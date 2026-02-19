«Мой бой против Гарри — как Хабиб — Конор с AliExpress». Интервью с Махачевым

В ноябре 2025 года Ислам Махачев переписал историю и стал первым бойцом из России, бравшим пояса в двух весовых категориях UFC. Теперь все ждут дебютной защиты титула Ислама в полусреднем дивизионе. В разговоре с «Чемпионатом» Махачев рассказал, в чём ему удалось прибавить за последние годы, а также высказался о потенциальных поединках с Ианом Гарри и Майклом Моралесом. Кроме того, Ислам прокомментировал изменения в политике UFC и оценил шансы Илии Топурии в бою с ним.

— Можно ли назвать джиу-джитсу лучшим инструментом для уличной драки?

— На 100% не согласен с этим. Ты ведь на улице не ляжешь и не скажешь: «Давай!» Самбо намного сильнее в уличной драке. Мы же применяли его на улице много раз, работает (улыбается).

— В чём вы прибавили ментально за последние два-три года?

— Ментально растёшь с каждым боем, от каждого поединка приобретаешь всё больше уверенности. Здесь нет границ. А с переходом в новую весовую категорию я прибавил физически.

Бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена Фото: Getty Images

— Креатин принимаете?

— Стабильно. Но сейчас не особо, и даже вес немного упал. Начну качаться — вернётся. Кажется, мне пора открывать фирму БАДов и креатин рекламировать (смеётся). В каждом интервью про него говорю! Я вообще принимал много добавок. Например, в UFC у нас контракт с хорошей фирмой спортивных БАДов. Но из-за всего этого я никогда ничего не чувствовал — только креатин помогает мне восстанавливаться, он поддерживает жидкость. Однако если употреблять его без согласования со специалистом, могут быть побочные эффекты. Если пить стабильно и без остановки, можешь отекать на тренировках. А если правильно, по программе — только на пользу.

— Помним легендарное противостояние Конора и Хабиба. Можно ли назвать бой с Гарри второй частью дагестанско-ирландского противостояния?

— Как говорится, с AliExpress (смеётся). Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA, можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Кононом, уже не будет — не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, ещё будут такие бои, но не с Гарри.

— В Грузии ему помогут подтянуть борьбу?

— Наверное, в каких-то навыках он прибавит. Но я тоже не два-три месяца борьбой занимаюсь — всю жизнь. Уже не обращаю внимание на это. На протяжении моих последних боёв кто-то кого-то привлекает в разные лагеря, а эффекта никакого. Так что зря время не теряйте.

— Гарри или Моралес — кто вам интереснее как соперник?

— Моралес был непобеждённым, потом стал побеждённым, а теперь опять непобеждённый. Если рассматривать этот факт, он поинтереснее. А если пройтись по весам, в 77 кг больше всего заслуженных претендентов. Четыре имени точно есть.

— А кто может быть твоим соперником?

— Наверное, Камару Усман. Но когда я о нём говорю, потом читаю, что выбираю лёгкого соперника. Однако я уверен, что Усман победит всех из этой четвёрки. Недавно говорили, что Бакли — новая звезда в 77 кг. Но Камару его просто не почувствовал, и Бакли уже забыли. То же самое Усман может сделать и с остальными.

Камару Усман Фото: Chris Unger/Getty Images

— Когда пишут про Камару Усмана, в комментариях все хотят видеть ваш бой с Моралесом, а не с ним. Почему так?

— Моралес непобеждённый. Когда человек постоянно выигрывает, у людей может появиться желание увидеть, как он проиграет — надоедает. Может, и со мной есть такое. Моралес давно не проигрывал, у меня большая победная серия. Согласен с фанатами, да и раскачать этот бой будет легче.

— Чувствуется, что в UFC что-то поменялось — увольняют людей с большими вин-стриками. Стоит опасаться?

— UFC, бывает, не поддаётся разуму. Почему так, почему кого-то уволили, а кому-то не дали побороться за пояс? Но мы должны просто согласиться с тем, что UFC уже на протяжении стольких лет держится на уровне, проводит интересные бои, выплачивает большие гонорары, постоянно собирает полные стадионы. Мы должны отдать UFC должное. Может быть, мы чего-то не понимаем, однако я уверен, что они знают больше нас и из-за этого держатся на плаву столько времени. Учить UFC, как быть и что делать… Если они будут нас слушать, наверное, будут двигаться на начальном уровне, как и другие организации.

— Исходя из тенденции, придётся ли бойцам перестраивать свой стиль?

— Думаю, да, и я уже говорю об этом ребятам. Дагестанцы, которые просто у всех выигрывают, не говорят на английском, не продают бои, не раскачивают — такие бойцы уже малоинтересны для UFC. Кто-то то выигрывает, то проигрывает — уже не видит себя чемпионом, но просто делает шоу, идёт на все уступки. И таким бойцам дают много боёв, хорошие гонорары, чаще ставят их на турниры. И не увольняют, хотя они проиграли три-четыре раза подряд. После таких контрактов, как с Paramount, UFC ещё больше будут интересны шоу.

— Ходят слухи, что представители UFC заходят в раздевалки к бойцам и говорят: «Сегодня ты должен устроить шоу, закатить зрелище». Это действительно так?

— Думаю, всё это на уровне мифов. Такого нет. После моего последнего боя в 70 кг руководство зашло ко мне и сказало: «Ты следующий в 77 кг. Готовься, набирай вес — будешь драться за пояс». А указывать, как бойцу драться — зрелищно или нет, в стойке или в партере — такого никогда не было.

Ислам Махачев Фото: Ishika Samant/Getty Images

— Топурия будет конкурентоспособен в 77 кг?

— Как панчер тот же Моралес намного опаснее. Каждым попаданием он людей «спать» отправляет. Не думаю, что в 77 кг Топурия будет так же опасен, как и в 70 кг. Размеры другие, вес и рост. И я не вижу никаких угроз для себя, если Топурия поднимется в 77 кг. Уже много раз говорил, что я только за такой бой — будет большое шоу, фанатам это интересно.

— Даниэль Кормье принял участие в ALF Reality. Для тебя это невозможно?

— Я в цирке не участвую.