«Сидит на поясе и дерётся раз в год». Чимаев — самый неактивный чемпион UFC?

В ночь с 21 на 22 февраля в США состоится турнир UFC Fight Night 267. В главном событии вечера пройдёт бой, победитель которого станет одним из главных претендентов на титульный поединок в среднем весе против обладателя пояса Хамзата Чимаева: в клетке сойдутся третий и четвёртый номера рейтинга Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес.

И Шон Стрикленд, который славится тем, что активно использует трэш-ток, уже начал словесные атаки на чемпиона, дабы подогреть интерес к их возможному противостоянию.

«Мне в целом странно видеть, что UFC делает с Чимаевым. Вы посадили на трон парня, который дерётся раз в год, ведёт себя как Мадонна и просто сидит на этом чёртовом поясе, пока его не заставят защищать титул», — заявил Стрикленд в интервью ESPN MMA.

Шон Стрикленд Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Хоть Стрикленд и является одним из главных болтунов UFC, но в словах про Чимаева есть доля правды – Хамзат действительно один из самых неактивных чемпионов промоушена. Хотя начиналась его история в лучшей лиге мира просто феноменально: три поединка за два месяца, два из них с перерывом всего в 10 дней. Борз сносил соперников и наводил ужас на дивизион, однако затем начались различные проблемы. Коронавирус сильно посадил здоровье Чимаева, он даже собирался завершить карьеру, но спустя время всё же вернулся к боям. Хотя с тех пор Хамзат стал выступать гораздо реже. Слова про один бой в год, сказанные Стриклендом, вовсе не преувеличение: в 2021-м у Чимаева один проведённый поединок, как и в 2023, 2024 и 2025 годах .

Получается, что у Хамзата шесть боёв за последние пять лет в промоушене – крайне невысокая активность. Борз не дерётся в Рамадан, соответственно, и после него Чимаеву необходимо время на восстановление, поэтому получается, что несколько месяцев в году Хамзат просто недоступен для поединков. Да, Магомеда Анкалаева и других бойцов-мусульман в UFC заставляли драться в Рамадан, но к Чимаеву у руководства промоушена другое отношение – в нём они видят настоящую суперзвезду, поэтому идут на уступки. Плюс у Хамзата часто случаются травмы и другие проблемы со здоровьем, которые тоже влияют на частоту его выступлений. Отсюда и такая статистика.

Хамзат провёл меньше всех поединков за последние пять лет среди всех действующих чемпионов. Но при этом, например, у Илии Топурии в активе семь боёв за этот временной промежуток, у Тома Аспиналла – восемь. То есть они не особо далеко ушли от Хамзата. У Алекса Волкановски и Петра Яна по девять проведённых боёв на этом отрезке – статистика тоже не намного отличается от цифр Чимаева.

Почему же Борзу так часто прилетает за неактивность, если другие чемпионы, по сути, выходят в октагон лишь чуть чаще, чем он? В первую очередь Хамзат сам создал образ машины, которая сносит всех подряд, выходит на суперкоротких уведомлениях, делает громкие заявления – и теперь пожинает плоды . Люди ждут от Чимаева той же активности, что была на старте его карьеры, но Борз уже давно не выдаёт таких перформансов. Также стоит отметить уровень оппозиции у Хамзата и у других чемпионов. Взять того же Топурию: только в последних трёх поединках у него в соперниках были Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра – бывшие и действующие чемпионы, которых точно можно отнести в разряд топ-соперников. К тому же Илия сумел взять чемпионский пояс в двух категориях, это тоже нужно учитывать, да и все три поединка были титульными.

Борз же только-только завоевал пояс, до противостояния с Дрикусом дю Плесси у него был, пожалуй, всего один бой с по-настоящему топовым соперником, который полноценно готовился к нему – это поединок с Робертом Уиттакером. Да, был ещё бой с легендарным Камару Усманом, однако Нигерийский кошмар впервые дрался в среднем весе, да ещё и вышел на коротком уведомлении, при этом дав Хамзату крайне сложный бой. А Кевина Холланда, Гилберта Бёрнса и Ли Цзинляна к топовой оппозиции вряд ли можно отнести, поэтому в таких условиях Хамзат мог бы выступать гораздо чаще, учитывая, что поединки с Холландом и Ли завершились, едва начавшись.

Сейчас у Чимаева снова пауза. В последний раз он выходил в клетку в августе 2025-го, и, вероятно, намечается сценарий, по которому Хамзат и в 2026 году проведёт только один бой. Впереди Рамадан, а значит, Борза мы увидим в октагоне не раньше лета. И есть ощущение, что если первая защита пояса, которая, вероятно, пройдёт против Нассурдина Имавова, закончится успешно, то Чимаев будет требовать у UFC по-настоящему большой бой с Алексом Перейрой. Хамзат уже давно провоцирует бразильца и пытается получить поединок с ним, однако пока безуспешно. Так что пауза после первой защиты вполне может растянуться, из-за чего остальные претенденты, в том числе победитель противостояния Стрикленд – Эрнандес, в очередной раз застынут в ожидании и продолжат критиковать Хамзата. И, пожалуй, будут иметь на это право.