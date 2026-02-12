Встретился с президентом Сербии, раскритиковал причёску француза. Отпуск Ислама Махачева

Ислам Махачев – один из самых интересных бойцов в UFC на данный момент. Он продолжает притягивать к себе внимание даже тогда, когда не выходит в октагон. Россиянин удивляет выбором мест для тренировок, а также своими способами проводить отпуск. Вот и теперь он стабильно радует фанатов яркими подробностями из жизни. Видимо, пока непосредственного процесса подготовки к новым вызовам нет. Да, Ислам уже поговаривает о потенциальных противостояниях. Однако конкретика отсутствует. И, кажется, раньше исторического турнира UFC в Белом доме Махачев в клетке не появится .

Последний выход россиянина в клетку пришёлся на 15 ноября 2025 года. Тогда соперником стал Джек Делла Маддалена. Ислам тотально доминировал и оказался сильнее единогласным решением судей. А затем заслуженно отправился отдыхать, перезагружаться и восстанавливать силы. Сразу же после боя Махачев рассказал, что отправится на родину, поскольку давно там не был и хочет оказаться в окружении родственников: «Давно не был, три месяца не был дома. Завтра наконец-то приеду, всех увижу. Побуду точно пока, в ближайшее время».

А затем появилось видео, на котором было видно, как Махачев приветствует семью, друзей, официальных лиц и журналистов в аэропорту Уйташ в Махачкале . Встреча получилась действительно тёплой. Было заметно, что россиянин с большим удовольствием прилетел на родину. Ислам постоянно находится в движении. В последнее время он был максимально активен, старался принимать все вызовы в UFC. И совершенно точно заслужил возможность отдохнуть, побыть в полном спокойствии.

Во время встречи с отцом Ислам был особенно эмоционален. И напомнил, как много папа дал ему во всех планах: «Думаю, мало в мире отцов чемпионов в двух категориях». На это Рамазан Махачев ответил максимально скромно: «Спасибо всем, спасибо тем, кто встречал, кто провожал (смеётся). Всем спасибо большое».

Ислам Махачев с отцом Фото: Телеграм-канал «Ушатайка»

Отдых начался для Ислама достаточно спокойно. И он начал делиться различными занятиями в социальных сетях. Например, выложил видеоролик с игрой в гольф. На нём Махачев нанёс успешный удар клюшкой-драйвером, предназначенной для начального удара. Возможно, россиянин вкладывал в это какой-то символизм.

Затем начались приятные встречи с официальными лицами. Так, Махачев получил из рук главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта». Во время официальной церемонии управленец был эмоционален: «Ислам не только все пояса забрал в мире, он ещё и все государственные награды забрал в Дагестане. Ещё одна победа — и нам придётся ещё один орден учреждать для тебя. Но мы это сделаем обязательно, спасибо!»

А ещё Махачев смог обновить свой автопарк. В честь победы и нового чемпионского пояса он получил в подарок новенький Land Rover Defender.

Спортивная жизнь Махачева не утихает даже во время отпуска. Его россиянин пытается проводить максимально активно, на диване не сидит. Практически сразу Ислам отправился в зал. И там провёл спарринг с соотечественником Магомедом Зайнуковым. Во время тренировки Ислам отработал навыки сабмишенов.

Затем пришло время как следует обкатать подарок. И Ислам сделал несколько выездов на Land Rover Defender. Но ещё веселее было на другом автомобиле. Махачев поделился видео, на котором видно, как он несётся по бездорожью, подпрыгивая практически на каждой кочке. Однако и про безопасность россиянин не забыл – пристегнулся ярким красным ремнём.

После машины Ислам решил поменять вид «транспорта». И в очередной раз напомнил всем, что увлекается лошадьми. Россиянин пересел на скакуна. Ислам поделился фото и видео того, как он скачет на своей лошади. Махачев неоднократно заявлял, что кони – его важное увлечение. У него несколько собственных лошадей, и он планирует приобрести скаковую, чтобы выставлять её на соревнования.

Уже 7 января Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане. Видео было опубликовано на странице спортсмена в социальных сетях. Команда Ислама заняла третье место на ежегодном турнире «Кубок Каспия». В турнире приняли участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Мавлет Батыров, Забит Магомедшарипов, Абасгаджи Магомедов, Гаджимурад Рашидов, Хаджимурат Гацалов, Сослан Рамонов, Шарип Шарипов и многие другие.

А затем начались более официальные истории. Всё потому, что Махачев начал сопровождать членов команды Хабиба на их поединки. Но и тут не забывал о медийных активностях. Например, после боя Усмана Нурмагомедова пригласил в Дагестан топового боксёра – Энтони Джошуа.

Увиделся Махачев и ещё с одним крутым парнем – известным футболистом Марио Балотелли.

Марио Балотелли и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Последние дни получились у Ислама максимально насыщенными. Сначала россиянин отправился в Сербию. Там он встретился с президентом Александром Вучичем в рамках официального визита в Белград . В ходе встречи российский боец подарил руководителю страны перчатки, в которых он завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Сам Вучич остался в восторге от визита Махачева: «Было исключительным удовольствием и честью принимать Ислама — выдающегося атлета, чемпиона мира и, безусловно, самого популярного и сильного человека, которого я когда-либо встречал. Перчатки, которые он мне подарил, с его последнего боя, когда он стал чемпионом во второй весовой категории и величайшим бойцом всех времён. Мы говорили о важности спорта как фундамента здорового общества и о роли, которую топ-атлеты играют в мотивации молодых людей развивать дисциплину, ответственность и упорство. Сербия продолжает поддерживать спорт и юные таланты, потому что спорт продвигает истинные ценности, взаимоуважение и объединяет людей по всему миру».

На данный момент последним штрихом стал любопытный момент, который произошёл накануне. Махачев раскритиковал журналиста Яссина Зауини из RMC за причёску.

Махачев, кажется, на полную катушку пользуется всеми возможностями во время своего отпуска. И проводит его действительно продуктивно. Правда, видимо, осталось совсем немного времени до того момента, как россиянину придётся вернуться к пахоте. А всё потому, что Дана Уайт обещает анонсировать поединки в Белом доме в ближайшее время. Сам Ислам сказал, что открыт к вызову, который болельщики ждут больше всего: «Топурия? Мне нравится эта идея. Если UFC этого хочет, а я знаю, что многие фанаты ММА хотят этот бой, готов».