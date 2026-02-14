Нокаутёр из России теперь с титулом! Арутюнян танком проехался по Юновидову

14 февраля в Челябинске прошёл вечер профессионального бокса RCC Boxing. В главном событии вечера состоялся поединок за временный пояс чемпиона WBA в бриджервейте. Действующий обладатель титула россиянин Георгий Юновидов бился с соотечественником Вартаном Арутюняном.

Юновидов завоевал пояс в июле 2025 года, неожиданно для многих нокаутировав Евгения Романова, который и сам зачастую останавливал своих соперников досрочно. После этого Георгий не получил бой за полноценный титул с Муслимом Гаджимагомедовым, но зато выступил в октябре на турнире IBA.PRO на Филиппинах и встретился там с Крисом Томпсоном, которому в итоге проиграл. Однако в профессиональный рекорд этот результат не пошёл.

Арутюнян, в свою очередь, подошёл к поединку в статусе непобеждённого боксёра. Это один из самых ярких российских проспектов. Ранее Вартан, как и Юновидов, выступал в супертяжёлом весе и собрал там неплохие скальпы. Например, разнёс бывшего претендента на титул Дилана Прашовича. В марте прошлого года Арутюнян прошёл Кареба Шитану, а спустя несколько месяцев в октябре остановил Виталия Кудухова, хоть и по ходу боя столкнулся с проблемами. Поединок с Юновидовым стал для Вартана дебютным в бриджервейте, и сам Арутюнян отмечал, что выходит на самый важный бой в карьере.

Задачей Юновидова было в первую очередь замедлить соперника с нокаутирующей мощью. Арутюнян сразу начал работать агрессивно, хорошо попадал на сближении и доставлял проблемы Георгию. Юновидов не мог нащупать свой ритм, мало пользовался джебом и позволял себя поджимать к канатам. В третьем раунде Арутюнян сдвоил атаку левым хуком и отправил Юновидова в нокдаун. Вартан бросился добивать, но тут Георгий уже отработал грамотно, закрылся, а Арутюнян, напротив, подвымахался.

Тем не менее левая рука Вартана снова нашла свою цель, и не раз, от чего Юновидова сильно повело. Арутюнян потерял в скорости из-за интенсивной работы, брал паузы, однако продолжал вколачивать мощные боковые, а вот Георгий отвечал редко, не так жёстко, но старался брать объёмом. С пятого раунда намечался перелом в поединке, однако всё решила мощь. Арутюнян взбодрился, пробивал левый боковой даже через блок, а затем шикарной комбинацией перевёл с корпуса на голову и ещё раз отправил в нокдаун Юновидова. В этот раз Евгению уже не удалось спастись в клинче, Арутюнян его настиг, и избиение было прервано вмешательством рефери.

В России теперь новый временный чемпион WBA, который танком проехался по крепкому сопернику. Яркий стиль Арутюняна точно подарит немало красивых поединков, а его битва с Гаджимагомедовым за постоянный титул обещает стать одним из самых интригующих боёв, которые можно провести в России.