Экс-звезда UFC подерётся в России на голых кулаках. Это ошибка для Ромеро

С лета 2025 года в России функционирует лига кулачных боёв IBA Bare Knuckle. Деятельность началась с неплохих размахов, сразу пошли инсайды о звёздах в кулáчке. Например, сообщалось, что Александру Шлеменко и Андерсону Силве предложены самые большие гонорары в истории поединков на голых кулаках. На первый турнир лиги пригласили Джона Джонса и в целом явно обозначали, что действовать планируют с размахом. Выступления звёздных кулачников Мухамеда Калмыкова, Хайбулы Мусалова и Мурада Халидова тоже говорили о намерениях лиги.

Это неудивительно. Для части болельщиков в России кулачные бои по-прежнему остаются чем-то маргинальным и диким, но тем не менее у этого сегмента единоборств уже сформировалось фан-база, которая ценит кровавое зрелище . Есть немало локальных звёзд, которые известны публике и чьи бои ждут с нетерпением. Много для этого сделала и продолжает делать лига Top Dog. В RCC тоже подключились, понимая, что спрос есть. С учётом возможностей IBA было логично, что они громко ворвутся на этот рынок. И уже после дебютного турнира лиги сообщалось о планах привезти в Россию бывшую звезду UFC Йоэля Ромеро.

Руководитель IBA Bare Knuckle Алибек Гитинов отмечал, что стиль кубинца подойдёт лиге: «Мы хотим удивлять нашу аудиторию и рады сообщить: легендарный боец ММА, бывший претендент на титул UFC и участник Олимпийских игр Йоэль «Солдат бога» Ромеро выступит в лиге IBA Bare Knuckle. Переговоры прошли, все дали своё согласие. Мы хотели сделать ему бой уже в октябре, но по некоторым причинам перенесли поединок на 2026 год. Я уверен, что его стиль идеально впишется в формат боёв на голых кулаках. У нас готовится потрясающий поединок с участием Ромеро. Скоро объявим дату боя и имя его соперника».

Однако между желанием позвать Ромеро и реальным анонсом по разным причинам прошло немало времени. Кубинцу хотели устроить поединок с Вагабом Вагабовым в феврале, но из-за Рамадана пришлось менять планы, и Ромеро получил разрешение заполнить паузу выступлением за океаном в BKFC. К слову, так и не выступил — бой с Лоренцо Хантом отменили, так как Йоэль заболел. В итоге теперь лига IBA Bare Knuckle официально анонсировала поединок звёздного кубинца с Вагабовым, который состоится 28 марта в Санкт-Петербурге .

Йоэль Ромеро Фото: Harry How/Getty Images

С точки зрения медийности это шикарное решение для лиги. Большое имя, известное и за океаном, привлечёт дополнительное внимание. К тому же IBA не выдёргивает ветерана с пенсии — Ромеро продолжает активно выступать вне ММА. За последние годы он и в кулáчку заходил, и в новообразованном промоушене Dirty Boxing засветился, и даже вспомнил былые времена, выступив в лиге по вольной борьбе. То есть Йоэль вполне себе активен и даже успешен. Это хорошее подписание для IBA. И Ромеро уже отреагировал на анонс: «Еду в Россию. Большое спасибо за приглашение в вашу страну. Я знаю своего соперника и всегда хочу побеждать, когда выхожу против достойных бойцов».

С победой может получиться непросто, потому что биться надо с Вагабом Вагабовым. Несмотря на то что он известен в первую очередь по выступлениям в ММА, с 2021 года Вагабов активно бьётся в других дисциплинах, таких как бокс, бокс в клетке, кикбоксинг. И везде довольно успешно — всё же Вагаб очень мастеровитый ударник. На бумаге громкое противостояние с Ромеро выглядит мисматчем. Для лиги и самого Вагабова это большого значения не имеет, а вот почти 49-летнему Ромеро точно нужно принимать урон от тяжеловеса в стойке, да ещё и на голых кулаках? Там ещё и в габаритах разница весьма приличная .

Вагаб Вагабов Фото: Sefa Karacan/Getty Images

Может случиться так, что Йоэль, несмотря на всю свою схожесть с киборгом, нахватает приличных увечий и, возможно, улетит в нокаут. Так себе визит в Россию получится. Пока похоже, что Ромеро ошибся. Может, стоило выторговать себе соперника чуть проще, в IBA вполне могли бы прислушаться к такой звезде. Но, во всяком случае, Йоэль получил солидный гонорар, а бой посмотрит много болельщиков. Значит, стоит того.