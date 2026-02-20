Карьера Полярного медведя в глубоком кризисе. Почему Спивак так и не засиял в UFC

22 февраля в Хьюстоне, США, на арене «Тойота-центр» состоится яркое событие – турнир UFC Fight Night 267. Организаторы постарались на славу, собрав интригующий кард. Особенно выделяется противостояние молдаванина Сергея Спивака и хорвата Анте Делии.

Полярный медведь не чужой для России боец. И он продолжает находиться в подвешенном состоянии. В четырёх последних поединках Сергей потерпел три поражения. И, естественно, оказался на грани вылета из лучшего промоушена на планете. Предстоящий бой может сыграть определяющую роль. Поэтому к нему будет приковано очень серьёзное внимание со стороны фанатов.

Спивак выступает в UFC с 2019 года. И подписывался в организацию он с профессиональным рекордом 9-0. Кроме того, Сергей считался крутым универсалом, умел практически всё. Побеждал очень разнопланово, ни разу не добрался до решения судей . Поэтому на Спивака возлагали большие надежды и ожидания. Вот только то, что будет очень непросто, стало понятно практически сразу. Дебют Полярного медведя в UFC оказался провальным. Он уступил американцу Уолту Харрису техническим нокаутом. Причём уже на 50-й секунде боя. Сложно представить менее убедительный дебют.

С точки зрения статистики ситуация у Спивака действительно неоднозначная. В лучшей лиге на планете он провёл 14 поединков – восемь побед, шесть поражений. А общий профессиональный рекорд у Сергея – 17-6. Вот только заметно, как сильно у него хромает защита. В среднем за минуту Полярный медведь наносит всего лишь 3,45 удара. А вот пропускает – 4,25. И для тяжёлого веса это очень много. Особенно если учесть, что большинство атак приходится на работу в стойке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что четыре из шести поражений Спивака – техническим нокаутом.

Сергей Спивак Фото: Elsa/Getty Images

Следующий важный момент. С попаданием в UFC стала сильно хромать статистика тейкдаунов. Сам Сергей сейчас проводит их с успешностью в 62%. А защита выглядит совсем невпечатляющей – всего лишь 64%. И, естественно, у топов показатели выше. У Александра Волкова, например, 67% успешности и 69% защиты. У Тома Аспиналла – феноменальные 80% и 100%. Естественно, в такой компании очень сложно быть конкурентоспособным. А ещё бой с Жаилтоном Алмейдой продемонстрировал, что у Спивака отсутствует инстинкт убийцы . Сергей занимал просто шикарную позицию, однако финишировать из неё оппонента не получилось. В итоге бразилец не только выбрался, но и закрыл поединок своей победой во втором раунде.

Есть вопросы и к медийке бойца. Говоря откровенно, это проблема всего тяжёлого веса. В дивизионе сложно найти крутых трэштокеров. Классный пример – Александр Волков, который на фоне остальных парней смотрится действительно здорово. Однако Спивак этим не особо запоминается. Пожалуй, единственное действительно любопытное в его образе – выход под Надежду Кадышеву. Когда начинает звучать «Широка река», все россияне моментально садятся к экранам. Поэтому и поддерживают Сергея сразу в нескольких странах. Кроме того, супругой бойца является россиянка Марина Мохнаткина. Но всего этого недостаточно, чтобы считаться суперзвездой UFC.

Совсем недавно Сергею пророчили возможное попадание в топ-5 дивизиона. Сейчас он седьмой, однако ситуация непростая. Три поражения в четырёх последних поединках существенно осложнили для Спивака вопрос попадания в титульную гонку. Сергей – невероятно крутой. Он обладает мощными навыками. Но вот стабильностью не отличается. И на несколько шикарных боёв приходится серия провальных. Конечно, Полярный медведь заряжен. Если он выйдет и покажет всё, на что способен, то существенно повысит свою привлекательность в глазах боссов организации. Однако нужно вспомнить свои лучшие времена, действовать безошибочно. И победить опытного ветерана из Хорватии.