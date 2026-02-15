От любви до ненависти — один шаг. В семье Уокеров брат пошёл на брата

Вальтер Уокер быстро покорил своей харизмой мир смешанных единоборств. Яркий бразилец, который сам считает себя россиянином, начал «шуметь» в UFC. Он доказывает, что способен на многое, скручивает пятки и идёт на серии побед. Вот только в последнее время его поведение становится всё более странным. На днях Вальтер провёл поединок по правилам грэпплинга с безногим оппонентом. И одержал уверенную победу. Выглядело всё это… крайне сомнительно. Но ещё более любопытная вещь случилась дальше. Уокер вызвал на бой своего старшего брата – Джонни. Причём сделал это максимально дерзко и грубо.

Сам Вальтер, конечно, объяснил, что его поведение не является беспочвенным. И сослался на подпортившиеся взаимоотношения с Джонни: «Я очень расстроен, потому что звал брата приехать сюда со мной, но он не приехал. Смотрите, Джонни здесь нет. Я хочу раздавить его! У нас с братом сейчас какие-то странные отношения. Я хочу прикончить его, сломать ему ногу. Я хочу привести Джонни сюда и показать, кто настоящий Уокер. Все знают, что ему нужно спрашивать разрешения у жены. Если жена отпустит — подерёмся. Мне всё равно, где это будет. Покажите деньги, и я убью всех и всё разрушу. Поднимайся в тяжёлый вес, малыш. Я покажу тебе, кто тут настоящий тяжеловес».

Любопытно, что идеей моментально заинтересовался президент Karate Combat Асим Заиди. Более того, он предложил провести поединок в России, а в качестве даты предложил 28 марта . Но Вальтер высказался однозначно. Он рассчитывает на этот бой в UFC. Другие варианты Уокер-младший пока не рассматривает. Кроме того, именно предложенные даты были бы «забракованы» изначально. У братьев уже подписаны контракты на предстоящие поединки в лучшей лиге на планете. Джонни встретится с Домиником Рейесом на UFC 327 в Майами в апреле. Вальтер проведёт бой против Марчина Тыбуры 28 марта на UFC Fight Night 271 в Сиэтле.

Естественно, нельзя априори принимать всё это за «чистую монету». Вальтер вполне может просто делать это для хайпа. В мире смешанных единоборств все давно привыкли, что запретных тем практически нет. Но всё-таки отношения с братом – это другое. Кроме того, схватка с безногим оппонентом дала достаточно любопытный сигнал. Вальтер открыт даже к тем вызовам, которые многие посчитали бы абсолютно абсурдными. Поэтому поединок братьев выглядит даже менее удивительным. Особенно если между парнями действительно возникло взаимопонимание. Не всегда родственные отношения – тёплые и приятные. Видимо, напряжение достигло пика.

Будет довольно грустно, если парни всё-таки сойдутся в клетке. А всё потому, что к ненависти они пришли от любви. Причём довольно быстро. Ведь совсем недавно Вальтер рассказывал, как он сильно ценит помощь Джонни. Однако ситуацию уже не отмотать назад. Особенно после того, как на это отреагировал старший брат. Он не стал отвечать на вызов. Но жёстко прокомментировал выступление Вальтера: «Мне за него стыдно! Он душил беззащитного человека, который в четыре раза легче и без ног – это очень неуважительно. Найди кого-то своего размера – тебе должно быть стыдно за наследие Уокеров, Вальтер . Я не пришёл на этот бой, потому что это был не бой. Я даже не могу подобрать название – скажите мне, пожалуйста, что это вообще было. После такого он не заслуживает носить мою фамилию! Он не Уокер. Мне очень грустно, я всегда стою за семью – именно ради семьи я дерусь, а он не уважает мою семью, мою жену и мою маму! Он хочет, чтобы я оставил дома беременную жену после того, как он плохо говорил о ней в интернете? Чтобы я пришёл поддерживать его в бою с инвалидом? Стыдно, очень стыдно! Убери мою фамилию из своего имени!»

Джонни Уокер и Вальтер Уокер Фото: Mike Roach/Getty Images

В UFC вполне могут зацепиться за эту историю. Особенно на фоне того, что парни так быстро перешли к взаимным оскорблениям, готовы рубиться по-настоящему. Да, ситуацию немного путает то, что парни выступают в разных весовых категориях. Но ради такого один из братьев сможет заглянуть в чужой дивизион, нет никаких сомнений.