Гарсия в погоне за остатками хайпа. Последний шанс Золотого мальчика

В ночь на 22 февраля в Лас-Вегасе, США, на «T-Mobile Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который возглавит титульный поединок в полусреднем весе между действующим обладателем пояса WBC Марио Барриосом и звёздным Райаном Гарсией. Поединок в России покажет «Амедиатека», начало трансляции запланировано на 4:00 мск.

Гарсия, несмотря на статус звезды, переживает не лучшие времена. С апреля 2023 года у него всего одна победа в четырёх поединках и два поражения на этом же отрезке . Сначала Райан досрочно проиграл другой звезде Джервонте Дэвису, лишившись «нолика» в графе поражений. Спустя некоторое время был поединок с Девином Хейни. Гарсия ещё до боя устраивал очень странные перформансы, заставляя болельщиков переживать за его психологическое состояние, потом провалил взвешивание и при этом выдал чуть ли не лучшее выступление в карьере. Однако победы Райана лишили из-за положительного допинг-теста (результат изменили на No Contest), да ещё и дисквалифицировали Золотого мальчика на год.

Камбэк тоже не удался. На протяжении всего срока дисквалификации Гарсия то собирался завершать карьеру из-за несправедливости и обиды, то хотел в ММА, однако в итоге решил вернуться и… проиграл. Хотя казалось, что Роландо Ромеро не самый серьёзный оппонент, при всём к нему уважении. К тому же у всех было свежо в памяти избиение, которое Гарсия устроил более мастеровитому Хейни. Тем не менее Ромеро довольно спокойно разобрался с соперником, оформив даже один нокдаун, и выиграл пояс регулярного чемпиона WBA.

С того поражения прошло девять месяцев, всё это время Райан был непривычно тихим – по своим стандартам, но периодически говорил, что хочет реванш с Хейни, а Ромеро проиграл из-за травмы руки. В любом случае то был один из самых громких апсетов года, который заметно снизил интерес к персоне Райана Гарсии. Если три года назад он был на пике популярности, то дальше — спад с небольшим всплеском в виде отменённой победы в бою с Хейни . И всё равно Гарсия остаётся большой звездой с именем, а уж хорошо это или плохо, каждый решит для себя сам. В любом случае поединок с Барриосом — настоящий подарок для Золотого мальчика, дающий возможность закрыть сразу несколько пунктов.

Райан Гарсия Фото: Melina Pizano/Getty Images

Во-первых, хотя бы частично восстановить хайп вокруг себя. Гарсия талантлив, но на этом далеко не уехать, если не добиваться результатов в ринге. Райан и так подмочил свою репутацию (поражения, странное поведение, допинг), надо постепенно её восстанавливать. Яркая победа поможет. Во-вторых, на кону титул. При всей медийности Гарсия никогда не был полноценным чемпионом мира. Разве что владел поясом WBC Silver и временным титулом этой же организации. Слабовато для одной из главных звёзд поколения . В-третьих, в соперниках, возможно, самый слабый действующий чемпион мира. К Барриосу и его уровню очень много вопросов. Пояс он получил, когда Теренс Кроуфорд отправился покорять новый дивизион, а без этого Марио был только временным чемпионом. И с тех пор он провёл два боя и дважды сохранил титул благодаря ничьим. Абель Рамос был близок к тому, чтобы добить Барриоса, но не повезло. А потом был Мэнни Пакьяо. 46-летний ветеран выходил в ринг с простоем в четыре года, однако тоже едва не победил. При этом многие считают, что Мэнни в том поединке ограбили.

Гарсия на бумаге и быстрее, и сильнее Барриоса, главное не выходить на бой так же, как с Ромеро. Ставки высоки — если Райан снова не оправдает надежд, то на нём поставят крест как на высококлассном боксёре . Вряд ли он этого хочет. Дополнительная мотивация для Гарсии может заключаться в том, что работает с Барриосом его бывший тренер Джо Гусен. И Райан уже об этом говорил: «Как ты мог, Джо? Это ужасно. Не могу поверить, что ты так со мной поступаешь. Это безумие. Ты разбил мне сердце… Этот парень действительно так со мной поступил. Мне было больно, когда он не появился после моего поражения от Танка. Это было большое поражение для моего сердца, а я его не видел после боя… Я немного разочарован решением Джо пойти против меня, однако это меня мотивирует. Мне нужно заполучить этот титул. Я голоден, я взволнован и готов устроить шоу. Для меня всё это – шоу. Я хочу устроить лучшее шоу, и вы, ребята, увидите отличный бой».

Барриос утверждает, что ко всему готов: «Отдаю Райану должное — он быстрый, опасный и голодный до побед. Но я уже бывал в тяжёлых боях и знаю, как сохранять хладнокровие и ломать соперников по ходу поединка. У Гарсии есть мощь, однако я в ринге видел всё. Я готов пройти через огонь, чтобы сохранить то, что принадлежит мне».

Марио Барриос Фото: Melina Pizano/Getty Images

Райан уже метит дальше и говорит о бое с Шакуром Стивенсоном, который не так давно победил Теофимо Лопеса и теперь тоже владеет поясом в полусреднем весе. Если Гарсия в порядке и справится с Барриосом, то будет большой бой. Однако в Золотом мальчике сомневаются, и это его шанс ответить.