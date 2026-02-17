Дагестанский Ниндзя вернулся. В грэпплинг затащили даже Забита Магомедшарипова

Забит Магомедшарипов – один из самых ярких бойцов в истории российских MMA. Правда, многие совершенно справедливо считают, что в смешанных единоборствах он так и не раскрылся до конца. На протяжении долгого времени все ждали, что боец вернётся, возобновит профессиональную карьеру. Но сам Забит, как и его команда, всячески избегал этого разговора, опровергал информацию и любые слухи. И всё-таки фанаты вновь увидят выступление Магомедшарипова. И, возможно, даже не одно. Стало известно, что боец выступит в лиге ACBJJ. А значит, проведёт хотя бы одну схватку по правилам грэпплинга.

Стоит отметить, что ACBJJ тщательно старалась скрывать факт переговоров. Да, в итоге информация всё-таки просочилась. Стало известно, что организация старается вновь вернуть Забиту желание выступать. А если учесть, что схватки проводятся по правилам грэпплинга, это позволило бы сдержать слово относительно поединков по правилам MMA. В итоге организация выкатила эффектный анонс со словами руководителя – Заурбека Хасиева: « Большие решения принимаются в тишине . Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте».

Сам Забит пока не спешит подтверждать эту информацию. Но намёки и комментарии от команды Магомедшарипова были ещё до официального анонса. Так, стало известно, что схватка по правилам грэпплинга может быть проведена после Рамадана. Сопровождалось всё это тем, что Забит опубликовал фото с руководителем лиги ACBJJ на своей странице в социальной сети, в которой сообщил, что скоро будут «большие новости». Поэтому никаких причин сомневаться в реальности происходящего попросту нет. Магомедшарипов всё-таки возобновил карьеру. Пусть и не по правилам MMA.

ЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ Фото: Chris Unger/Getty Images

Забит всё-таки нашёл для себя оптимальное решение. Было видно, что он хочет вновь выступать. Многие бойцы, которые завершают профессиональную карьеру, вновь хотят пережить эти мгновения. Однако Магомедшарипов не раз говорил, что его сдерживает слово, данное обещание. Поэтому, скорее всего, по правилам MMA мы его действительно больше никогда не увидим. Хотя аппетит приходит во время еды. Вполне возможно, в голове Забита появятся и такие мысли. Но пока Забита ждут схватки по правилам грэпплинга.

А лиге ACBJJ можно отдать должное. Она действительно старается сделать всё, чтобы привлечь к себе внимание, приглашая крутых звёзд. Сначала на её просторах пылил Арман Царукян. Теперь же появилась ещё одна персона мирового уровня. Нужно понимать, что промоушен добился практически невероятного. На протяжении стольких лет Забит получал предложения о возвращении. Однако на все отвечал отказом. И лишь с ACBJJ будет сотрудничать. Причём, видимо, на долгосрочной основе.

Забит вновь будет проводить схватки, пусть и по правилам грэпплинга. А это значит, что все мы получим шикарную возможность вновь оценить его феноменальное мастерство. Ведь в своё время Магомедшарипов выглядел одним из самых универсальных и крутых бойцов UFC. Казалось, что он умеет абсолютно всё. И теперь у него будет прекрасная возможность это продемонстрировать. А лиге ACBJJ в очередной раз хочется лишь сказать «браво». Одну легенду она уже вернула. Причём решила вопрос с данным обещанием. Возможно, с Хабибом Нурмагомедовым получится провернуть то же самое? Страшно представить, какой ажиотаж может вызвать схватка с участием Орла.