Ник Диаз провёл год в рехабе из-за брата. Мутная история вокруг главного гангстера UFC

В очередной раз о себе миру ММА решил напомнить некогда культовый персонаж Ник Диаз: «Я вижу себя чемпионом мира. Сейчас всё не так, как раньше. Люди увидят совершенно нового меня. Я готов драться в полусреднем или в среднем весе, с Исламом или с другим парнем — с Чимаевым. Думаю, могу побить любого из них. Я могу и проиграть, но вижу, что выигрываю эти бои. Это вопрос стратегии. Если выйти на бой с правильной формулой и провести его правильно, их можно победить».

Для справки — Нику уже 42 года, последний раз он выходил в октагон в сентябре 2021 года, а последняя победа была — страшно представить — в октябре 2011 (!) года. На тот момент, например, Хабиб Нурмагомедов ещё не попал в UFC, Ислам Махачев шёл с рекордом 5-0, до дебютов Алекса Перейры и Илии Топурии в ММА оставалось примерно четыре года. То есть Диаз побеждал в совсем другой эпохе. Справедливости ради, не так давно он уже пытался вернуться в дело. В августе и декабре 2024 года ему назначали поединок с Висенте Луке, но оба раза Ник по разным причинам снимался с боя.

В случае с декабрьским турниром шли странные новости. Болельщики опасались за состояние Диаза, потому что в Сети появилось видео, на котором Ник находится на улице с голым торсом и пытается жечь траву. Само собой, шли разговоры о проблемах с наркотиками, а после срыва поединка с Луке пошли другие новости — о том, что Диаза отправили в рехаб в Мексике. Причём один из фанатов забил тревогу, опубликовав пост о том, что Ника похитил двоюродный брат и принудительно отправил в клинику, где за бойцом устроили жёсткий контроль и сократили его общение с внешним миром. Также, со слов этого фаната, Ник несколько раз пытался сбежать, однако его возвращали. На этом фоне Сезар Грейси, работавший с Диазом, выдал что-то вроде опровержения, но в то же время не отрицал ничего про рехаб: «Ник здоров и в порядке. Не клонирован и не похищен. В банду MS-13 не вступал».

Ник Диаз Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Так или иначе, а Диаз не появлялся в информационном поле больше года и объявился только в январе 2026 года с заявлением: «Всем, кто говорит о моей жизни и хочет меня контролировать: у вас больше никогда это не получится. Я был в заключении больше года, и те, кого я считал самыми близкими, удерживали меня там ради собственных мотивов. Тот старик, который постоянно твердит, что действует в моих интересах и якобы представляет мою семью, должен быть дискредитирован. Всё, что он говорит — это чушь, и мне больше не хочется это слышать от того, кто пытается тянуть меня вниз негативом. А все эти ютуберы на его стороне — мошенники, которые раздувают скандалы ради просмотров. Из-за них мой круг теперь узок, и теперь я понимаю, почему так сложилось. Моя жена Кайла всегда рядом со мной, она всегда меня поддерживала и действовала в моих интересах, никогда не использовала ничего против меня ради своей выгоды. Мартин Сано тоже оказался настоящим — с самого начала его ненавидели, однако его ничто не сломило, он настоящий друг с первого дня. Насчёт моего брата Нейта: не знаю, в чём его проблема, но ему нужно убрать из своего окружения всех этих сплетников, чтобы оставаться честным — с ними просто стыдно находиться рядом. Все — живите своей жизнью, будьте позитивными и цените свою свободу».

Ситуация вышла странной, потому что все удивились панчу в адрес Нейта Диаза, младшего брата Ника. Как правило, братья появлялись везде вместе, у них свой зал в Стоктоне, и на проблемы в отношениях между ними ничего не указывало. Остаётся опираться только на слухи и инсайды, достоверность которых сложно проверить. Согласно им, ключевую роль тут сыграла Кайла Рамос, жена Ника Диаза. При этом некоторые из членов окружения бойца, в том числе Сезар Грейси, называли её «бывшей девушкой Ника».

Ник Диаз и Кайла Рамос Фото: minghui.org

Рамос летом прошлого года подтвердила, что Ник в рехабе, подтвердив версию с похищением. Только добавила, что предварительно Диаза накачали наркотическими веществами. А вот некоторые члены команды Ника (о чём сообщается в материале MMA Weekly) всё же твердили, что Кайла — бывшая девушка Ника, которая переехала в его дом со своей семьёй и вымогала деньги. Что касается разногласий с Нейтом, то Диаз-старший, по слухам, остался недоволен и разочарован тем, что брат взял спортзал под свой полный контроль и назвал его своим именем. Кроме того, Нейт, как отмечается, был разочарован тем, что Ник принял сторону Кайлы Рамос, а не своей семьи. По вопросам отношения к здоровью у Нейта тоже были вопросы.

При этом Хосе Гарсия, тренер по силовой подготовке, заявил, что вражды между братьями нет, просто Нейт занят своей семьёй и ставит её на первое место. Он же отмечает, что «братья могут не соглашаться в чём-то, но Нейт уважает любые решения Ника и хочет, чтобы тот делал всё, что захочет».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что некие разногласия между братьями всё же есть. Хотя в конце января Нейт выкладывал пост, и на фото есть Ник. Однако комментариев про брата никаких не было. В любом случае Диаз-старший эту тему тоже больше не затрагивал. Возможно, что-то всплывёт позже. А сейчас братьев точно объединяет то, что оба собрались возвращаться, но, пожалуй, обоим стоит ещё раз хорошенько подумать об этом.