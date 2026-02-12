UFC нужен временный пояс для тяжеловесов. Но кто должен за него драться?

2025 год подарил UFC новых чемпионов. В том числе сменился обладатель пояса в многострадальном тяжёлом дивизионе. Джон Джонс, долгое время находившийся на троне, наконец-то ушёл на пенсию, так и не сподобившись на бой с Томом Аспиналлом, а британца возвели в ранг полноценного чемпиона.

Казалось, сейчас дивизион заживёт по-новому, появятся новые интересные варианты для чемпионских и претендентских поединков. Но всё ограничилось одним турниром – UFC 321. В ноябре прошлого года Том Аспиналл провёл на этом турнире первую защиту пояса против Сириля Гана, а Александр Волков и Жаилтон Алмейда встретились в потенциальном претендентском бою. Получилось не очень: поединок Аспиналла и Гана был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза, а Алмейда и Волков из-за стиля бразильца выдали не самый яркий бой, который завершился победой Драго раздельным решением судей.

После этого ситуация с Аспиналлом вызвала у людей разную реакцию. Одни критиковали британца за то, что тот не стал продолжать поединок, другие защищали Тома, ведь в сложившейся ситуации был виноват Ган. Но так или иначе, дивизион снова замер в ожидании. На днях стало известно, что Том провёл операцию на обоих глазах и, соответственно, выбыл на неопределённый срок.

«После его широко обнародованной травмы глаза экспертная команда Optegra гордится тем, что поддерживала бойца ММА и чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла. В последние месяцы мы тесно сотрудничаем с ним и работаем над его выздоровлением. После его операции на обоих глазах мы продолжаем путь, чтобы вернуть зрение Тома в боевую форму», – гласит сообщение клиники в социальных сетях.

Том Аспиналл провёл операцию на обоих глазах Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Вероятно, Дане Уайту придётся снова вводить временный пояс в тяжёлом дивизионе. Вряд ли Том сумеет быстро восстановиться после операции на глазах, сам Аспиналл не собирается форсировать события, а другие бойцы жаждут оспорить его титул, потому что при Джоне Джонсе за два с половиной года за пояс подрались только Сириль Ган и вернувшийся с пенсии ради одного поединка Стипе Миочич.

Но кто должен в таком случае оспаривать временный пояс? Логично, что обойтись в этом поединке без Гана будет крайне сложно. Француз почему-то находится на особом счету у руководства UFC, не вполне заслуженно получил титульник с Аспиналлом, однако, так как бой завершился, едва начавшись, и в первом раунде Сириль до инцидента с тычком смотрелся очень даже неплохо, нельзя сбрасывать Гана со счетов. Именно он сейчас является главным претендентом, и если и вводить временный пояс, то, конечно, за него должен драться он.

Есть Александр Волков, который, по сути, выиграл претендентский поединок у Жаилтона Алмейды. Драго и после второго боя с Ганом, в котором французу подарили победу судьи, обещали поединок за пояс, но обещания не были выполнены. Российскому бойцу пришлось проводить непростой поединок с крайне неудобным бразильцем Алмейдой, из которого он вышел победителем и получил негласный статус главного претендента на бой с победителем пары Аспиналл – Ган. Так что в сложившихся обстоятельствах трилогия Сириля и Александра выглядит крайне логичной, тем более их второй поединок вызвал столько вопросов и споров .

Сириль Ган и Александр Волков Фото: Steve Marcus/Getty Images

Однако в расклад сил вмешался ещё один боец – Вальдо Кортес-Акоста. Доминиканец выдал какую-то сумасшедшую по меркам тяжёлого веса работоспособность и провёл с марта прошлого года по январь нынешнего шесть поединков. Да, было поражение от Сергея Павловича, но с тех пор Вальдо уже одержал три победы нокаутами, в то время как тот же Павлович ни разу не появлялся в клетке. Кортес-Акоста произвёл фурор в поединке с Анте Делией, когда пережил тычок в глаз и мощное добивание от хорвата, восстановился и буквально в следующей атаке вырубил Делию. А после этого вышел в клетку уже через три недели, выручив UFC и оформив нокаут в бою с Шамилем Газиевым. А в январе под раздачу попал легендарный Деррик Льюис. Теперь у Вальдо рекорд 10-2 в UFC, серия из трёх нокаутов, шесть поединков за год и пятая строчка в рейтинге. И доминиканец, конечно, начал продвигать свою кандидатуру на бой за временный титул.

«Если мне не назначат бой на турнире UFC в Мексике, то я хочу драться с Волковым или Ганом. В UFC могут сказать: «Вальдо, вы с Волковым дерётесь за временный пояс, а затем победитель выходит на победителя реванша между Ганом и Аспиналлом». Либо могут сказать, чтобы я дрался с Сирилем Ганом за временный титул, а победитель встретится с Томом Аспиналлом. Любой из вариантов мне подходит», — цитирует бойца MMAFighting.

Да, Вальдо безусловно провёл потрясающий год и показал, как должен вести дела боец. И, возможно, в глазах руководства UFC он выглядит тем надёжным и ярким вариантом, которому можно доверить поединок за временный пояс. Но в таком случае не у дел останется либо Ган, либо Волков – первый и второй номера рейтинга. Лишать боя за временный пояс Гана не совсем логично, ведь у него есть незаконченная история с Аспиналлом. А оставлять в стороне Волкова – это просто банальное неуважение . Александра «опрокинули» с титульником после второго боя с французом, заставили драться с опасным и неудобным Алмейдой, и теперь попытка снова лишить россиянина претендентского статуса будет выглядеть совсем нелепо.