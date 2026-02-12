Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта

Zuffa Boxing – новое слово в профессиональном боксе. Лига Даны Уайта быстро заняла своё место. И анонсировала переворотные события. А теперь сообщила, что совсем скоро будет разыгран первый чемпионский пояс организации. Естественно, всё это моментально вызвало вопросы о том, какое именно место титулы промоушена займут в общей системе, которая устоялась достаточно давно. Ведь были достаточно серьёзные опасения в том, что будет совершена попытка всё разрушить. Но в итоге всё оказалось прозаичнее. Видимо, лига готова играть по правилам и подстраиваться.

8 марта в Лас-Вегасе, США, состоится важнейший ивент от Zuffa Boxing. А всё потому, что именно в его рамках определится первый в истории чемпион лиги. За титул сразятся непобеждённый Джей Опетайя (29-0) и американец Брэндон Глэнтон (21-3) . 30-летний австралиец обладает поясами по версиям The Ring и IBF в первом тяжёлом весе. Конечно, организация попытается собрать максимально мощный кард, чтобы навсегда вписать это событие в историю. Правда, пока не совсем понятно, будут ли стоять на кону те самые титулы, которыми на данный момент обладает Опетайя. Такая информация должна появиться позже.

Что же хочет организация Zuffa Boxing? Она ломает устоявшуюся систему лишь отчасти. В частности, полностью реформирует систему весовых категорий. На данный момент в профессиональном боксе их 17! И, пожалуй, это слишком много. Многие болельщики закономерно путаются в огромном количестве дивизионов и поясов. В новой организации будет лишь восемь весовых категорий. Ровно таких же, как и в UFC. И в каждой – лишь один чемпион. Безусловно, для фанатов такая система выглядит максимально приличной и удобной. А особенно на фоне того, что многие начнут следить за промоушеном именно из-за большой любви к UFC.

Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

Следующий важный момент. Пояса других организаций пока что не признаются организацией . Да, на просторах Zuffa Boxing даже заслуженные чемпионы будут вынуждены доказывать свою состоятельность с самого начала. Но при этом лига не будет ставить никаких препятствий для того, чтобы её бойцы сражались за другие титулы. Таким образом, одновременно боксёр может стать чемпионом Zuffa и любой другой организации. Следовательно, руководство промоушена фактически пошло на компромисс. Пусть и продемонстрировало свою независимость и приверженность собственным ориентирам.

Скорее всего, именно это даёт ответ на вопрос, который был поднят выше. Zuffa Boxing вряд ли разрешит защищать и тем более разыгрывать чужие пояса на своих турнирах. Поэтому некоторые скептики совершенно справедливо поднимают вопрос о том, насколько сами боксёры будут заинтересованы в выступлениях в промоушене. А главное, не наступает ли организация себе на горло. Ведь теперь нельзя представить себе ситуацию, при которой на ивентах от Zuffa Boxing будет определён абсолютный чемпион мира. Но при этом организация лишний раз подчёркивает: она очень хочет, чтобы самым крутым считался именно её чемпионский пояс.