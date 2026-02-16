Неожиданные проблемы Бивола. Чемпион не может договориться о следующем бое

Дмитрий Бивол не бьётся уже почти год. Последний бой прошёл в феврале 2025-го, тогда Бивол победил, соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. С тех пор Дмитрий успел освободить пояс WBC в пользу Дэвида Бенавидеса, получить обвинения от Бетербиева в уклонении от трилогии и провести операцию на спине. Сейчас Бивол готовится к возвращению, и его промоутер Эдди Хирн уже обозначил, что после такого простоя россиянин планирует сначала разобраться с обязательными претендентами, а уже потом смотреть на потенциальные поединки с Бетербиевым и Бенавидесом.

Фамилия Михаэля Айферта, обязательного претендента по линии IBF, упоминалась ещё год назад. Немец ради этого не дерётся с августа 2024 года и просто ждёт, пока ему дадут титульный шанс. В команде Бивола согласны, сам Дмитрий тоже обозначил готовность и назвал сроки, когда может вернуться : «Сейчас, спустя шесть месяцев после операции, чувствую себя лучше и сильнее. Надеюсь, в мае смогу вернуться. Сейчас идёт много разговоров насчёт защиты титула IBF. Почему бы и нет?»

Уже вскоре IBF санкционировала поединок, и сообщалось, что торги должны пройти до 3 февраля. Айферт был доволен: «Я долго ждал. Теперь наконец IBF поставила Биволу чёткие сроки. Я воспользовался временем, чтобы стать лучше как боец. В лучшей форме в жизни и готов потрясти мир».

Михаэль Айферт Фото: Martin Rose/Getty Images

Казалось, что это очень простые переговоры — оба бойца готовы, понятно, где сторона А, нет проблем с тем, где подраться, Бивол начал тренироваться на базе у Иссык-Куля, но внезапно всё застопорилось. Стороны не успели договориться до 3 февраля и получили от IBF отсрочку на 10 дней. Дополнительное время не помогло, и сейчас, согласно инсайдам издания Boxing Scene, есть новый дедлайн — 20 февраля. То есть командам спортсменов дали ещё неделю .

Нет информации о том, с чем связана заминка, однако можно предположить, что команда Айферта просто не согласна с предложенным разделением гонорара. А сторона Бивола вряд ли сильно заинтересована в том, чтобы делать немцу подарки в виде хорошего чека. При всём уважении к Айферту, они с Биволом боксёры разной величины, и у команды Михаэля точно нет рычагов давления. Но нельзя исключать вариант, что Айферт просто выйдет из переговоров. В прошлом году Эриксон Лубин отказался от боя с Бахрамом Муртазалиевым в пользу более денежного поединка с Верджилом Ортисом. Если Айферту поступит предложение лучше (что вряд ли, но исключать совсем не будем) он тоже может пойти по этому пути. Либо в конце концов согласится на условия, которые озвучивает команда Бивола на торгах, потому что когда ещё Айферт получит титульный шанс и получит ли?

Менеджер российского боксёра Вадим Корнилов уже дал понять, что настаивать именно на поединке с Айфертом они не будут: «Приоритет — сделать бой в апреле или мае. Если Айферт согласится на реалистичные на сегодня условия, то вероятнее с ним, если нет, то будем рассматривать других соперников».

Важно, что на данный момент в ротации претендентов очередь IBF. Если Айферт слетит, то они могут назначить другого боксёра из рейтинга. Есть Конор Уоллес на втором месте и Дэвид Моррелл – на третьем. Почему бы и нет? Ну и в крайнем случае можно вспомнить, что Бивол владеет ещё и поясами WBA и WBO, где тоже есть претенденты на титул. У WBO есть временный чемпион Каллум Смит, который вряд ли откажется от титульника, и тот же Моррелл с поясом WBO International .

Дмитрий Бивол Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ещё в рейтингах всех организаций высоко находится Бетербиев, но, судя по всему, в лучшем случае Артур должен провести промежуточный бой и в конце года попытаться выбить себе желанную трилогию. Исходя из этого, предположим, что на бумаге у Бивола в случае отмены с Айфертом есть Смит и Моррелл. Дмитрий будет фаворитом в поединке с любым из них, однако развязку ситуации получим только через несколько дней. Но Айферт всё ещё наиболее вероятный соперник.