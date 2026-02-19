«Не готов, чтобы меня пинали». Говорим с легендарным ММА-качком Йоэлем Ромеро

В спорте не так много островков стабильности, но кое-что в единоборствах остаётся неизменным — кубинец Йоэль Ромеро продолжает драться. Харизматичный здоровяк, в далёком 2000 году бравший серебро Олимпиады, до сих пор является востребованным и ярким спортсменом. И уже 28 марта он дебютирует в российской лиге IBA Bare Knuckle в бою на голых кулаках против россиянина Вагаба Вагабова. В преддверии поединка мы сумели записать небольшое интервью с Ромеро, поговорив с ним о самом главном.

– Вы будете драться в Санкт-Петербурге. Что-нибудь знаете об этом городе?

– Я знаю, что это очень красивый город и там сейчас очень холодно.

– Раньше в этом городе жили российские императоры. Можно ли сказать, что в марте в бою с Вагабом Вагабовым мы увидим нового императора кулачных боёв?

– В жизни главное – заниматься тем, что тебе нравится. Очень многие поднимаются, но не воплощают свои мечты. И очень многие всё говорят, что собираются что-то делать, однако не делают ничего. Поэтому каждый раз, когда поднимаешься, ты уже император. Если у тебя хватает сил вставать, работать, чего-то достигать, то ты уже император всех времён и народов. Один мой близкий друг сказал мне: «Величие — это бой для нас».

Йоэль Ромеро Фото: Getty Images

– Огромное число фанатов вас обожает. А есть ли у вас любимые бойцы?

– Я очень уважаю Джона Джонса, Фёдора Емельяненко, Жоржа Сен-Пьера, Андерсона Силву и Хабиба Нурмагомедова.

– Был ли среди ваших соперников в ММА кто-то, кем вы восхищаетесь больше всего?

– Спорт – это такая привилегия работать с теми, с кем ты соревнуешься. И просто выходить на поединок – большая честь.

– На днях бывший чемпион UFC Андрей Орловский взял титул в BKFC. Хотели бы сразиться с ним за этот пояс?

– Нет! Нет, это мой друг! Никогда не стал бы. Андрей — монстр! И ещё мой друг. Я очень счастлив этому.

– Хотели бы провести схватку по вольной борьбе с Хамзатом Чимаевым?

– Надо заниматься тем, что приплывает к тебе в руки, и идти своим путём. А дополнительно что-то придумывать я не хочу.

– Ждать ли нам вашего возвращения в ММА?

– Легко. Я уже год не тренировался именно для смешанных единоборств. И мне предлагали бои, я думал насчёт этого. Но у меня возникало ощущение, что я просто в детство возвращаюсь, когда думаю об ММА. На старте карьеры в смешанных единоборствах я был голодным до побед. А сейчас уже повзрослел и у меня другие интересы. Мог бы этим заниматься в качестве развлечения, чтобы дать хорошее шоу зрителю. Однако я не готов, чтобы меня заставляли тренироваться, пинали.

– Многие раскритиковали Чимаева и Махачева за последние выступления в UFC, указав в том числе на их пассивность. Вы согласны с этой критикой?

– Когда кто-то кого-то критикует, важно понимать, что это за критика. Есть конструктивная, а есть диванная. Атлеты выполняют свою работу — побеждают. И они вправе выбирать, каким образом. Если есть возможность победить проще, то они так и делают. Фанаты ведь думают не так, как спортсмены. Болельщики смотрят на зрелищность. Однако и среди них есть те, кто сам занимается и может анализировать. А есть те, кто вообще понятия не имеет об ММА и критикует бойцов на эмоциях.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

– Какой ваш прогноз на бой Махачев — Топурия?

– Для обоих это будет очень сложный бой. Они оба отличные борцы с высоким бойцовским IQ. Кроме того, у них прекрасные секунданты. Тот, кто не поддастся эмоциям и останется более спокойным, сможет победить.

– В фильме «Бойцовский клуб» персонажи обсуждали, с кем из известных исторических личностей хотели бы подраться. А с кем бы хотели подраться вы?

– С Джоном Джонсом или Фёдором Емельяненко.