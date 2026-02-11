Охотник за головами из АСА. Бои Биберта Туменова — самое яркое, что есть в российских ММА

В российских ММА явно наметился кризис с яркими личностями. Те, кто притягивал к себе внимание, потихоньку сходят со сцены и зачастую либо идут к завершению карьеры, как Александр Шлеменко, либо попадают в новостные сводки другими путями, как Александр Емельяненко. На фоне дефицита ярких бойцов себя удалось проявить Владиславу Ковалёву, но стоит обратить внимание ещё на одного бойца, который не только громко говорит, но и сносит соперников.

Биберт Туменов в последние годы постепенно превращается в большую звезду не только лиги АСА, а российских ММА в принципе . И он сполна оправдывает своё прозвище Охотник за головами. Прямо сейчас Биберт идёт на серии из шести побед, в пяти случаях это были финиши, а дойти до решения судей удалось только Андрею Гончарову. И потом этот поединок признали боем года в АСА, что тоже показательно. К тому же Туменов всё чаще мелькает в медиа, что явно благоприятно сказывается на его узнаваемости.

Биберт Туменов Фото: ACA MMA

Больше двух лет назад Туменов едва не подрался с экс-чемпионом UFC Коди Гарбрандтом, который прилетел в Россию секундировать своего друга Лэнса Палмера перед боем с Бибертом. Стычку тогда предотвратили, а Туменов рассказал, что Коди пообещал попросить у UFC возможность выступить в России и подраться с ним. До этого дело не дошло, но зато Биберт стал первым, кто нокаутировал Палмера. На это ему понадобился всего один раунд. Но, к сожалению, потом Туменов, выйдя в полуфинал Гран-при полулёгкого веса, снялся с боя против Курбана Тайгибова из-за проблем со здоровьем. Возможно, повлияли тяжёлые весогонки — к поединку с Палмером Биберт согнал 28 кг.

После этого инцидента у Охотника за головами было три боя и все три прошли в лёгком весе. Это явно добавило стабильности карьере Туменова — три боя за 14 месяцев можно назвать хорошей частотой выступлений . До этого, выступая в полулёгком дивизионе, Биберт провёл те же три поединка за 21 месяц. Плюс добавим туда два сорванных поединка. Кроме того, с упрощённой весогонкой Туменов и финишировать соперников стал ярче. Сначала был шикарный глухой нокаут в бою с Раушем Манфио, которого до Биберта никто не вырубал, затем добавилась победа над Павлом Гордеевым. И опять-таки, до встречи с Туменовым этого бойца вообще никто не финишировал, а Биберт нокаутировал. А совсем недавно 28-летний боец расправился с Александром Грозиным.

База Туменова — бокс, он мастер спорта России международного класса и очень охотно свои козыри применяет, давая, таким образом, людям зрелище. Каждый бой Биберта — это яркое событие. Возможно, ни одного другого бойца так не ждут в клетке, потому что все знают, чего ждать — он действительно пойдёт в охоту за головой соперника. Сейчас это самый зрелищный боец в российских ММА . Пока только двум людям удалось остановить Туменова. Это Ислам Омаров, возможно, сильнейший полулегковес в России, про которого Мовсар Евлоев говорит так: «Я рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти». И Тимур Хизриев, к уровню которого тоже вопросов ни у кого нет. Да и последнее поражение Туменова датировано 2021 годом, ему тогда было всего 23, и он вырос как боец.

В медийке Биберт тоже растёт. После победы над Грозиным Туменов высказался об Илии Топурии: «Ты думаешь, что он со мной потянет? Чемпион в двух весах? И что? Как я знаю, у него две руки, с которых он бьёт. У меня тоже две руки, с которых я тоже бью. Неплохо бью. Топурия пропускал? Пропускал. Падал? Можно же этого человека побить, как ты думаешь? Если человек падал. А почему все думают, что Топурия — о, всё? Я тебе покажу как-нибудь, когда время придёт, что Топурия тоже падает. Все мы можем что-то говорить, а Топурия — такой же человек, как и я. Он даже габаритами меньше меня. Если он захочет в первые 10 секунд сразу пойти в размен… Я в боксе много раз так выходил, в первые секунды взрывался, у меня с этим проблем никогда не было, он меня этим не сможет удивить».

Биберт Туменов после победы над Александром Грозиным Фото: ACA MMA