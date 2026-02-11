Реванш с Биволом или новые горизонты? 5 вызовов для Канело

Сауль Альварес – один из самых топовых действующих боксёров. И к его выступлениям приковано запредельное внимание фанатов. Естественно, все болельщики ждут, когда мексиканец вновь выйдет в ринг. По предварительной информации, Канело проведёт свой следующий поединок в сентябре 2026 года . Правда, пока нет никакой ясности относительно того, кто именно станет оппонентом Альвареса. И вариантов у Сауля – множество.

Дмитрий Бивол

Россиянин, пожалуй, самая интересная опция в рукаве прямо сейчас. А всё потому, что мексиканец выждал максимально удобное время для реванша. Бивол уже год простаивает, за это время был вынужден пережить операцию . И восстановление пока проходит под завесой тайны. Поэтому не совсем понятно, в каком действительно состоянии Дмитрий подойдёт к потенциальному поединку. Правда, пока сам россиянин активно заявляет, что намерен до конца года закрыть вопрос с трилогией — подраться с Артуром Бетербиевым. Но в Саудовской Аравии могут заинтересоваться противостоянием Канело и Бивола, его дальнейшим развитием. Особенно на фоне того, что мексиканец нацелен поквитаться с оппонентом.

Высказывания самого Канело довольно быстро меняются. Совсем недавно он говорил, что не особо заинтересован во втором поединке с Биволом. Возможно, мексиканец прекрасно понимал, что не был готов к реваншу. А теперь находится в выигрышном положении. Поэтому и выражает желание вновь сойтись с Дмитрием в ринге: «Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Посмотрим в будущем. Если это будет иметь смысл, то мы можем устроить это. Как я уже говорил, мне всегда нравятся вызовы».

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Якоб Банк

Кажется, у Канело внезапно появилась очень интересная кандидатура для следующего соперника. Это молодой 24-летний датчанин Якоб Банк. В таком молодом возрасте он успел наколотить профессиональный рекорд 18-0. Причём 10 поединков завершил именно нокаутами. Так случилось и в недавнем противостоянии с Уильямом Скаллом. А ведь сам Альварес смог одолеть кубинца лишь единогласным судейским решением . Поэтому талант из Дании – интересная проверка на пути Канело. А для самого Банка – шанс всей жизни и возможность мощнейшим образом прокачать карьеру.

Правда, есть и вопрос, который касается разницы в возрасте. Вообще нет уверенности, что мексиканец решится биться против настолько молодого оппонента. Да, челюсть Канело прошла огромное количество проверок. Поэтому вряд ли Якоб сможет удивить его нокаутирующей мощью. Однако Альваресу будет очень сложно превзойти 24-летнего боксёра в работе на ногах и в физической готовности. Поэтому и особой веры в то, что Сауль примет такой вызов, нет.

Кристиан Мбилли

Французский боксёр камерунского происхождения – мощнейший парень. Он успел провести к 30 годам 30 профессиональных поединков. И остаётся непобеждённым. Правда, один из боёв (последний) завершился ничейным исходом. Не получилось поставить в тупик Лестера Мартинеса. Но Мбилли уже активно пророчат более серьёзные вызовы. Не останавливает даже осечка в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе. А всё потому, что этот пояс по-прежнему остаётся на плече Кристиана. Более того, он успел получить статус полноценного чемпиона.

Стоит отметить, что авторитетное издание L’Equipe называет главным претендентом на поединок с Канело именно Мбилли. И даже сообщает, что команда Альвареса ведёт прямые переговоры с представителями Кристиана. Ожидается, что в случае их успешного исхода бой состоится в сентябре в Эр-Рияде. Особенность Мбилли – умение вырубать оппонентов. 24 из 30 своих поединков он завершил нокаутами. Поэтому на Альвареса будет интересно посмотреть именно против оппонента, который может давить агрессией и набрасывать удары, что действительно будут тревожить и даже потрясать.

Кристиан Мбилли Фото: Sarah Stier/Getty Images

Хамза Шираз

А этого бойца давно пророчат в соперники Канело. Особенно если учесть, что о таком противостоянии задумывался Турки Аль аш-Шейх. И значит, такая возможность действительно рассматривалась. Правда, изначально сроки были совсем другими: «В сентябре Канело проведёт второй бой по контракту. Если всё будет хорошо, тогда мы планируем его возвращение на февраль. Там будет два варианта — бой против Хамзы Шираза или против Криса Юбэнка».

У Шираза мощный профессиональный рекорд – 22-0-1 (18 KO). Шикарные показатели для 26-летнего британца. Однако совсем недавно была ничья в противостоянии с Карлосом Адамесом. Но это лишь обозлило талантливого боксёра. И в следующем поединке получилось отправить Эдгара Берлангу в технический нокаут. На старте пятого раунда Шираз потряс оппонента. Рефери тут же вмешался и остановил поединок. Складывается ощущение, что Хамза уже дорос до громких боёв.

Конор Бенн

Стоит отметить, что Крис Юбэнк действительно был кандидатурой Турки. Однако сейчас ситуация, кажется, полностью изменилась. У Конора Бенна профессиональный рекорд 24-1. Он в апреле 2025 года оступился в противостоянии с Крисом. А потом вышел на реванш и тотально уничтожил заклятого врага. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой единогласным решением судей. По его ходу Бенн дважды отправил Юбэнка в нокдаун. Счёт судейских записок: 119-107, 116-111, 118-108 в пользу Конора.

А ведь Турки изначально обещал, что у победителя этого поединка будет шанс выйти в ринг с Канело. «Кто бы ни победил, мы будем работать над организацией его боя с Канело», – говорил Аль аш-Шейх ещё до первого поединка. И теперь Бенн совершенно точно находится в шорт-листе матчмейкера.