который ни хрена не значит. Хотите, чтобы я заплатил вам больше, чем остальным организациям, потому что вы считаете себя лучше, чем они. Можете забрать чёртов пояс. Настоящий пояс – это The Ring, и он бесплатный. Я что, должен платить вам каждый раз, когда выхожу на ринг? Я, чёрт возьми, рискую своей жизнью, а не вы. Это вы должны платить мне».

Далее Теренс ещё выразил надежду, что увидит, как «такие людишки уходят из бокса». Само собой, Кроуфорда оперативно лишили титула и назначили бой за вакантный пояс. Однако сейчас, менее чем через полгода, возникла немного схожая ситуация, но теперь в центре конфликта с WBC не Кроуфорд, а его друг Шакур Стивенсон, ещё одна большая звезда бокса и третий номер рейтинг pound-for-pound. Стивенсон с ноября 2023 года владел поясом WBC в лёгком весе и трижды защитил титул. В начале 2026 года Шакур поднялся на категорию выше, чтобы сразиться с Теофимо Лопесом за пояс WBO в первом полусреднем весе. Стивенсон победил и завоевал титул, покорив очередную весовую категорию.

Однако внезапно в WBC объявили, что организация лишает Шакура своего пояса и объявляет титул вакантным. Согласно этой версии выходило так, что сам Стивенсон не планирует больше возвращаться в лёгкий вес, поэтому в WBC пошли на такой шаг. Но взбунтовался сам боксёр, по его словам, с него просто хотели взять $ 100 тыс. в качестве санкционного сбора (на секундочку, пояс WBC на кону не стоял, они в организации боя не участвовали). Неудивительно, что Стивенсон вспыхнул: «$ 100 тыс. каким-то аферистам, которые этого не заслуживают? WBC вообще не имели никакого отношения к этому бою, и их это просто разъедает изнутри. Забирайте свой пояс — он меня не определяет. И я только что заплатил этим ребятам после своего последнего боя. С чего вдруг я должен прямо сейчас отдавать $ 100 тыс.? Потому что у вас конфликт с Кроуфордом и вы решили отыграться на мне?»

Шакур Стивенсон Фото: Ishika Samant/Getty Images

Тактика с тем, чтобы вытягивать деньги из топов, уже начала давать сбой. Однако пока в WBC всё ещё верят в себя и гнут свою линию. Так, например, по аналогии с кейсом Канело/Бенавидеса сейчас происходит практически то же самое с Агитом Кабайелом. Он уже год пребывает в статусе временного чемпиона, но никто не спешит сводить его с Александром Усиком. Более того, в WBC были согласны на то, чтобы чемпион провёл бой против Деонтея Уайлдера. Оно и понятно, большое имя = большие деньги. Однако пока не срослось. Хотя это никак не меняет положения бедолаги Кабайела. Вот что говорит Сулейман: «Усик запросил добровольную защиту, и получил разрешение. Кабайел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ожидаем увидеть планы Усика по поводу добровольной защиты, затем, в конце концов, вероятно, назначим чемпиону бой против Кабайела».

При всех этих грешках, которых на самом деле явно больше — всё идёт к тому, что в WBC и дальше будут бодаться с боксёрами за деньги — Сулейман, заработавший репутацию самого бездарного управленца в мире бокса, регулярно транслирует очень благородную миссию организации под его руководством: «Наша политика заключается в том, чтобы проводить наилучшие бои для индустрии, для промоутеров, для бойцов и, конечно же, для зрителей».