Царукян и Бадаев не спасут. Почему грэпплинг неинтересен болельщикам?

В минувшие выходные главным событием в мире единоборств должна была стать долгожданная схватка между Асланбеком Бадаевым и Анатолием Сульяновым. За ней стояли очень долгие переговоры, раскрутка противостояния, казалось, схватка никогда не произойдёт, но в итоге нужный пазл сложился и два функционера возглавили первый стадионный турнир Grand Zero Championship.

Однако после всех ожиданий на выходе максимально предсказуемый исход — ничья. А вместе с ней куча недовольства турниром с точки зрения зрелищности, потому что из 11 схваток девять (!) завершились вничью . Совсем не то, чего ожидают болельщики, включая такие турниры. И точно не то, что хотелось бы видеть с трибун. Но такова специфика этой дисциплины. Организаторам действительно тяжело продать билеты на турнир по грэпплингу, трудно привлечь такое внимание, чтобы люди потянулись на мероприятие только из-за громких фамилий в карде.

Грэпплинг — слишком нишевый вид спорта, который не может генерировать такие же просмотры, как ММА . Кажется, организаторы зачастую об этом забывают и считают, что фамилий достаточно, чтобы всем было интересно. Но чтобы получить удовольствие от схватки по грэпплингу, кто бы там ни боролся, нужно действительно очень хорошо разбираться в дисциплине и понимать, как тот или иной боец планирует выходить на приёмы. Неискушённому зрителю будет тяжело по достоинству оценить красивый свип или попытку выйти на редкий сабмишен. Просто в силу того, что грэпплингом или джиу-джитсу интересуется меньше людей, чем ММА или ударными видами спорта. В UFC мы тоже наблюдаем похожую ситуацию в миниатюре. Условный поединок Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга был очень красивым с точки зрения борьбы, её применения и того, как бойцы друг друга нейтрализовали, однако заруба Ибо Аслана с Иво Бараневским зрителю ближе. Так как это всё относится к индустрии развлечений, то мнение рядовых болельщиков тут важно. А им нужно, чтобы зрелище было понятным .

Можно дать красивую и эстетичную картинку вместе с мощным кардом, как делают в ACBJJ, но глобально это тоже не повлияет. Отчасти спасти может только по-настоящему большое имя, как у Александра Волкова или Армана Царукяна. Однако, например, даже в схватке Армана с Мехди Байдуллаевым самым ярким событием была стычка, а не финиш на последних секундах. В остальном они хорошо себя показывали на земле, но опять-таки многим болельщикам это сложнее оценить.

Арман Царукян Фото: Пресс-служба ACBJJ

Кроме того, пресловутый вопрос с ничьими. Когда борются два спортсмена хорошего уровня, то, во-первых, тяжело рассчитывать на финиш, потому что зачастую бойцы хороши в защите на земле . Для примера возьмём схватку Царукяна и Шары Буллета. На бумаге у одного есть очевидное преимущество в навыках, но реализовать он этого не смог — Шара просто отзащищался до ничьей. Можно отдавать всё на усмотрение судей, однако и это не панацея — Царукян победил Маккашарипа Зайнукова, но многие не поняли почему. Это снова возвращает нас к специфике грэпплинга и к тому, что широкой массе критерии судейства не будут понятны.

В UFC тоже с недавних пор есть подразделение UFCBJJ, где проводятся турниры, вручаются пояса, но боссы промоушена не учли, что это не очень популярное направление и столкнулись с крайне низкими просмотрами. Более того, потом UFC заподозрили в накрутке просмотров и комментариев, потому что цифры резко скакнули. Пришлось скрывать видео, однако конфуз запомнился всем.

Один из неплохих вариантов привлечения внимания к схваткам по грэпплингу показали в Karate Combat . Там просто интегрируют схватки в кард обычного турнира, и уже нет необходимости пытаться завлечь зрителей грэпплингом. Он идёт бонусом к поединкам, где с высокой долей вероятности будут нокауты. В таком виде это смотрится вполне неплохо. А если это схватка а-ля Вальтер Уокер против безногого Зайона Кларка, то появляется дополнительный интерес — у такого зрелища всегда есть спрос. Шесть видео с нарезками из этой схватки принесли суммарно 3 млн просмотров в социальных сетях – вполне неплохо. Через несколько месяцев свои дополнительные просмотры может получить и ACBJJ, если слухи о схватке с участием Забита Магомедшарипова окажутся правдой.

Но при всех минусах больших турниров по грэпплингу бойцов тут осуждать не за что, они приезжают, получают хорошие деньги, выполняют свою работу. Не их проблема, что организаторы решили сделать ставку на грэпплинг, попытавшись сформировать из этого зрелище для массового зрителя. В любом случае борьба, грэпплинг и джиу-джитсу так и будут оставаться нишевыми видами спорта, и вряд ли что-либо получится изменить даже после редких ярких вспышек.