Интервью с Николаем Коваленко, шоу Титаны, карьера в MMA, статистика, лига кулачных боёв Хорхе Масвидаля, UFC, достижения в дзюдо

Из шоу «Титаны» — в UFC? Интервью с дзюдоистом, ставшим нокаутёром в ММА
Сергей Сорокин
Интервью с Николаем Коваленко
34-летний россиянин рвётся за океан.

Николай Коваленко – боец с удивительной историей. 34-летний россиянин совсем недавно оказался в смешанных единоборствах, зато у него солиднейший послужной список в дзюдо. А ещё он стал участником телевизионного шоу «Титаны», где наглядно продемонстрировал свои выдающиеся физические способности. Останавливаться на локальных успехах Николай не собирается. Коваленко дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о планах и предложениях, которые уже сейчас прилетают ему из-за океана.

– Как вообще получилось так, что вы заинтересовались дзюдо?
– Наверное, выбор сделал не я. Это сделали родители. У меня спортивная семья. Папа занимался в далёком детстве боксом. А мама – мастер спорта СССР по плаванию. И меня изначально отдали именно в плавание, когда я жил в Сургуте. У нас не было большого выбора секций. В основном – зимние. Но был большой спортивный комплекс с бассейном. И меня отдали в плавание. С пяти до семи лет я им позанимался. Но у меня были проблемы со здоровьем – астма. После длительного нахождения в бассейне пошли осложнения на лёгкие, мне запретили плавать. Поставили на учёт. Профессиональным спортом было запрещено заниматься.

В этом же спортивном комплексе была секция дзюдо. И там была группа здоровья, куда брали вот таких вот особенных детей. Меня в эту группу определили. И где-то до пятого класса я ходил туда. О каком-то дзюдо там сложно было говорить. Однако общеукрепляющие нагрузки были. А потом астма отступила. Я подрос и ушёл во взрослую группу заниматься дзюдо.

– Получается: из группы здоровья – в чемпионы?
– Да. Я вот сейчас с супругой тренирую в Академии РМК. Родители приводят детей и в семь-восемь лет уже начинают спрашивать: «Где наши медали, где результаты?» А я указываю на себя. Живой пример перед глазами. Я до девятого класса вообще ни одной медали не выиграл. Для меня соревнования были из разряда чего-то невозможного. Выходец из группы здоровья. Потом постепенно подрос, натренировался. И получилось. А в детстве вообще нельзя говорить ребёнку, что у него ничего не получится.

Николай Коваленко

Николай Коваленко

Фото: RCC MMA

– Вы упомянули спортивную семью. А было ли такое, что от вас буквально требовали золото, медали?
– Напрямую мне никогда такого не говорили. У нас в семья культ «большого человека». У меня родители большие. Все родственники – как богатыри. Я же был в детстве худенький, щупленький. Меня даже дразнили ребята, называли «подкидышем». Но со временем я нагнал их. А родители лояльно относились. Мама, наоборот, постоянно твердила, что я более слабый, мне многое нельзя. Я это принимать не хотел. И мотивация была дикая. Хотел быть наравне со всеми ребятами. Хотелось доказать, что я такой же, как все. А где-то даже и лучше.

– А когда в дзюдо пошли успехи, как вы на это отреагировали?
– У меня был переломный момент в девятом классе. По какому-то щелчку у меня стало всё получаться. Я пришёл на площадку и понял, что всё умею. Меня всё это удивляло. Начал подтягиваться 20 раз. В футболе бегаю дольше всех. Так получилось и в дзюдо. Я ещё и левша – со мной неудобно бороться. Бывало, побеждал ребят, которые намного более статусные и титулованные, поскольку я корявенький, неудобный. И я понял, что это моё преимущество. А границ не существует. Можно расти, расти и дойти до космоса. Сам в себя поверил, родители поверили. Однако было тяжело. Прежде чем до чего-то дойти, пришлось пройти серьёзную школу, всё сложно давалось. В итоге стал таким тёртым калачом.

Николай Коваленко

Николай Коваленко

Фото: RCC MMA

– А как приняли решение перебраться в MMA?
– С детства смотрел разные фильмы. Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер. Мне всегда они нравились. Я рос на боевиках. И меня всегда привлекали единоборства. Когда пришёл на дзюдо и увидел ребят в кимоно… Подумал про себя: «Это карате, кунг-фу. Я сейчас буду крутить вертушки, ломать кирпичи руками и ногами». И только через полгода понял, что в дзюдо и драться-то нельзя. Кроме того, мы все болели за Фёдора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова. В 2017 году у нас появился первопроходец – Денис Лаврентьев. Он перебрался из дзюдо в MMA. И у него всё так круто получалось. Он шикарно перестроил свою базу дзюдо под MMA. Я увидел это. И в 2019 году нас пригласили поболеть за него. Я приехал, посмотрел турнир, зарядился. И уже через месяц поехал на сборы. Правда, на тот момент сам не знал, что получится. Но после сборов окончательно решил всё. Мне было 29 лет, когда я перешёл из дзюдо в MMA. Предпенсионный возраст. Однако хотел попробовать что-то новое, получить острые ощущения. Первый год был очень интересный, но тяжёлый.

– У вас 11-2 в единоборствах, однако были тяжёлые поражения. Самое быстрое – за 20 секунд. Насколько тяжело это всё переживалось?
– Я первый бой проиграл, когда у меня был рекорд 7-0. Все семь боёв выиграл нокаутом, причём постоянно завершал поединки быстро. Наверное, меня это подрасслабило. Я махал, они все падали. А тут вышел – и всё случилось так же, только в другую сторону. Он махнул, попал. Это же тяжёлый вес. Я только успел пропустить, ничего не почувствовал. Прыгаем, прыгаем. Раз – и экран потух. Пришёл в себя только минут через 20 в раздевалке. И не мог понять, что произошло. Но никакого страха из-за потери «нолика» не видел. Много проигрывал раньше в дзюдо. И вернуться после поражения для меня не составляет никакого труда. Многие переживали, что после такого тяжёлого нокаута тяжело возвращаться. Я такого момента даже не почувствовал. Детство закалило меня. Через тернии к звёздам!

Николай Коваленко

Николай Коваленко

Фото: RCC MMA

– Есть ли сейчас какие-то вызовы на примете? Соперники, с которыми хотелось бы подраться?
– У меня такой момент карьеры. В марте исполняется 35 лет. И у меня осталось три-четыре года, чтобы повыступать на уровне. Тратить время впустую не хочется. Хочу прожить яркие моменты в спорте. Есть жажда больших противостояний, боёв. У меня есть предложение сейчас. Всё на стадии переговоров. Конечно, в России высокий уровень. Однако меня всегда привлекали зарубежные вызовы. Сейчас ведём переговоры по поводу перехода в лигу Хорхе Масвидаля. Там дерутся по правилам MMA, но без перчаток. Голые кулаки. Я никогда в жизни этого не пробовал. Однако предложения меня заинтересовало. Если всё получится, в апреле там выступим.

– А есть ли мысли о попадании в PFL, UFC?
– Эту мысль поселил в своей голове пять лет назад. Я максималист. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В дзюдо всегда мечтал об олимпийской медали. А в MMA хочу стать чемпионом в сильной организации. В UFC, PFL. И лига Хорхе Масвидаля может стать для меня прекрасным трамплином. Хочу заработать международный рейтинг, забрать пояс этой организации. А потом можно будет заходить и в UFC. Причём предложения будут поинтереснее. В UFC и в 38 лет выступают, и в 43. А я чем хуже? Я ещё молодой и перспективный.

Николай Коваленко

Николай Коваленко

Фото: RCC MMA

– Предложение от лиги Масвидаля. Насколько сильно вы ориентировались на финансовую составляющую?
– Всё с детства идёт. Я очень долгое время выступал в дзюдо за идею. Нам никогда и никто не платил. На соревнованиях: диплом, медаль, рукопожатие. В MMA же в первую очередь называют гонорар при переговорах. А мне это неважно. Я в начале карьеры дрался за гроши. Чтобы получать хорошие гонорары, нужно сначала заработать себе имя. Вот и сейчас тоже… Хоть они и предложили мне хороший гонорар, это не сыграло ключевую роль. Да, сейчас в Fight Nights проводят Гран-при, где можно заработать в два раза больше. Но зарубежный вызов всё перевесил. Во мне это всё пробудило дикое желание. Когда узнал эту новость, долго уснуть не мог. Как ребёнок перед Новым годом. В шесть утра лежал и думал: «А не пойти ли мне на пробежку?» Очень ценю это чувство. И в 35 лет готов ехать, завоёвывать, биться, драться, бороться.

– А вы смотрели раньше кула́чку? Нет ли опасений за своё здоровье?
– Считаю, что там, где начинается профессиональный спорт, здоровье уходит на четвёртый-пятый план. Понятное дело, что всё это не полезно. Опасность травм, повреждений. Да, я сначала подумал, что это опасно. Но потом провёл параллель с MMA. В кула́чке только удары руками – и чаще всего по голове. А в смешанных единоборствах ты можешь ещё ногами поработать, уйти в борьбу. Да, на голых кулаках режущие удары, опасность сечек. Однако получить ногой по голове, как мне кажется, намного жёстче. Интересно всё это попробовать.

Николай Коваленко на шоу «Титаны»

Николай Коваленко на шоу «Титаны»

Фото: Кадр из шоу канала ТНТ

– Вы принимали участие в шоу «Титаны». Как получили приглашение, долго ли думали? Какие эмоции оставило выступление?
– Попал я туда, наверное, случайно. Сначала матчмейкеры делали рассылки во все федерации, вышли на Уральскую федерацию дзюдо. И из шести-семи анкет выбрали именно мою физиономию. Может быть, потому, что я очень красивый. Раньше в таких проектах не участвовал, на экране не работал. Однако всё совпало. Мы с менеджерами посоветовались. Я сидел без работы, не мог на тот момент выступать в MMA, потому что восстанавливался после операции на колене.

Те цели, что изначально преследовал, со временем ушли на второй план. Я обрёл там много друзей, знакомых, родных ребят. Все эти люди из мира спорта. Мы жили вместе, в одной каше варились, все сдружились. До сих пор держим связь. Я рад, что попал в эту вселенную «Титанов». Приобрёл намного больше, чем планировал изначально. А мне хотелось доказать, что база дзюдо является универсальной. Рад, что дошёл далеко, почти до финала. С одной ногой, не самый маленький. И в некоторых испытаниях мой вес играл против меня.

– А ведь были и конфликтные моменты? Даже вас выбили не совсем честно. Были ли конфликты за пределами камер?
– Никаких сценариев не было. Никто не говорил, что нужно делать. Всё происходило в режиме реального времени. У нас даже в первой серии драка произошла. Это всё делают не каскадёры, а обычные живые люди. Например, Регбист – импульсивный и эмоциональный человек. Он отстаивал чьи-то интересы, с кем-то ругался на шоу. Но только потому, что такой же и в жизни. Поэтому многие конфликты действительно уходили за пределы камер. В итоге мы там прожили маленькую жизнь.

Всякие ситуации случались. Как вот тот самый момент с канатами. Мой партнёр решил схитрить. Сначала схалтурил, а потом выжатого меня выбил с проекта. Наверное, со спортивной точки зрения он сделал всё правильно. Вышел в следующий круг. Но с человеческой… Меня воспитали по-другому. Я бы себе позволить такое не смог. А в следующей серии его общим голосованием изгнали. Это был поучительный момент.

Комментарии
