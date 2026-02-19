Дана Уайт уже влияет на боксёрский мир. Как у него это получается?

С начала 2026 года в лиге Zuffa Boxing прошло уже три турнира. Дана Уайт, обещавший устроить революцию в боксе, пока не очень сильно резонирует, но постепенно его новое детище набирает обороты. В Zuffa Boxing проходят действительно яркие поединки (Раджаб Бутаев — Сергей Богачук), есть на турнирах и эпичные финиши (Умар Джамбеков, Эфе Аджагба). И интерес к промоушену неуклонно растёт, а он не стоит на месте.

Три турнира — очень маленькая дистанция, однако новая лига уже влияет на мировой бокс. Несмотря на весь скепсис перед запуском, Zuffa уже сумела подписать высококлассных боксёров, то есть пока нет упора только на неизвестные имена, которые можно раскрутить. Нет, в лиге действуют грамотно и привлекают к себе внимание. Тот же Богачук — бывший временный чемпион WBC, Аджагба входит в топ-10 сильнейших тяжеловесов мира, есть Каллум Уолш и Раджаб Бутаев, а главная звезда Zuffa сейчас Джей Опетайя. Австралиец — действующий чемпион мира IBF и The Ring в своём весе, и в целом от него многого ожидают. Подписание Опетайи — серьёзный сигнал от Zuffa и другим боксёрам, и конкурентам . И скоро Джей может стать первым обладателем чемпионского пояса организации — уже назначен бой. И ничего не при этом не потеряет, потому что в Zuffa не против, если Опетайя параллельно будет защищать пояс IBF в других поединках.

Джей Опетайя Фото: Chris Hyde/Getty Images

И это явно только начало. Уже известно, что Zuffa пыталась подписать Джесси Родригеса, возможно, главного боксёра нового поколения, и делала американскому Ломаченко солидное предложение. Однако в итоге Джесси принял предложение Matchroom, с которым сотрудничал и ранее. Да, у Даны Уайта не вышло подписать звезду, но случай всё равно показателен тем, что промоутерам придётся отвоёвывать своих боксёров у Zuffa Boxing . А это в любом случае будет влиять на рынок. И Уайт не скрывает, что планы у организации большие: «Мы ведём переговоры со всеми, кого считаем самыми талантливыми людьми в мире или у кого есть потенциал стать такими».

Почему новая лига заставляет лидеров индустрии нервничать и чем привлекает бойцов, ведь почти всегда звучат тезисы о жадности Даны Уайта и о том, как хорошо платят в боксе? Во-первых, Zuffa даёт бойцам стабильность и определённость, а это очень важный пункт для многих . Чарльз Мартин, крепкий тяж, недавний соперник Аджагбы, объяснял: «У меня будет расписание выступлений – это всё, что мне нужно. Всем нужна какая-то уверенность. Мы профессиональные спортсмены, сложно сохранять мотивацию, когда у тебя нет никаких предложений».

Бывший чемпион мира Марк Магсайо, недавно подписавшийся с лигой, тоже говорит о том, что в Zuffa ему готовы гарантировать три поединка в год. А нынешнее положение дел спортсмена не устраивает: «Всё это время провёл в лагере. Готовился драться в январе, затем в феврале. И потом вновь всё перенесли».

Во-вторых, деньги всё же имеют значение, о чём рассказал Опетайя : «Я подписал контракт с Zuffa Boxing, потому что чувствую, что это огромная возможность, за которую я тоже благодарен. Я чувствую, что это будет большая глава в боксе, глядя на то, как всё развивается. Очевидно, что также влияет финансовая сторона. Знаете, они хорошо платят, но для меня это никогда не было историей о деньгах. Я соглашался на сокращение гонорара, предлагал людям половину своего гонорара, лишь бы пробиться дальше. Так что, знаете, деньги – это одно, однако стать «абсолютом» – я считаю, что это и принесёт мне деньги. Дело не в деньгах… Хотя дело в деньгах, но не совсем. Я знаю, что нужно инвестировать в своё время и усилия».

При всём этом, безусловно, впереди громадный пласт работы. И сам Дана Уайт говорит, что нужно три-пять турниров, чтобы окончательно поймать ритм: наладить частоту турниров, продумать матчмейкинг (пока с этим всё здорово). Кроме того, идёт много переговоров с потенциальными новичками, Zuffa действует довольно агрессивно. И, конечно, все понимают, что на турнирах на арене «Apex» далеко не уедешь, нужно расширяться и двигаться дальше, что тоже не так просто сделать. Работы много, но Дана Уайт доволен .

Дана Уайт Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

«Я ожидал какого-то отпора. А у меня чувство, что я пришёл и бью детей. Я ожидал большего. Ожидал, что они будут более конкурентоспособны. Они не в своей лиге. Они не могут конкурировать, потому что не умеют. У них нет никакого видения – не знаю, как это ещё объяснить. Я понимаю, что тем, кто олицетворяет сегодняшнее положение дел в боксе, это не нравится. Но это не значит, что они не могут продолжать делать то, что делают. Если ваша система так хороша и вы так хороши, как думаете, делайте своё дело. Удачи вам. Я буду заниматься своими делами, а они пусть занимаются своими. Либо я прав, либо ошибаюсь. И мы это выясним. Я постоянно говорю только одно: судите нас по нашим достижениям. Давайте посмотрим, с чем мы закончим календарный год», — сказал Уайт на последней пресс-конференции.

Заодно досталось и некоторым нынешним функционерам: «Оскар де ла Хойя психически болен», «Маурисио Сулейман – лучший в том, чтобы развалить бокс», «Эдди Хирн просто работает на отца». И в целом Уайт сравнил всех боссов с политиками, которые могут только трепать языком.

Zuffa уже показывает, что может кардинально изменить мир бокса, сделать его более понятным, без лишних весовых категорий, без лишних поясов и без лишних людей вокруг каждого мало-мальски большого боя. И это только начало. Крайне интригующе, куда дойдёт Дана Уайт со своей лигой к концу года.