Из шоу «Титаны» — в UFC? Интервью с дзюдоистом, ставшим нокаутёром в ММА

Николай Коваленко – боец с удивительной историей. 34-летний россиянин совсем недавно оказался в смешанных единоборствах, зато у него солиднейший послужной список в дзюдо. А ещё он стал участником телевизионного шоу «Титаны», где наглядно продемонстрировал свои выдающиеся физические способности. Останавливаться на локальных успехах Николай не собирается. Коваленко дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о планах и предложениях, которые уже сейчас прилетают ему из-за океана.

– Как вообще получилось так, что вы заинтересовались дзюдо?

– Наверное, выбор сделал не я. Это сделали родители. У меня спортивная семья. Папа занимался в далёком детстве боксом. А мама – мастер спорта СССР по плаванию. И меня изначально отдали именно в плавание, когда я жил в Сургуте. У нас не было большого выбора секций. В основном – зимние. Но был большой спортивный комплекс с бассейном. И меня отдали в плавание. С пяти до семи лет я им позанимался. Но у меня были проблемы со здоровьем – астма. После длительного нахождения в бассейне пошли осложнения на лёгкие, мне запретили плавать. Поставили на учёт. Профессиональным спортом было запрещено заниматься.

В этом же спортивном комплексе была секция дзюдо. И там была группа здоровья, куда брали вот таких вот особенных детей. Меня в эту группу определили. И где-то до пятого класса я ходил туда. О каком-то дзюдо там сложно было говорить. Однако общеукрепляющие нагрузки были. А потом астма отступила. Я подрос и ушёл во взрослую группу заниматься дзюдо.

– Получается: из группы здоровья – в чемпионы?

– Да. Я вот сейчас с супругой тренирую в Академии РМК. Родители приводят детей и в семь-восемь лет уже начинают спрашивать: «Где наши медали, где результаты?» А я указываю на себя. Живой пример перед глазами. Я до девятого класса вообще ни одной медали не выиграл. Для меня соревнования были из разряда чего-то невозможного. Выходец из группы здоровья. Потом постепенно подрос, натренировался. И получилось. А в детстве вообще нельзя говорить ребёнку, что у него ничего не получится.

Николай Коваленко Фото: RCC MMA

– Вы упомянули спортивную семью. А было ли такое, что от вас буквально требовали золото, медали?

– Напрямую мне никогда такого не говорили. У нас в семья культ «большого человека». У меня родители большие. Все родственники – как богатыри. Я же был в детстве худенький, щупленький. Меня даже дразнили ребята, называли «подкидышем». Но со временем я нагнал их. А родители лояльно относились. Мама, наоборот, постоянно твердила, что я более слабый, мне многое нельзя. Я это принимать не хотел. И мотивация была дикая. Хотел быть наравне со всеми ребятами. Хотелось доказать, что я такой же, как все. А где-то даже и лучше.

– А когда в дзюдо пошли успехи, как вы на это отреагировали?

– У меня был переломный момент в девятом классе. По какому-то щелчку у меня стало всё получаться. Я пришёл на площадку и понял, что всё умею. Меня всё это удивляло. Начал подтягиваться 20 раз. В футболе бегаю дольше всех. Так получилось и в дзюдо. Я ещё и левша – со мной неудобно бороться. Бывало, побеждал ребят, которые намного более статусные и титулованные, поскольку я корявенький, неудобный. И я понял, что это моё преимущество. А границ не существует. Можно расти, расти и дойти до космоса. Сам в себя поверил, родители поверили. Однако было тяжело. Прежде чем до чего-то дойти, пришлось пройти серьёзную школу, всё сложно давалось. В итоге стал таким тёртым калачом.

Николай Коваленко Фото: RCC MMA

– А как приняли решение перебраться в MMA?

– С детства смотрел разные фильмы. Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер. Мне всегда они нравились. Я рос на боевиках. И меня всегда привлекали единоборства. Когда пришёл на дзюдо и увидел ребят в кимоно… Подумал про себя: «Это карате, кунг-фу. Я сейчас буду крутить вертушки, ломать кирпичи руками и ногами». И только через полгода понял, что в дзюдо и драться-то нельзя. Кроме того, мы все болели за Фёдора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова. В 2017 году у нас появился первопроходец – Денис Лаврентьев. Он перебрался из дзюдо в MMA. И у него всё так круто получалось. Он шикарно перестроил свою базу дзюдо под MMA. Я увидел это. И в 2019 году нас пригласили поболеть за него. Я приехал, посмотрел турнир, зарядился. И уже через месяц поехал на сборы. Правда, на тот момент сам не знал, что получится. Но после сборов окончательно решил всё. Мне было 29 лет, когда я перешёл из дзюдо в MMA. Предпенсионный возраст. Однако хотел попробовать что-то новое, получить острые ощущения. Первый год был очень интересный, но тяжёлый.

– У вас 11-2 в единоборствах, однако были тяжёлые поражения. Самое быстрое – за 20 секунд. Насколько тяжело это всё переживалось?

– Я первый бой проиграл, когда у меня был рекорд 7-0. Все семь боёв выиграл нокаутом, причём постоянно завершал поединки быстро. Наверное, меня это подрасслабило. Я махал, они все падали. А тут вышел – и всё случилось так же, только в другую сторону. Он махнул, попал. Это же тяжёлый вес. Я только успел пропустить, ничего не почувствовал. Прыгаем, прыгаем. Раз – и экран потух. Пришёл в себя только минут через 20 в раздевалке. И не мог понять, что произошло. Но никакого страха из-за потери «нолика» не видел. Много проигрывал раньше в дзюдо. И вернуться после поражения для меня не составляет никакого труда. Многие переживали, что после такого тяжёлого нокаута тяжело возвращаться. Я такого момента даже не почувствовал. Детство закалило меня. Через тернии к звёздам!

Николай Коваленко Фото: RCC MMA

– Есть ли сейчас какие-то вызовы на примете? Соперники, с которыми хотелось бы подраться?

– У меня такой момент карьеры. В марте исполняется 35 лет. И у меня осталось три-четыре года, чтобы повыступать на уровне. Тратить время впустую не хочется. Хочу прожить яркие моменты в спорте. Есть жажда больших противостояний, боёв. У меня есть предложение сейчас. Всё на стадии переговоров. Конечно, в России высокий уровень. Однако меня всегда привлекали зарубежные вызовы. Сейчас ведём переговоры по поводу перехода в лигу Хорхе Масвидаля. Там дерутся по правилам MMA, но без перчаток. Голые кулаки. Я никогда в жизни этого не пробовал. Однако предложения меня заинтересовало. Если всё получится, в апреле там выступим.

– А есть ли мысли о попадании в PFL, UFC?

– Эту мысль поселил в своей голове пять лет назад. Я максималист. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В дзюдо всегда мечтал об олимпийской медали. А в MMA хочу стать чемпионом в сильной организации. В UFC, PFL. И лига Хорхе Масвидаля может стать для меня прекрасным трамплином. Хочу заработать международный рейтинг, забрать пояс этой организации. А потом можно будет заходить и в UFC. Причём предложения будут поинтереснее. В UFC и в 38 лет выступают, и в 43. А я чем хуже? Я ещё молодой и перспективный.

Николай Коваленко Фото: RCC MMA

– Предложение от лиги Масвидаля. Насколько сильно вы ориентировались на финансовую составляющую?

– Всё с детства идёт. Я очень долгое время выступал в дзюдо за идею. Нам никогда и никто не платил. На соревнованиях: диплом, медаль, рукопожатие. В MMA же в первую очередь называют гонорар при переговорах. А мне это неважно. Я в начале карьеры дрался за гроши. Чтобы получать хорошие гонорары, нужно сначала заработать себе имя. Вот и сейчас тоже… Хоть они и предложили мне хороший гонорар, это не сыграло ключевую роль. Да, сейчас в Fight Nights проводят Гран-при, где можно заработать в два раза больше. Но зарубежный вызов всё перевесил. Во мне это всё пробудило дикое желание. Когда узнал эту новость, долго уснуть не мог. Как ребёнок перед Новым годом. В шесть утра лежал и думал: «А не пойти ли мне на пробежку?» Очень ценю это чувство. И в 35 лет готов ехать, завоёвывать, биться, драться, бороться.

– А вы смотрели раньше кула́чку? Нет ли опасений за своё здоровье?

– Считаю, что там, где начинается профессиональный спорт, здоровье уходит на четвёртый-пятый план. Понятное дело, что всё это не полезно. Опасность травм, повреждений. Да, я сначала подумал, что это опасно. Но потом провёл параллель с MMA. В кула́чке только удары руками – и чаще всего по голове. А в смешанных единоборствах ты можешь ещё ногами поработать, уйти в борьбу. Да, на голых кулаках режущие удары, опасность сечек. Однако получить ногой по голове, как мне кажется, намного жёстче. Интересно всё это попробовать.

Николай Коваленко на шоу «Титаны» Фото: Кадр из шоу канала ТНТ

– Вы принимали участие в шоу «Титаны». Как получили приглашение, долго ли думали? Какие эмоции оставило выступление?

– Попал я туда, наверное, случайно. Сначала матчмейкеры делали рассылки во все федерации, вышли на Уральскую федерацию дзюдо. И из шести-семи анкет выбрали именно мою физиономию. Может быть, потому, что я очень красивый. Раньше в таких проектах не участвовал, на экране не работал. Однако всё совпало. Мы с менеджерами посоветовались. Я сидел без работы, не мог на тот момент выступать в MMA, потому что восстанавливался после операции на колене.

Те цели, что изначально преследовал, со временем ушли на второй план. Я обрёл там много друзей, знакомых, родных ребят. Все эти люди из мира спорта. Мы жили вместе, в одной каше варились, все сдружились. До сих пор держим связь. Я рад, что попал в эту вселенную «Титанов». Приобрёл намного больше, чем планировал изначально. А мне хотелось доказать, что база дзюдо является универсальной. Рад, что дошёл далеко, почти до финала. С одной ногой, не самый маленький. И в некоторых испытаниях мой вес играл против меня.

– А ведь были и конфликтные моменты? Даже вас выбили не совсем честно. Были ли конфликты за пределами камер?

– Никаких сценариев не было. Никто не говорил, что нужно делать. Всё происходило в режиме реального времени. У нас даже в первой серии драка произошла. Это всё делают не каскадёры, а обычные живые люди. Например, Регбист – импульсивный и эмоциональный человек. Он отстаивал чьи-то интересы, с кем-то ругался на шоу. Но только потому, что такой же и в жизни. Поэтому многие конфликты действительно уходили за пределы камер. В итоге мы там прожили маленькую жизнь.

Всякие ситуации случались. Как вот тот самый момент с канатами. Мой партнёр решил схитрить. Сначала схалтурил, а потом выжатого меня выбил с проекта. Наверное, со спортивной точки зрения он сделал всё правильно. Вышел в следующий круг. Но с человеческой… Меня воспитали по-другому. Я бы себе позволить такое не смог. А в следующей серии его общим голосованием изгнали. Это был поучительный момент.