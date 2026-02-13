«Пенсионер» Орловский — чемпион, а есть другие звёзды? Как поживает лига BKFC

В минувшие выходные в известной лиге кулачных боёв BKFC определился новый чемпион в тяжёлом весе. Бывший обладатель титула UFC Андрей Орловский финишировал другого экс-бойца лиги Даны Уайта Бена Ротуэлла и завоевал чемпионский пояс.

Для Орловского это был всего второй поединок в лиге – и почти сразу титульный. Конечно, за Андрея говорило его имя – фанаты ММА отлично знакомы с бойцом, который на протяжении двух десятков лет выступал на самом высоком уровне. Ротуэлл, к примеру, такой известности в смешанных единоборствах не добился, хотя провёл более 50 поединков. С Орловским, кстати, в ММА они встречались дважды, и дважды сильнее оказывался Андрей. Зато Бен нашёл себя в кулачных боях уже после завершения карьеры в смешанных единоборствах, провёл четыре поединка до встречи с Орловским и во всех одержал победы, успев побыть чемпионом.

В целом пример Орловского и Ротуэлла – далеко не единственный для BKFC. Лига, специализирующаяся на кулачных боях, часто привлекает внимание бойцов, которые по тем или иным причинам уходят из смешанных единоборств. Причины в основном две – возраст и отсутствие результатов в ММА. Зато в кула́чке многие по-новому раскрываются и становятся настоящими звёздами BKFC . Пожалуй, самый яркий пример – это Майк Перри. Платиновый всегда закатывал яркие поединки в ММА, но не всегда выходил из них победителем. В последних 10 боях в UFC он выиграл всего трижды, после чего был уволен. Однако в BKFC яркий рубака, хорошо использующий трэш-ток, переживает вторую молодость. На счету Перри шесть поединков на голых кулаках – и шесть побед. О нём говорит сам Конор Макгрегор, Перри даже получил боксёрский поединок с Джейком Полом – в общем, популярность Майка взлетела в BKFC до небес. Перри не является чемпионом в лиге, но точно одна из главных звёзд и входит в топ-5 P4P даже без пояса.

Есть пример другого бойца UFC, который тоже неплохо раскрылся в кулачных боях – Джон Додсон. Чемпион в легчайшем весе с рекордом 4-0 в BKFC хорошо знаком любителям смешанных единоборств, в том числе и российским. Джон в своё время неплохо выступал в UFC, даже претендовал на титул Деметриуса Джонсона. В карьере Додсона есть бои против Петра Яна, Мераба Двалишвили и других известных бойцов. А теперь он – одна из звёзд BKFC.

Джон Додсон Фото: bkfc.com

К слову, в известную лигу кулачных боёв приходят не только выходцы из смешанных единоборств. Есть, например, и вполне успешные боксёры, которые тоже решили сменить специальность. Пожалуй, самым ярким из них является Остин Траут – лидер рейтинга P4P. У Остина была отличная карьера в боксе: почти 200 боёв в любителях, чемпионский титул WBA. Траут боксировал с Саулем Альваресом, Эрисланди Ларой, обоими братьями Чарло – в общем, резюме у Остина впечатляющее. В BKFC у него пять боёв, пять побед и лидерство в рейтинге P4P.

Этим, кстати, лига BKFC отличается от, например, российских промоушенов кулачных боёв. Если у нас в Top Dog или в RCC Hard можно встретить бойцов, которые, условно, приходят с улицы, или имеют какие-то незначительные успехи в профессиональном спорте, то в BKFC другая стратегия. Здесь важны имя, регалии, и предпочтение отдаётся именно известным бойцам, пусть и в возрасте. Недавно, кстати, в BKFC дебютировал легендарный кубинец Йоэль Ромеро, он же должен был драться за титул на прошлой неделе против Лоренцо Ханта, но выбыл из-за болезни.

Хант, к слову, один из тех редких примеров в BKFC, когда боец приходит в лигу без громкого имени, без спортивных успехов и становится большой звездой. Лоренцо – прирождённый кулачник, в смешанных единоборствах у него рекорд 5-5, причём четыре раза он проиграл сабмишенами. Сменив вид спорта, Хант по-настоящему нашёл себя. В BKFC у него фантастический рекорд 14-2, он является чемпионом в крузервейте и сносит всех своих соперников.

Но Лоренцо, скорее, исключение из правил. Основную популярность лиге приносят всё же бойцы, имеющие какой-то спортивный бэкграунд — выходцы из бокса и ММА, которые ищут себя. Зрителям интересно смотреть, как они проявляют себя в новой дисциплине, а часто выходит так, что голые кулаки по-новому раскрывают бойцов. На этом и держится BKFC, у которой уже давно сформировалась своя армия фанатов.