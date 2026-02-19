Вызывает Штыркова и рвётся в UFC. Потянет ли Белаз столь серьёзные вызовы?

В прошлом году одним из самых популярных бойцов в российских ММА стал Владислав Ковалёв. Ещё пару лет назад про Белаза знали лишь искушённые фанаты: белорусский спортсмен выступал в поп-ММА и кулачных боях и не особо выделялся, чередуя победы с поражениями. Но за короткий промежуток времени многое изменилось.

Всё началось с того, что Белаз присоединился к лиге RCC. Сначала Ковалёв мощно залетел в кула́чку RCC Hard, снёс крепкого бразильца Кристиано Фролича, а затем получил бой с лидером P4P промоушена на тот момент Валерием Мясниковым. Причём сначала бойцы встретились вне RCC и провели бой по правилам бокса в маленьких перчатках: тогда победу одержал Ковалёв, однако Мясников, вышедший на коротком уведомлении, вызвал Владислава на реванш.

Второй бой состоялся уже в RCC Hard, и Ковалёв снова одержал победу, став одной из главных звёзд лиги. Перед этим поединком у Мясникова была договорённость провести бой против легендарного Александра Шлеменко по правилам ММА, но Белаз спутал Валерию все карты и стал сам вызывать Шторма. Казалось, что это бойцы абсолютно разных уровней, Шлеменко не особо горел желанием драться с соперником из поп-ММА, однако в итоге согласился на бой и… проиграл. В мае прошлого года Владислав одержал, пожалуй, главную победу в карьере, после чего стал говорить, что мечтает попасть в UFC.

В сентябре Ковалёв и вовсе стал первым в истории RCC чемпионом именно в смешанных единоборствах, задушив Шлеменко в реванше. А в декабре Белаз успел провести успешную защиту, победив удушающим бывшего бойца UFC Армена Петросяна.

Всего лишь за год боец, который проигрывал в поп-ММА, например, Залимхану Юсупову, Марифу Пираеву и другим не самым статусным соперникам, уступал ветерану Вячеславу Василевскому, стал большой звездой в российских смешанных единоборствах. Белаз только укрепился в своём желании попасть в UFC и начал действовать активнее: в начале этого года Ковалёв всё-таки дотянулся до Даны Уайта на одном из турниров в США, выложив совместную фотографию с боссом UFC.

Владислав Ковалёв и Дана Уайт Фото: Из личного архива спортсмена

Пока ситуация с лучшей лигой мира не разрешилась в пользу бойца из Беларуси, но Ковалёв не намерен сидеть в ожидании. Владислав наметил на предстоящий год план, в котором есть вызов из разряда фантастики – бой с Иваном Штырковым.

«Мы с RCC разговаривали о поединке со Штырковым — можно провести, это будет мегафайт. Будет прикольно увидеть, как боец из поп-ММА побил профессионального спортсмена на категорию выше. Иван обо мне постоянно высказывается. Он говорит, что меня переедет. Окей, давайте сделаем и пошумим. Я вешу 95-97 кг во время отдыха, с тренировками мой вес — 93 кг. Для российского рынка мой бой со Штырковым — это бомба. Я люблю взрывы, люблю удивлять и радовать. Вижу в своих планах три боя — Рагозин, кулачный турнир в Беларуси и Штырков. Думаю, что он пройдёт осенью и в конце года я буду готов залететь в UFC. И не в Претендентскую серию, а именно в лигу напрямую», — приводит слова Ковалёва Sport 24.

Понятно, что прошлогодние успехи позволили Владиславу сильно поверить в собственные силы. Он побил звезду кула́чки, дважды одолел легендарного Шлеменко, разделался с Арменом Петросяном, который ещё в начале прошлого года выступал в UFC – согласитесь, звучит мощно. Но, кажется, Белаз переоценивает себя и свои возможности, как и результаты последних боёв . Да, две победы над Шлеменко – это круто, особенно для выходца из поп-ММА, однако давайте не забывать, что Александру идёт уже пятый десяток и он далёк от оптимальной формы. Армен Петросян был уволен из UFC за три поражения в четырёх поединках плюс успел проиграть тому же Ивану Штыркову по правилам кикбоксинга. Так что, при всём уважении к Шлеменко и Петросяну, это не та оппозиция, после которой нужно кричать о титульных амбициях в UFC.

Ковалёв здорово спрогрессировал за последние годы, раскачал себя медийно, добавил в спортивных аспектах. Однако он по-прежнему выглядит в клетке как парень с драки на сельской дискотеке — духовитый, но не техничный: размашистые оверхенды в стиле Дацика, нетипичные проходы в ноги, какие-то нелепые удары, свойственные только Белазу. Смотришь на его поединки и думаешь: «Этот парень серьёзно собрался в UFC?» . Пока это работает и принесло Ковалёву славу, большие гонорары и огромную популярность, однако вопрос в том, потянет ли Ковалёв те вызовы, которые он сам бросает.

Даже бой с Михаилом Рагозиным, который является главным претендентом на титул RCC, выглядит для Владислава серьёзной проверкой, которая может сбить с Белаза корону, что уж говорить про поединок с Иваном Штырковым. Ковалёв и Штырков будто из разных вселенных, и тяжело представить, что Владислав сможет навязать крупногабаритному Ивану хоть какую-то конкуренцию. Собственно, это же касается и UFC. Поединки Ковалёва не вызывают ощущение, что этот парень сможет потянуть уровень лучшей лиги мира. Да, сейчас в UFC много «залётных» бойцов с откровенно слабой подготовкой, и Белаз на кураже может с ними потягаться. Но в глобальной перспективе, конечно, о каких-то титульных амбициях Ковалёва говорить сложно. Даже просто факт того, что Белаз может оказаться в лиге Даны Уайта, вызывает скепсис, что уж говорить про какие-то результаты.

Это всё не отменяет того, что Ковалёв проделал колоссальную работу над собой, оказался готов к большим вызовам в России и справился с ними, сформировал собственный узнаваемый образ и сильно добавил в медийном плане. Однако есть ощущение, что это уже потолок Белаза, те задачи, которые Владислав поставил перед собой, трудновыполнимы — всё-таки в этой игре есть уровни.