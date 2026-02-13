UFC режет по живому. Однако логики в поступках боссов мало

UFC вошла в новую эпоху – эра Paramount стартовала. И первые же турниры продемонстрировали, что организация нацелена на повышение зрелищности. Естественно, многие бойцы моментально почувствовали, что оказались под ударом. Полетели и первые головы. Накануне стало известно об увольнении тяжеловеса Жаилтона Алмейды . Бразилец покинул промоушен, хотя совсем недавно считался его будущим. Видимо, организация так и не поверила, что после двух скучных поединков южноамериканец сможет поменяться стилистически. Но пока логики в этом уходе не видно. Особенно на фоне того, что Алмейда ещё и собирался поменять весовую категорию.

Чем же так сильно удивило увольнение? Бразилец был подписан в UFC лишь в 2022 году. И был максимально активен. Начал в лучшей лиге на планете со стрика из шести побед. Более того, пять из них получились досрочными. И уже тогда было заметно, что Жаилтон – один из самых универсальных тяжеловесов. Дважды он отправлял соперников в нокаут, три раза – финишировал на канвасе. Однако бросалось в глаза, что иногда Алмейда злоупотребляет попытками утащить оппонента в партер. Складывалось впечатление, что боец слишком сильно опасается ударной мощи оппонентов. И всячески хочет её минимизировать. Но от этого поединки ощутимо теряли в зрелищности.

Кажется, переломным стал момент, когда Алмейда потерпел первое поражение в UFC . Он уступил нокаутом Кёртису Блэйдсу. И окончательно решил не рисковать. Разбил двух молдован – Александра Романова и Сергея Спивака. Однако разбирался с оппонентами быстро, не давал публике такого ожидаемого зрелища. Изначально казалось, что такой универсальный тяжеловес – чудо для промоушена. Но в итоге стало понятно, что борьба не самый крутой навык для дивизиона, в котором практически все любят рубиться. Поэтому и от Жаилтона ждали перехода к более ярким противостояниям.

Жаилтон Алмейда и Сергей Спивак Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Самым странным для Алмейды получился поединок с Александром Волковым. На протяжении трёх раундов парни буквально мучились в октагоне. Драго терпел и находил возможности наносить ущерб. А Жаилтон полностью сосредоточился на попытках бороться. Он оформил семь тейкдаунов и за 15 минуты выбросил… всего лишь 27 ударов. Естественно, судьи не стали поддерживать бразильца. И победа раздельным решением отправилась в копилку россиянина. Алмейде прозрачно намекнули, что таким способом выигрывать не получится.

Затем бразилец совершил поступок, который должен был упрочить его позиции в глазах руководства. Жаилтон вышел на коротком уведомлении, чтобы спасти поединок Ризвана Куниева . Проиграл единогласным решением. И даже начал больше бить. Показалось, что Алмейда делает правильные выводы и готов меняться. А ещё стало известно, что бразилец намерен вернуться в полутяжёлый вес, в котором некогда выступал. Эту информацию подтвердил менеджер бойца Тьяго Окамура. По словам представителя Алмейды, команда пришла к выводу, что в тяжёлом весе Жаилтон заметно уступает большинству соперников в габаритах и физической мощи. Но в UFC, видимо, испугались, что в дивизионе полутяжей он начнёт «залёживать» оппозицию. И уволили бразильца.

Алмейду уволили после двух поражений подряд. И это при том, что в лиге держат парней с ужасными сериями. Тай Туиваса не может победить с 12 февраля 2022 (!) года. У него шесть поражений подряд. Келвин Каттар добыл последнюю победу ещё раньше – 15 января 2022 года. У него серия из пяти поражений. И эти парни остаются в лиге. А всё потому, что готовы рубиться из последних сил, устраивая «драки за сельским клубом». Алмейда же присоединился к Ринату Фахретдинову, которого совсем недавно уволили с рекордом 6-0-1 в UFC. Кажется, в этом всё меньше спорта и всё больше бизнеса. Всё меньше логики и всё больше денег. Но не окажется ли так, что в угоду зрелищу начнут продвигать поединки второсортных бойцов? Большой вопрос.