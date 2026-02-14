Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?

С момента титульного боя между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом прошло почти четыре месяца, но к реваншу приблизиться вообще не удалось. Чемпион лечится, проводит операции, по информации некоторых источников, Том даже пропустит ещё восемь месяцев, а Ган просто находится в режиме ожидания. Дана Уайт сразу после злополучного турнира в Абу-Даби говорил, что они попытаются устроить второй бой в кратчайшие сроки, кто-то из самых оптимистичных фанатов ждал Аспиналла и Гана в октагоне уже в январе, однако реальность с ожиданиями разошлась.

И наверняка каждый новый день простоя сказывается на отношениях британского бойца с руководством промоушена. Уайт очевидно был недоволен тем, что Аспиналл не продолжал поединок с Ганом, и намекнул, что Том не захотел биться дальше: «Я не могу заставить людей драться. Если хочу устроить бой, я не могу заставить кого-то выйти в клетку. И уж точно нельзя заставить продолжать, если человек считает, что получил травму. Только Том знает, что произошло. Видел он? Не видел? Мог продолжить? Только он знает ответ. Из-за боя с Джонсом все недооценили Сириля Гана и фактически списали его. Уверен, в своём лагере он тренировался как зверь, и жаль, что бой закончился таким образом. Думаю, теперь к реваншу будет гораздо больший интерес, ведь все видели, что он разбил Тому лицо. Том не захотел продолжать бой. Реванш будет очень интересным».

Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Уайт также говорил, что ничего серьёзного у Аспиналла нет, на что Том опубликовал и официальное медицинское заключение, и заявил, что не собирается возвращаться до тех пор, пока полностью не восстановит зрение. Когда Дану спросили о здоровье британца в следующий раз, он отреагировал красноречиво: «О, господи. Только не заставляйте меня говорить о глазе Тома Аспиналла. По-моему, он собирается делать вторую операцию или уже её перенёс. Под операцией я имею в виду уколы. Понятия не имею. Спрашивайте у него самого. Не дай бог мне сказать что-то не то на эту тему» .

Аспиналл удивился словам босса: «Опять прилетело ни за что. Попал под раздачу, сидя в воскресное утро у себя в гостиной».

Если добавим к этой картине ещё и то, как долго Тома морозили с титульником… Сначала Аспиналл, спасая турнир, вышел на коротком уведомлении с Сергеем Павловичем, потом защитил временный пояс (очень редкое для UFC событие), однако не получил бой с Джоном Джонсом. Том очень старался пробить себе этот поединок хотя бы за счёт медийной активности, но без толку — потерял больше года впустую, сидя в ожидании. А когда вернулся, то случился No Contest. По прихоти UFC, Даны Уайта и Джонса Аспиналл терял главный ресурс — время, просто сидя в ожидании . В организации обещали компенсировать всё Тому (очень расплывчатая формулировка, но тем не менее), а теперь критикуют его за решение заняться своим здоровьем.

А там, судя по всему, всё по-прежнему серьёзно. Журналист Питер Кэрролл рассказал, что Аспиналл всё ещё не отслеживает движущиеся цели, может промахнуться при рукопожатии, не в состоянии отвозить детей в школу, а когда пытается выполнить упражнения на координацию, то его начинает тошнить . До возвращения явно далеко.

Том Аспиналл Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Новые дрова в этот костёр подбросил Джош Томсон — по его словам, в UFC хотели, чтобы Том освободил пояс на время лечения: «В UFC попросили Тома Аспиналла освободить титул до тех пор, пока он не будет готов вернуться, и он сказал, что готов освободить пояс, если его отпустят из организации. Теперь это открывает ему дорогу — он сможет заняться боксом. Это действительно очень странная ситуация. В тяжёлом дивизионе сейчас полный бардак. Жаилтон Алмейда ушёл — его только что уволили. Том Аспиналл может уйти. Джон Джонс, похоже, не собирается возвращаться. В дивизионе просто хаос, настоящая катастрофа. Тяжёлый и полутяжёлый дивизионы сейчас в худшем состоянии за всю историю».

Мы не можем полностью довериться словам Томсона, однако не так давно в UFC уже были прецеденты, когда бойцы, выбывавшие на долгий срок, оставляли пояса, чтобы не тормозить дивизион — Иржи Прохазка и Джамал Хилл. Допустить, что боссы промоушена хотели как-то возобновить движение в дивизионе, вполне возможно. Тем более что у UFC есть человек, которому они не прочь дать титульный бой в тяжёлом весе.

Это Алекс Перейра, который давно намекает на переход в тяжёлый вес. Однозначно любой бой с участием бразильца для UFC будет предпочтительнее поединков Аспиналла . Перейра — большая звезда, а ещё его можно продвинуть как первого в истории, кто пошёл за третьим поясом UFC. Перейра — Ган за вакантный пояс — звучит отлично для боссов, точно лучше, чем Аспиналл — Ган 2. А если под переход Перейры в тяжи ещё и Джон Джонс вернётся…

Алекс Перейра Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Кроме того, в UFC не любят, когда бойцы смотрят на сторону, будучи на контракте. Томсон упоминал, что в команде Аспиналла готовы освободить пояс, если Тому дадут уйти, чтобы он перешёл в бокс. В этой связи можно вспомнить слова Аспиналла-старшего несколько месяцев назад: «Ему осталось провести три боя по действующему соглашению с UFC, и я не хочу, чтобы он подписывал новый контракт. Он проведёт бой с Сирилем, выиграет или проиграет, а затем ещё два. Том станет чемпионом мира по боксу к 2028 году. В боксе больше денег, поэтому — почему нет?»

Обычно такие слова не остаются незамеченными, а ситуация с затянувшимся лечением ухудшила положение Аспиналла, хотя его, безусловно, сложно в чём-то обвинить. Да и в UFC начали так рьяно чистить ростер, что уже ничему удивляться не стоит. Понаблюдаем, что ждёт Тома дальше, но пока это, пожалуй, самый нелюбимый чемпион руководства UFC.