И это ждали два года? «Схватка» Сульянова и Бадаева — полный провал

В Москве состоялся первый турнир промоушена Ground Zero Championship. Главным событием вечера стала схватка по грэпплингу между двумя известными российскими функционерами — экс-главой Hardcore Анатолием Сульяновым и вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым.

Сага с потенциальной схваткой Сульянова и Бадаева длилась два года. Ещё в начале 2024 года Анатолий и Асланбек начали выяснять отношения в медиаплоскости, после чего решили перенести свои разногласия на борцовский ковёр. В феврале 2024-го они провели первый стердаун, другой российский промоутер Камил Гаджиев взялся организовать это мероприятие.

Однако одного стердауна для проведения схватки мало. Когда речь зашла о финансовой стороне, то Сульянов заговорил о сумме в 50 млн рублей. Естественно, никто не собирался платить таких денег Анатолию, и идея с проведением схватки заглохла. Особенно после проблем, которые возникли у Сульянова в прошлом году.

Но Анатолий и Асланбек всё же добрались до очной схватки. Причём организовали её в новом совместном проекте — на первом турнире лиги Ground Zero Championship. Промоушен будет специализироваться на схватках по грэпплингу и джиу-джитсу, а Сульянов и Бадаев стали хедлайнерами дебютного турнира.

«Это долг. Это зов сердца. Это обязанность мужчины — быть опорой для тех, кто слаб, и вестником надежды там, где она угасает. И да, мы уже реализовали задуманное — а значит, мы уже победили. Этот поединок — манифестация нашего нового начинания. Мы вновь собираем стадион, запуская масштабный проект Ground Zero», — заявил Сульянов перед схваткой.

Схватка, как и другие противостояния вечера, состояла из двух раундов по четыре минуты. Поединок начался с борьбы за захват в стойке, рефери несколько раз пришлось предупреждать бойцов, чтобы они были активнее. За две минуты схватки ни одного прохода или броска зрители не увидели, Бадаев старался прессинговать и действовать первым номером, Сульянов вязал соперника и не давал себя перевести. Лишь на последней минуте раунда сначала Анатолий предпринял попытку совершить зацеп, после чего попыткой прохода в ноги отметился Асланбек — тоже неудачно. Весь первый раунд прошёл в стойке, ни разу бойцы не оказались в партере.

Вторую половину встречи Бадаев также начал с прессинга, вынудил Сульянова выйти за ковёр, а следом сумел пройти в ноги. Бойцы снова оказались за пределами ковра, судья вернул их в центр ковра и дал преимущество в партере Асланбеку. Бадаев пытался улучшить позицию на земле, но Сульянов грамотно вязал соперника, а затем просто попытался убежать от Бадаева за пределы ковра. Рефери вернул схватку в стойку, Асланбек снова пытался пройти в ноги на краю ковра, Сульянов же просто отбегал концовку и добрался до судейского решения. Так как никто из бойцов не сумел провести самбишен, то в схватке была зафиксирована ничья.

Однако, конечно, схватка эта оставила не лучшее послевкусие. После всех громких слов и заявлений от Анатолия и Асланбека, особенно от Сульянова, зрители и фанаты как минимум ожидали яркого спортивного поединка, зрелищной схватки. На деле же вышло восемь минут пятнашек, догонялок и прочих игр, никак не связанных с грэпплингом — таков итог двухлетнего противостояния Анатолия Сульянова и Асланбека Бадаева.