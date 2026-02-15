С Джейком Полом готов подраться даже Ван Дамм. Но вернётся ли блогер в ринг?

Джейк Пол – интересная личность в мире единоборств. Яркий, одиозный, эпатажный. И если в самом начале карьеры над ним просто подшучивали, то со временем стали следить с большим любопытством. Блогер изо всех сил шёл к своей мечте. Доказывал, что нет ничего невозможного. Правда, преимущественно сражался с ветеранами и «сбитыми лётчиками». Но для человека, который раньше не занимался профессиональным боксом, и такие поединки были за счастье. Последний бой свёл Джейка в ринге с Энтони Джошуа . И всё завершилось разгромным поражением. А затем Пол ушёл в тень.

Проиграл американец совсем без шансов. Да, дотерпел до шестого раунда. Но всё-таки рассыпался на части. Это было закономерно. Всё потому, что до пятой трёхминутки Джошуа играл с соперником. В ринге были настоящие «кошки-мышки». Пол откровенно убегал от грозного соперника. А Энтони не спешил завершать поединок. Он издевательски доминировал, полностью контролировал ситуацию. В пятом раунде Эй Джей включился на максимум. И всё закончилось. Тяжёлые нокдауны, тяжёлый нокаут. Вряд ли результат можно называть неожиданным. Однако концовка получилась очень жёсткой.

Сам Джейк после боя делился жуткими фотографиями из больницы. Но высказывался с оптимизмом о будущем: «Бог велик. Челюсть сломана, но с мозгом и позвоночником всё в порядке. Никогда не был более мотивирован. Счастливого Рождества всем по всему миру. Никогда не переставайте стремиться к величию. 100-процентный провал гарантирован, если не попробуете».

Джейк Пол со сломанной челюстью Фото: Из личного архива боксёра

При этом многие эксперты и люди из мира единоборств моментально начали отговаривать Джейка от возвращения в ринг. Одним из таких экспертов стал 58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган. Он отметил, что дальнейшие выступления могут сказаться слишком пагубно: «Надеюсь, Джейк понимает: сейчас у него всё отлично, ему всего 28 лет… Не стоит долго этим заниматься, потому что в будущем за это придётся заплатить цену, которая того не стоит. Цена — это глубокая депрессия и серьёзные повреждения мозга, которые в итоге приведут тебя к зависимостям . Столько людей становятся игроманами, наркозависимыми или алкоголиками после завершения бойцовской карьеры именно из-за травм головы. Ты можешь выдержать лишь определённое количество ударов. То, что он получил от Джошуа, — около 10 чистых попаданий, каждое из которых наносит колоссальный урон».

Не верит в возвращение Пола и первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов: «Думаю, что после такого сокрушительного удара, после такого нокаута Джейку Полу не захочется больше боксировать. Подрался бы я с Полом? Это просто цирк для меня был бы. Пол проиграл же потом Энтони Джошуа, сломал челюсть, и всё на этом, завязал, оставил бокс».

Любопытно, что Джейк, пусть и полностью ушёл в тень, продолжает получать громкие вызовы. Например, желание подраться с ним выразил культовый бельгийский актёр, а также мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм. Причём сделал это с приличной долей трэш-тока: «Эй, Джейк Пол. Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса, без лоу-киков и без ударов локтями. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу».

Вот только Пол не спешит принимать новые вызовы. Сейчас он в Армении, где отлично проводит время с Арманом Царукяном. Боец UFC наглядно продемонстрировал, что и без поединков можно чувствовать себя великолепно. Он активно развивает страницы в социальных сетях, принимает участие в схватках по грэпплингу и зарабатывает огромные деньги. Возможно, ровно по тому же пути сейчас пойдёт и Джейк. Он уже записывает совместные видео с Арманом, на которых продолжает вести себя вызывающе для аудитории. Например, на одном из последних роликов парни едят чёрную игру ложками.

Всё это время Джейком двигали не деньги. Им руководила мечта, желание добиться своей заветной цели. К сожалению, обернулось это жёсткими повреждениями и достаточно неприятным восстановлением. Сложный перелом челюсти – вещь тяжёлая и жёсткая. Поэтому теперь Пол очень крепко подумает, прежде чем выходить в ринг. И всё-таки хочется там его увидеть. Джейк мощно спрогрессировал, проделал большой путь. А главное, делал бокс популярнее и узнаваемее. Просто хочется, чтобы Пол дрался с оппонентами, которые будут равны для него по уровню. Иначе ещё одного разгромного и жёсткого поражения Джейк может просто не вынести. Никаких Фрэнсисов Нганну в будущем для американца быть не должно.