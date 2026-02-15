Дюбуа снова получил титульник, не закрыв поражение от Усика. А что, так можно было?

9 мая в Манчестере, Англия, состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт поединок за титул чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе между двумя британцами – Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

Уордли завоевал пояс WBO осенью, когда неожиданно для многих победил Джозефа Паркера. А ведь именно австралийца считали тем самым парнем, который сможет доставить много проблем Александру Усику. После самой большой победы в карьере уже Уордли стал бросать вызов украинскому боксёру, но ответа так и не получил.

Супертяжёлый вес в целом замер в ожидании решений Усика о его дальнейшей карьере. Александр обещал вернуться на ринг в марте, но очевидно, что этого не случится. Драться ни с Уордли, ни с Агитом Кабайелом Усик не собирается, по всей видимости, ожидая исход поединков Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова, а также Деонтея Уайлдера и Дерека Чисоры.

Поэтому британские промоутеры решили занять эту паузу, пожалуй, самым большим поединком, который можно было организовать на сегодняшний день. Фабио Уордли свели в первой защите титула WBO с недавним чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа. Два больших британских имени сойдутся на стадионном турнире в Манчестере, в ринге встретятся парни, которые имеют по 95% нокаутов в победных поединках – это ли не громкая афиша?

При этом всё же возникают вопросы: а заслужил ли этот бой Дюбуа? Из Даниэля уже давно искусственно делают большую суперзвезду в королевском дивизионе: мол, молодой британец с отголосками старой школы – с феноменальной физической силой и жаждой нокаутов . По сути, первый поединок с Александром Усиком Дюбуа получил с большим авансом: у него был рекорд 19-1, при этом в единственном громком поединке он досрочно проиграл Джозефу Джойсу – тому самому, который сейчас уступает всем подряд.

Фабио Уордли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дюбуа не выпал из больших боёв даже после поражения от Усика. Напротив, Даниэль закрыл неудачу в поединке с Джарреллом Миллером, вернувшимся после 3,5 года простоя, а затем уже пошли титульники – против Филипа Хрговича и Энтони Джошуа, а после и реванш с Усиком.

Путь ко второму бою с Александром у британца был серьёзным, и, пожалуй, на тот момент Даниэль действительно заслужил этот шанс, особенно после брутальной победы над Джошуа. Но в поединке с Усиком случился провал. Причём случился он не только в ринге, а и за его пределами: всплыли все эти истории про то, что в день поединка отец Дюбуа закатил в доме вечеринку, что сам Даниэль из-за этого опоздал на поединок и добирался на арену чуть ли не пешком. Всё это в совокупности с ужасным выступлением говорило о том, что Дюбуа на время останется без больших боёв – пока не очистит репутацию и как минимум не закроет поражение.

Но ситуация повернулась так, что простой Усика в том числе сыграл на руку Даниэлю, который уже дважды пострадал от Александра. Усик выжидает, у Джошуа психологическая травма после страшной аварии, Фьюри только-только возвращается – свободных больших имён на сегодняшний день практически не осталось. Безусловно, можно было свести Уордли с тем же Агитом Кабайелом, однако всё же медийная составляющая Кабайела находится уровнем ниже, чем у Дюбуа. Из Агита не делали суперзвезду, как делали из Даниэля, поэтому бой Уордли и Дюбуа, тем более в Манчестере – вывеска куда более значимая, чем бой Уордли с Кабайелом.

Поединком Фабио и Даниэля промоутеры подогревают интерес к королевскому дивизиону, который сейчас переживает не лучшие времена. С одной стороны, это неплохо, бой действительно будет с приставкой «супер». С другой стороны, Дюбуа опять оправдывает статус любимчика у боксёрских боссов. Человек полностью провалил последний поединок, провалил подготовку к нему – и в следующем же бою снова будет драться за титул чемпиона мира. Со спортивной точки зрения это, конечно, никуда не годится, но в боксе, как и, например, в UFC, не всегда работает только спортивный принцип – важна и бизнес-составляющая. И это сыграло на руку Дюбуа, который получил очередной шанс вернуться на вершину.