Что чувствует перед боем жизни наш «новый Бивол»? Говорим с Силягиным

9 апреля в Монреале состоится масштабный вечер профессионального бокса. Особое внимание будет приковывать поединок за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе между россиянином Павлом Силягиным, которого многие сравнивают по стилю с Дмитрием Биволом, и кубинцем Ослейсом Иглесиасом. В интервью «Чемпионату» Павел рассказал о подготовке к главному бою жизни, объяснил, насколько тяжело настраиваться на первый профессиональный поединок за пределами России, и назвал себя «больше кубинцем, чем Иглесиас».

— Как вы узнали, что будете боксировать за титул чемпиона мира? Насколько для вас это было неожиданно?

— На самом деле узнал о поединке из социальных сетей, когда появилась афиша и стали меня отмечать. Неожиданностью для меня это не было, я знал, что есть такой вариант – поединок за пояс с Ослейсом Иглесиасом, меня предупреждали. Ну а потом начались переговоры, выбор локации, я уже был морально готов.

Афиша боя Павел Силягин — Ослейс Иглесиас Фото: афиша турнира

— Какие эмоции у вас вызвал этот анонс?

— Я даже не могу передать словами – это ни с чем не сравнимое чувство, у меня ранее не было таких эмоций, чтобы провести какие-то аналогии. Конечно, только положительный заряд, настрой – бой, к которому стремится каждый боксёр.

— Есть понимание, где и как будете проходить подготовку?

— Подготовку я уже начал. Часть будет проходить в горах, часть – дома. Мы с менеджером разговаривали, в Канаду, наверное, я полечу незадолго до боя, чтобы не попасть в адаптационную яму. Думаю, подробности будут уже позже.

— Вы уже акцентировали внимание на том, что часть подготовки точно будете проходить в горах. Связано ли это с тем, что вам предстоит 12-раундовый поединок, которых в вашей карьере было всего два и были они давно?

— Ну, горы – это всегда хорошее место для подготовки, после них всегда улучшается функциональное состояние – растёт сила, выносливость. Не думаю, что это связано с тем, что бой будет 12-раундовым и что я давно не проводил таких поединков. Просто считаю, что нужно пользоваться любыми возможностями. Предложили пройти подготовку в горах – я с радостью согласился.

Павел Силягин Фото: RCC Boxing

— Успели уже ознакомиться с Иглесиасом, изучить его бои? Что в целом можете сказать про соперника?

— Конечно, успел посмотреть даже не один его поединок, пересматривал какие-то определённые моменты. Мне кажется, с ним точно будет интересно боксировать, не будет скучно, однообразно. Можно сказать, что в ринге будет какой-то экстрим. От этого ожидание поединка становится ещё более волнительным.

— Есть мнение, что в этом поединке кубинцем больше будете вы, чем Иглесиас, что ваш стиль больше похож на кубинский, чем стиль Ослейса. Согласны с этим?

— Думаю, что что-то в этом точно есть. Я посмотрел его профессиональные бои, он старается боксировать в силовой манере. Есть, конечно, моменты, когда он много двигается и финтит, но в основном всё у него заточено именно на силу. Это я заметил по его поединкам. Ну а я не собираюсь играть по его правилам, заходить в размены, поэтому, наверное, и есть мнение, что я больше кубинец, чем он.

— То есть удивлять кубинца агрессией, разменами не собираетесь? Будете придерживаться своего стиля?

— Даже если я буду придерживаться своего стиля, я всё равно рассчитываю его удивить. В любом случае нужно что-то предлагать сопернику: я буду стараться удивить его, он – меня.

— У Иглесиаса 14 побед в 14 поединках, 13 из них он одержал нокаутами. Насколько тяжело готовиться к бою с нокаутёром именно в плане тренировочного процесса?

— Если честно, я вообще об этом не думаю. Не собираюсь завязывать на этом свою подготовку, буду работать над собой, над своими сильными сторонами.

— Как отнеслись к тому, что поединок пройдёт в Канаде? Были ли вариант с тем, чтобы этот бой состоялся в России?

— Ну, здесь всё зависело от переговоров. По итогам всё же выбрали Канаду, так что будем боксировать там. Я, если честно, не удивлён: предполагал, что придётся биться за титул на выезде.

— Для вас это будет первый профессиональный поединок за рубежом. Как настраиваете себя? Есть ли какие-то дополнительные переживания, волнения?

— Пока ничего такого нет. У меня есть понимание, что это чемпионский бой – это самое важное. Конечно, в голове есть мысли о том, что придётся боксировать в гостях, но титул на кону всё это перекрывает – все мысли об этом.

— Есть прецеденты, когда российских боксёров «прихватывали» судьи в больших боях за рубежом. Недавний пример – поединок Имама Хатаева и Дэвида Морреля. Нет ли опасений, что в близком поединке, если он дойдёт до решения, могут поднять не вашу руку?

— Если такое будет – я никак не смогу на это повлиять. Переживать по этому поводу не вижу смысла. Нужно выйти в ринг, сделать свою работу, выиграть поединок хотя бы для себя. А там – кто в боксе разбирается, тот поймёт, кто выиграл бой.

Имам Хатаев Фото: Cris Esqueda/Getty Images

— В последнее время у боксёров RCC было несколько попыток выехать и подраться в больших боях за рубежом, но они оказались неудачными: Магомед Курбанов проиграл в Саудовской Аравии, Заур Абдуллаев – в США. Есть ли в этом фактор «домашнего боксёра», что слишком долго они боксировали в зоне комфорта? И видите ли вы в этом плане проблемы для себя?

— Не задумывался об этом, но мне кажется, что проблем не должно возникнуть. Я в любителях много боёв провёл за границей, так что психологически в этом нет ничего для меня нового, в этом плане я не «домашний боксёр». А если брать акклиматизацию, адаптацию, то мы с командой сделаем всё, чтобы мне было максимально комфортно выступать в Канаде.

— Ещё недавно поясами в вашем дивизионе владел Сауль Альварес. Перед поединком с Теренсом Кроуфордом на кого вы ставили и удивил ли вас исход?

— Я думал, что победит Альварес. Всё-таки бой проходил на его территории, где он чувствовал себя всегда уверенно. За Теренсом я мало следил: конечно, я знал о его успехах, но так как он выступал в другой весовой категории, я редко смотрел его поединки. Ну, и для Кроуфорда был слишком большим скачком в весе, мне казалось, что он с этим не справится.

— Насколько вас удивило то, что Кроуфорд ушёл на пенсию?

— Неожиданностью для меня это не было. Кроуфорд очень много сделал для бокса, выиграл титул абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях, сохранил «0» в графе поражений. Возраст уже такой у него, что можно было смело уходить на пенсию. А причин к завершению карьеры могло быть много и помимо возраста, о них знает сам Теренс.

Теренс Кроуфорд Фото: Getty Images

— Канело переживает сейчас не лучшие времена. Может ли поражение от Кроуфорда надломить его? И хотели бы вы провести поединок с Саулем?

— Я не думаю, что одно поражение может как-то на него повлиять. Сауль по-прежнему остаётся суперзвездой и очень опасным соперником, с которым боксировать крайне сложно. Насчёт боя с ним, у меня нет прямо конкретного желания подраться с Альваресом. У меня есть соперник, который на горизонте – к нему и готовлюсь, не загадываю на будущее.

— В любителях вы боксировали с Имамом Хатаевым, с Муслимом Гаджимагомедовым, с Сосланом Асбаровым – все они в профессионалах выступают в более крупных весовых категориях. Насколько вам комфортно боксировать во втором среднем весе?

— На самом деле, это прямо мой вес, я себя чувствую в нём очень комфортно. В любителях я всегда был меньше своих соперников: они гоняли вес, а я, можно сказать, был даже «недовеском». Ну а в категорию ниже уходить мне тоже нет смысла: я достаточно худой, нечего особо гонять.

— Муслим Гаджимагомедов до сих пор совмещает любительскую карьеру с профессиональной. Как вы к этому относитесь? И не было ли у вас мыслей вернуться в любители?

— Желания вернуться в любители у меня точно нет. У Муслима немного другая ситуация, он окончательно не заканчивал с любительским боксом. У него была возможность выступать в профессионалах – он выступал. А потом стал совмещать. Я же принял принципиальное решение, полностью перешёл в профессионалы.

— Один из самых ожидаемых поединков в 2026 году среди российских фанатов – это третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Как думаете, состоится ли этот поединок, и кого видите фаворитом?

— Фаворитом считаю Бивола. Насчёт того, состоится ли этот бой – сложно сказать, не знаю, какие у них договорённости. Мне кажется, даже больше зависит от желания Бетербиева. Он постарше Дмитрия, давно не боксировал, неизвестно, в какой форме, как у него со здоровьем дела обстоят. Так что не знаю, увидим ли мы трилогию.