Лебединая песня Камару — реальность? Легенда идёт за поясами Махачева и Чимаева

Камару Усман – крутой ветеран, который продолжает шуметь в UFC. 38-летний боец совсем недавно прервал серию из поражений. Но многие постепенно начинают провожать его «на пенсию». Видимо, самого Нигерийского кошмара это вообще не волнует. Он продолжает искать для себя громкие вызовы. Даже ведутся разговоры о том, что соперником Камару может стать Ислам Махачев. Не исключено, что в UFC действительно попытаются провести этот поединок в Белом доме. А сам Усман говорит о том, что пока не собирается уходить на покой. И даже ставит перед собой цели, которые многие попросту посчитают заоблачными.

Камару – экс-чемпион организации в полусреднем весе. Но он успел попробовать свои силы в среднем весе. Да, получилось не всё – случилось поражение от Хамзата Чимаева. Но Усман выглядел довольно неплохо, уступил лишь решением большинства. И, видимо, поверил в то, что способен штурмовать «чужой» дивизион. Камару заявил, что готов завершить 2026 год в статусе двойного (!) чемпиона UFC: «В 2026 году я хочу, чтобы люди сказали: «Ух ты, не могу поверить, что у тебя получилось. Ты не просто завоевал один титул, а взял два и ушёл ». Конечно, сначала в полусреднем весе, поскольку не думаю, что без пояса UFC в полусреднем весе я смог бы завоевать второй. Я всё ещё в категории до 77 кг, так почему бы не начать с неё?»

Стоит отметить, что Камару ставит перед собой очень оптимистичные цели. Да, совсем недавно они выглядели бы вполне реальными. Особенно в тот момент, когда Усман имел статистику 20-1 и шёл на длительной серии без поражений. Но затем были три осечки подряд. Сначала Нигерийский кошмар дважды проиграл Леону Эдвардсу, затем случилась та самая неудача в противостоянии с Борзом. Есть ощущение, что такие вещи не проходят бесследно. Особенно для возрастных бойцов. Но можно и отдать Камару должное. Досрочно он уступил лишь однажды, когда поймал тот самый жуткий лоу-кик от Эдвардса. Поэтому совсем списывать Усмана со счетов не стоит совершенно точно. Но и двойное чемпионство выглядит задачкой со звёздочкой.

Камару Усман Фото: Josh Hedges/Getty Images

Камару – легендарный боец. Но его цели и высказывания в последнее время очень далеки от реальности. Например, Усман обещает стать самым главным испытанием в жизни Ислама Махачева: «Ислам – феноменальный чемпион, если говорить о его достижениях. Но мы знаем, что стили делают бои. Считаю, что у меня самый сложный стиль для него прямо сейчас. И, думаю, я лучший тест для него. Давайте начистоту, Ислам очень талантлив, но в последнем бою всё выглядело легко из-за бывшего чемпиона [Джека Делла Маддалены], потому что у него был пробел, именно в этом я силён. Это отличный бой, мне нравится Ислам, но считаю, что заберу титул ».

Махачев – первый номер рейтинга P4P. И абсолютно лучший боец организации. Поэтому в таком противостоянии видится мисс-матч. Ислам в самом расцвете сил. Ему 34 года. Поэтому он, очевидно, будет иметь преимущество в функциональном состоянии. Россиянин выглядит намного более разносторонним в партере. А в стойке Махачев удивлял не раз, позволял себе рубиться на кулаках даже с опаснейшим Дастином Порье. Поэтому вряд ли Усман чем-то сможет сильно удивить Ислама.

В среднем весе – второй тяжелейший вызов. Там чемпионом является Чимаев. Таким образом, чтобы поставленная цель была достигнута, Усману нужно попытаться справиться с двумя супертоповыми россиянами. Такой расклад выглядит совсем фантастическим. Да, никто не пытается преуменьшить достижения и способности Камару. Но слишком уж жёсткие парни сейчас доминируют в дивизионах. Поэтому всё это выглядит классным трэш-током от Усмана – не более того. Но Нигерийский кошмар обещает максимально подготовиться к потенциальному реваншу с Борзом: « Если я завоюю титул, многие захотят увидеть этот реванш с полноценной подготовкой . Если бы у меня снова появилась возможность подготовиться к большому, сильному Хамзату, а он сделал всё, что от него требовалось, подошёл к этому поединку немного иначе».

При этом Камару всё делает абсолютно правильно. Нигерийский кошмар прекрасно понимает, что на закате карьеры важно получать супертоповые вызовы. Естественно, это возможно только в том случае, если Усман действительно получит титульные шансы. Вот только верится во всё это с трудом. Да, последний бой с Хоакином Бакли получилось забрать. Но после него оба бойца получили много критики. Есть ощущение, что карьера Усмана – на финишной прямой. И даже если Камару получит бой с Исламом или Хамзатом, то, скорее всего, проиграет и закончит. Но это будет очень красивой лебединой песней.