«Хорошо, что Джошуа не продался Полу. И прибил его». Беседа с Сосулиным

12 марта в Санкт-Петербурге состоится интереснейший турнир – Winline.IBA.PRO 15, который пройдёт на «КСК Арене». Особенно ярким обещает получиться главный бой вечера. В его рамках российский боксёр Павел Сосулин (12-0, шесть побед нокаутом) встретится с австралийцем Камилом Баллой (17-2-1, девять побед нокаутом). В своём последнем бою 29-летний талант в ноябре в Самаре в рамках шоу IBA.PRO 12 во втором раунде эффектно нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс IBA.PRO Intercontinental. Также проживающий в Санкт-Петербурге Сосулин занимает первую строчку в рейтинге WBA в первом среднем весе. И теперь сможет порадовать соотечественников на родной земле.

Мы поговорили с Павлом и узнали о подготовке к предстоящему противостоянию. Сосулин рассказал, какие цели ставит перед собой, а также оценил главные события в мировом профессиональном боксе.

– Предстоящий соперник – Камил Балла. Что уже успели узнать об австралийце, как проходит подготовка к поединку?

– Если честно, посмотрел только его крайний бой. Он дрался с Сергеем Воробьёвым. Достаточно крепкий парень с хорошим бэкграундом. Девять побед из 17 добыл нокаутами. Ждём хороший поединок. Настраиваемся на максимум. Ни о какой недооценке не может быть и речи. 10-раундовый бой. А сейчас идёт заключительный этап подготовки. Проводим спарринги, набираем необходимый объём раундов. И будем выходить на финишную прямую.

– Главный бой, статус непобеждённого бойца. Оказывает ли это какое-то моральное давление?

– Статус непобеждённого бойца на меня абсолютно не влияет. Никогда не смотрел на цифры, не трясся, не боялся потерять. И поэтому никогда не боялся принимать большие вызовы.

Павел Сосулин Фото: RCC Boxing

– Балла в предыдущем поединке победил Сергея Воробьёва. Есть ли желание поквитаться за соотечественника?

– Поквитаться – нет. А всё потому, что нет никаких личных неприязненных отношений. Да, он победил Сергея. Но Воробьёв сейчас живёт в Австралии. Так что к этой ситуации отношусь абсолютно спокойно.

– У вас в активе был очень важный бой с Магомедом Курбановым. Это самая важная и значимая на данный момент победа?

– Победа над Курбановым… Да, самая значимая на данный момент. А всё потому, что она вывела меня на первое место в мировом рейтинге WBA. И теперь я стал обязательным претендентом на чемпионский пояс. Конечно, это очень важная победа.

– Какие новые вызовы вам интересны? Есть ли мысли, чтобы сразу переходить к противостояниям с топами? Или лучше действовать поступательно, не форсировать события, чтобы минимизировать риск ошибок?

– Я надеюсь, что в этом году получится подраться за титул чемпиона мира по версии WBA. Ни в коем случае не избегаю топов. Готов драться с абсолютно любым соперником. Мы готовы физически, готовы ментально. У меня хорошая команда. Поэтому Ксандер Зайас, Абасс Барау, Тим Цзю должны быть готовы. Никого не избегаем. Тот же Джош Келли – очень интересный вариант, крутой оппонент для меня.

– У вас был один выезд за границу – дрались в Ереване. Как вам этот опыт? Есть ли желание поехать за океан и громко заявить о себе и там?

– Конечно, я очень хочу за океан. Побоксировать, посмотреть уровень. Поэтому мы всегда открыты к предложениям, любим драться. Любой вызов, который поступит из-за границы, будет нами рассматриваться. Даже если просто предложат съездить туда на сборы. Это тоже будет хорошим опытом.

Павел Сосулин Фото: RCC Boxing

– Многие обвиняют американский бокс в том, что он превратился в бизнес. Как вы считаете, это закономерно, оправданно? Нет ли ощущения, что некоторых суперзвёзд откровенно тянут за уши? Есть ли желание поехать и расставить все точки над «i», сбив с некоторых парней «короны»?

– Есть моменты, что некоторых ребят тянут за уши. Но сбивать «короны» никому особо не хочется. Каждый человек сам выбирает для себя путь. И какую «корону» ему носить. Я, в свою очередь, занимаюсь любимым делом. И просто хочу доказать, что мой бокс на высоком уровне. Хочу стать чемпионом мира.

– Поединок Бивол – Бетербиев в России. Насколько вы верите в его реальность? Если он случится до конца 2026 года, кто для вас фаворит? Какой прогноз оставите на поединок?

– Мне кажется, провести этот поединок в России не получится. Очень маловероятная ситуация. Это поединок за звание абсолютного чемпиона. Естественно, свою руку приложат в WBC. И санкционируют это противостояние. А по поводу фаворита… Наверное, для меня его нет. Это была бы просто классная и интересная трилогия. Даю 50 на 50.

– Джейка Пола избил Энтони Джошуа. Блогер даже попал в больницу с жёсткими травмами и переломом челюсти. Это сигнал для всех смельчаков, что не стоит лезть в профессиональной бокс с улицы?

– Да, Джейк проиграл Джошуа. Так и должно было случиться. Джошуа – молодец, что не продался, просто вышел и прибил Пола. Сейчас многие блогеры и люди с других направлений задумаются, стоит ли им вообще лезть во всё это.

– Сейчас по правилам бокса хочет подраться Фёдор Емельяненко. Ждёте ли вы его поединок? Стоит ли драться с Мирко КроКопом, который пережил инсульт?

– Если честно, я вообще не слежу за смешанными единоборствами. Сейчас очень сосредоточен именно на своей карьере и на своих боях. Поэтому, если честно, упустил тот момент, что Фёдор собирается подраться по правилам профессионального бокса. Но, думаю, это будет интересно.

Павел Сосулин Фото: RCC Boxing

– И последний вопрос. Как относитесь к новой лиге Даны Уайта? Хотелось бы попробовать себя там?

– Отношусь к ней спокойно. Не совсем понятно, как и что там устроено. У меня есть главная цель – стать чемпионом мира по одной из четырёх версий. Они эти версии не признают. Поэтому не совсем понятно, как вообще с ними взаимодействовать.