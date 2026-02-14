Пятки не нашёл — пришлось душить. Уокер-младший не пожалел безногого соперника

В ночь на 14 февраля в рамках турнира Karate Combat 59 принял участие боец UFC Вальтер Уокер. Бразилец, живущий в России и называющий себя наполовину русским, выступал в схватке по правилам грэпплинга, а соперником стал американец Зайон Кларк. Уникальность и одновременно абсурдность противостояния в том, что у соперника Уокера нет ног, он страдает редким заболеванием — каудальным регрессионным синдромом.

Зайон Кларк Фото: John Salangsang/Getty Images

Несмотря на это, Кларк со второго класса занимался борьбой, адаптировался к своим особенностям и в дальнейшем уже активно выступал в разных соревнованиях, даже побеждал там здоровых соперников. И вдвойне любопытно, что в этот раз его соперником был Вальтер Уокер — главный специалист в UFC по исполнению хил-хуков. Проще говоря, это скручивание пятки, и Уокер сейчас идёт на серии из четырёх финишей — все были добыты в первом раунде с помощью именно этого приёма. В преддверии боя соперники устроили смешную потасовку на битве взглядов и ещё больше привлекли внимание болельщиков.

Но, разумеется, в самой схватке ничего удивительного не произошло. Уокер на старте противостояния обозначил несколько попыток выйти на скручивание пятки и поудивлялся тому, что у него это не получилось. Однако потом кривляния закончились, Вальтер подошёл к Кларку, забрал спину и начал выходить на удушающий приём. Зайон немного поупирался, но сложно долго сопротивляться, когда за спиной тяжеловес с хорошими навыками в грэпплинге — Уокер в итоге победил удушающим приёмом.

После схватки Кларк заявил, что разница в габаритах и весе сыграла решающую роль (Зайон ранее выступал в категории до 57 кг), а ещё пообещал восстановиться и вернуться за реваншем. Уокер же продолжил развлекать публику — Вальтер заявил, что разочарован тем, что Джонни Уокер не прилетел его поддержать, и в связи с этим вызвал своего брата на поединок в Karate Combat.

Уокер не первый боец UFC, который в свободное от боёв время выступает в других лигах по правилам грэпплинга. Арман Царукян занимается тем же, но, в отличие от Вальтера, у него нет назначенных поединков. У Уокера есть бой 28 марта с Марчином Тыбурой. Поляк входит в топ-10 тяжёлого веса, и это большой шанс для «русского» бразильца, который занимает 14-е место в рейтинге. Причём забавно, что сам Уокер неоднократно просил не сводить его с бойцами из первой десятки, потому что не чувствует себя готовым к такому уровню. Однако в UFC дали Тыбуру, от такого не отказываются.

С Марчином будет гораздо сложнее выполнить скручивание пятки, нежели с предыдущими соперниками, поэтому надо тщательно подготовиться. По сути, это первая реальная проверка для Уокера в UFC, так что желательно не провалиться.