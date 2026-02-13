«Шавката просто забудут». Карьера суперзвезды UFC — в пропасти

UFC – лучшая лига по смешанным единоборствам на планете. Но даже в ней не так много суперзвёзд, притягивающих к себе запредельное внимание. Одним из самых ярких и интересных бойцов совсем недавно считался Шавкат Рахмонов. Непобеждённый представитель Казахстана идёт с профессиональным рекордом 19-0. Он успел перебить многих топовых парней дивизиона. И считался непосредственным участником чемпионской гонки в полусреднем весе. Вот только Шавкат больше года не выходит в октагон . Судя по последним новостям, простой затянется. Рахмонов уже исключён из рейтингов UFC. А некоторые и вовсе уверены, что казах больше не сможет вернуться полноценно.

Сначала на новую травму Шавката отреагировал шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди: «Брат, ему конец. Мне жаль Шавката. Он ведь уже давно не дрался — с конца 2024 года. И не станет выступать до 2027 года. Тогда как же вообще вернуться? Наверное, страшно идти на тренировки. Мне жаль его. Это чертовски ужасно».

А затем о ситуации высказался девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли: «Не только выкинули из рейтинга, но потенциально вообще могут избавиться от него, потому что он так долго не дерётся. Скоро будет два года. Сделаю прогноз прямо сейчас: мы больше никогда не увидим Шавката в UFC. Дело в том, что он не контентмейкер. Ты должен делать такие вещи, чтобы люди узнавали твоё имя, но каждый раз, когда мы слышим о тебе, это что-то негативное. Дойдёт до того, что фанаты потеряют интерес. Они просто забудут Шавката, обещаю вам. И знаете, что дальше сделают в UFC? Отправят его обратно в Казахстан».

Шавкат Рахмонов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Проблемы Шавката намного глубже, чем может показаться. Пожалуй, на плаву держит только то, что казах творит в октагоне. 18 из 19 побед были добыты досрочно. Рахмонов забрал восемь поединков нокаутом, 10 – сдачей. И лишь однажды дело дошло до судейского решения. Но, что важно, случилось это именно в последнем противостоянии с Ианом Гарри. Кроме того, по ходу поединка Шавкат столкнулся с очень серьёзными трудностями. Поэтому есть опасения, что с ростом уровня оппозиции проблемы казаха будут вскрываться, проявляться всё острее.

Второй важный момент – отсутствие трэш-тока. На данный момент в UFC продемонстрировали очевидную необходимость умения раскачивать поединки. Все с грустью вспоминают времена Конора Макгрегора и ждут от бойцов реально крутых конфликтов, интересных историй. У Рахмонова с этим проблемы. Достаточно просто вспомнить, как он пытался прогревать потенциальный поединок с Хамзатом Чимаевым. Пока Борз задевал казаха в социальных сетях, тот отвечал лишь словами, в которых буквально сквозило уважение: «Брат Чимаева говорил, что не хочет боя между нами? Честно говоря, он правильно говорит. Мы два братских народа. Просто это спорт. У меня никаких претензий ни к кому нет . Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Это просто спорт. Ко всем чеченцам хорошо отношусь. В принципе, братский народ. Бой покажет, кто сильнее».

Важнейший момент заключается и в том, что сейчас о Рахмонове мало что слышно. Поэтому слова, что его могут банально забыть фанаты, имеют под собой реальную почву. Достаточно посмотреть, как ведут себя парни, следящие за медийкой. Тот же Илия Топурия давно неактивен в UFC. Но в социальных сетях и публикациях журналистов мелькает практически каждый день. А про Шавката слышно только одно – информация о травмах. В такой ситуации у фанатов действительно может пропасть интерес к личности Рахмонова. Эпоха Paramount ошибок не прощает.

А ещё нет никакой уверенности, что вернуться получится удачно. История много раз демонстрировала, что долгий простой – причина снижения уровня. Многие успешные бойцы, столкнувшиеся с травмами, возвращались «сбитыми лётчиками». Будет ли в такой ситуации Шавкат настолько уж востребован? Большой вопрос. Есть ощущение, что суперзвезда Рахмонова погасла. Но, возможно, боец из Казахстана всё-таки сможет зажечься вновь.