Майк Тайсон — Флойд Мейвезер, когда состоится бой, дата и место проведения, бокс, 25 апреля 2026, выставочный бой

Не мешайте ветеранам зарабатывать. Бою Тайсон — Мейвезер быть?
Яхья Гасанов
Анонс боя Майк Тайсон — Флойд Мейвезер
Теперь известны дата и место его проведения.

Ещё осенью 2025 года появилась информация, что планируется выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и Майком Тайсоном. Компания CSI Sport сообщила, что берёт на себя организацию боя, однако конкретной даты не указала. Тем не менее легенды заочно обменялись репликами, дополнительно подтвердив, что их противостояние в разработке.

После этого анонса всё затихло настолько, что кто-то успел про поединок забыть, а кто-то списал этот бой, посчитав, что он не состоится. На этом фоне греческий кикбоксёр Майк Замбидис сообщил, что будет биться с Мейвезером в июне. Но затем на связь вышел Тайсон, отметив, что всё в силе: «Это произойдёт в марте в Африке. Наш бой будет невероятным событием, он побьёт все рекорды и станет одним из крупнейших событий в истории этого вида спорта». А затем инсайдер Майк Коппинджер добавил конкретики — бой состоится 25 апреля в Конго. Позже это подтвердил вице-премьер Конго Мобуту Нзанга Нгбангаве. При этом нет никакой информации о том, кто покажет ивент, однако поединок в любом случае очень близок к тому, чтобы состояться.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

Фото: Al Bello/Getty Images

У этого поединка, безусловно, много критиков, считающих, что ветераны не должны снова выходить в ринг. Но есть Конор Макгрегор, который просто в восторге от поединка: «Я в предвкушении. Знаете почему? Майк выглядит потрясающе. Прошло семь лет с тех пор, как он в последний раз был в Дублине, в 2018-м, и я встречался с ним тогда. Это было семь лет назад, Майк выглядит на семь лет моложе, чем тогда. Это Майк Тайсон. И вот что я вам скажу – он не проиграет. Надеюсь, это произойдёт. Тайсон выглядит уверенным, он готов».

А легендарный Леннокс Льюис относится ко всему очень спокойно: «Это просто бизнес. Они оба пользуются популярностью. Я не отношусь к этому бою так уж серьёзно. Уверен, что Флойд не вышел бы в ринг с тем, кто собирается его нокаутировать или попытается нанести ему травму».

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Да и в целом, почему бы не дать легендам прошлого хорошо заработать, когда за это готовы платить? Раньше появлялись различные инсайды о финансовых проблемах Тайсона, не так давно стало известно, что не всё безоблачно и у Мейвезера — по инсайдам, он наткнулся на мошенников и потерял несколько сотен миллионов. В любом случае очный поединок, даже в выставочном формате, позволит угасшим звёздам лишний раз поправить своё положение. Поэтому критика выглядит бессмысленной: это не профессиональный бой, они не возвращаются полноценно в ринг, на кону нет поясов, разница в возрасте между бойцами всего 10 лет, а не 31 год. Особо и не придраться — дайте им заработать, заслужили.

Насторожить тут может только Тайсон, который ещё после боя с Джейком Полом утверждал, что полноценно возвращается в бокс. Да и сейчас он настроен на второй поединок с блогером: «После боя с Флойдом, возможно, мы организуем реванш. Да, я заинтересован в этом. Сейчас я в лучшей форме. Не хотел использовать это в качестве оправдания, но у меня были серьезные проблемы со здоровьем, однако сейчас я в порядке». Но тут тоже можно понять, Пол — гарантия хороших денег, а кто от них откажется?

Лучшее, что можно сделать болельщикам — просто расслабиться и посмотреть бой, порадовавшись за то, что у Майка Тайсона (в первую очередь) и Флойда Мейвезера есть возможность напомнить о себе миру и подзаработать. Никаких других целей этот поединок всё равно не преследует.

