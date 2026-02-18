Роузи против Карано — бой мечты. Как Джейк Пол сумел увести его у UFС?

Промоутерская компания Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) набирает очень хорошие обороты. Упор в организации делают на девушек и так, например, попали в Книгу рекордов Гиннесса, организовав ивент, в котором на кону было сразу 17 поясов, и это не считая титулов The Ring. А сейчас MVP делает первый шаг в ММА и официально объявила о поединке Ронды Роузи и Джины Карано. Бой состоится 16 мая в Лос-Анджелесе, и его покажут на Netflix. Это будет первый ММА-ивент для платформы. Со всех сторон исторический поединок .

В своё время Роузи стала примером для многих девушек, которые пошли в ММА. Кроме того, благодаря ей в UFC и появился женский дивизион. И по сей день девушки называют именно её своим кумиром. Но в 2016 году Ронда ушла после двух чувствительных поражений, попробовала себя в реслинге, а потом полноценно занялась семьёй и успела родить двух детей. Не так давно Роузи вдруг возобновила тренировки, пошли слухи о её камбэке, однако почему-то говорилось о боксе. Но всё же Ронда возвращается в ту стихию, которая принесла ей мировую известность.

«Я так долго ждала возможности объявить об этом: мы с Джиной Карано устроим самый большой супербой в истории женских единоборств. Мы сотрудничаем с ориентированным на бойцов промоушеном Most Valuable Promotions, а также с крупнейшей и самой мощной стриминговой платформой на планете Netflix. Это для всех фанатов ММА — прошлых, нынешних и будущих. И это ещё не всё, впереди гораздо больше», — заявила Ронда после анонса.

Ронда Роузи Фото: Harry How/Getty Images

Карано тоже звезда прошлых лет, но в UFC никогда не выступала. В своё время она добилась неплохих результатов в муай-тай, после чего получила предложение выступать в ММА и в целом тоже преуспела, получив известность в качестве бойца. Однако после поражения от Крис Сайборг в поединке за титул Strikeforce больше не выступала, хотя и сделала неплохую карьеру в кино. Но теперь и Карано вернётся: «Ронда пришла ко мне и сказала, что есть только один человек, ради боя с которым она готова вернуться, и что организовать наш поединок было её мечтой. Она поблагодарила меня за то, что я помогла открыть для неё двери в карьере, и очень уважительно предложила устроить этот бой. Для меня это честь. Я верю, что выйду из этого поединка победительницей, хотя и ожидаю, что лёгким он не будет, и меня это устраивает. Это важно не только для нас с Рондой, но и для фанатов и всего сообщества смешанных единоборств».

Вывеска Ронда Роузи — Джина Карано очень большая для всего мира единоборств. Среди женщин с этим анонсом могут потягаться разве что Кайла Харрисон и Аманда Нуньес, но они берут спортивной составляющей, а Роузи с Карано были в какой-то мере первопроходцами, и имена у них погромче, если говорить о медийности. И удивительно, что Дана Уайт такую возможность упустил, особенно в преддверии большого турнира в Белом доме, куда афиша Роузи — Карано вполне хорошо могла вписаться .

Джина Карано Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Более того, Ронда рассказала, что предлагала Уайту такую возможность: «Я всегда говорила, что Джина — единственный человек, ради которого я бы вернулась, чтобы подраться. Я подумала: «Ей это нужно. Ей нужен этот бой». Чем больше об этом думала, тем больше понимала: «Мне это нужно. Мне нужен этот бой». Я связалась с Даной Уайтом и спросила, будет ли ему это интересно, и с UFC у нас ничего не вышло, но это привело нас туда, где мы находимся сегодня».

Ну а Джейк Пол грамотно воспользовался ситуацией и увёл у UFC большой поединок, который точно привлечёт большую аудиторию, несмотря на то что девушки не выступали 10 и 17 лет соответственно . И Джейк в восторге: «Сюр. Я начал заниматься дзюдо благодаря Ронде Раузи. Теперь работаю с ней и Джиной Карано, чтобы представить ММА на Netflix. Погнали».

Хороший дебютный шаг для MVP в смешанных единоборствах, и любопытно понаблюдать, как далеко зайдёт Пол в этой сфере. В женских боях Джейк уже набрался опыта и умеет их грамотно продвигать, так что такую возможность он упустить не мог. Кроме того, наверняка фигурируют большие суммы гонораров, которые в UFC могли посчитать завышенными. Возможно, это ошибка, но факт в том, что Пол сработал отлично. А что касается поединка Роузи — Карано, то Ронда является фаворитом, хотя по битве взглядов кажется, что Джина помощнее. В любом случае раскрутка уже началась, бой ждут, и событие будет большим.