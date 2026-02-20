А был ли мальчик? Проводников получил «бой мечты», о котором даже не знает

Современный бокс – очень любопытный феномен. Внезапно пошёл тренд на проведение поединков ветеранов. Чаще всего они носят выставочный характер. Легенды прошлого возвращаются в ринг и стараются продемонстрировать красоту джентльменского вида спорта. На днях появилась информация, что показательный бой должны провести россиянин Руслан Проводников и филиппинец Мэнни Пакьяо . Естественно, даже в таком статусе он вызывал бы огромный интерес болельщиков. Но в итоге сейчас история раскручивается максимально странно. И нет точного понимания, состоится ли этот поединок вообще.

По изначальной информации, бой должен пройти 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе (США). Любопытно, что организаторы заявили 10-раундовый формат, что является не совсем привычной историей для выставочных противостояний. За создание шоу взялись компании Indistry Media и Banner Promotions Артура Пелулло. Очень важный момент заключается в том, что билеты успели поступить в продажу. Правда, андеркард анонсирован не был. Однако даже имён Проводникова и Пакьяо может хватить, что обеспечить на арене солдаут. Особенно после того, как оба успели триумфально вернуться на профессиональный уровень.

Сам Пелулло также выступил с громким заявлением. Он подчеркнул, что давно хотел увидеть Проводникова и Пакьяо в ринге. А теперь намерен реализовать мечту огромного количества фанатов: «Мэнни и Руслан должны были встретиться ещё раньше, и жаль, что этого не произошло, но, по крайней мере, мы увидим это сейчас. Они одни из самых зрелищных бойцов своего поколения и никогда не отступают ни на шаг. Что касается Руслана, он всегда хотел заполучить в ринг либо Пакьяо, либо Мейвезера, теперь такая возможность появилась . Уверен, что Руслан затмит всех и окажется на высоте».

Мэнни Пакьяо Фото: Harry How/Getty Images

Затем свою реакцию на бой оставил и сам Пакмэн. И не возникало никаких сомнений, что проведение поединка – дело решённое. Мэнни заявил, что проведёт противостояние с Русланом с большим удовольствием: «Несу Филиппины в своём сердце каждый раз, когда выхожу на бой. Поддержка моей страны и фанатов со всего мира продолжает вдохновлять меня. Возвращение в Лас-Вегас так много значит для меня, рад работать с командой, которая сосредоточена на создании зрелища мирового уровня. Возвращаюсь, чтобы подарить отличный бой. Я готов».

И в этот самый момент громыхнуло. С реакцией решил выступить Руслан. Причём сделал это так, что теперь фанаты находятся в шоке. Он заявил, что анонс пока стоит рассматривать как шутку или розыгрыш. А сам Проводников, видимо, никаких контрактов не подписывал, даже не знал об организации поединка: «Мне тяжело сейчас что-то говорить, потому что для меня всё это больше похоже на розыгрыш. Ну какой бой с Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе, да вы что… В день анонса мне звонили совсем дальние знакомые. Я даже думал: «Ничего себе, кто обо мне вспомнил». А они говорили про бой с Пакьяо… А я думаю, что меня разыгрывают. В общем, преждевременно говорить об этом поединке. Повторюсь, для меня это больше похоже на розыгрыш. Когда я выйду на ринг с Мэнни Пакьяо, тогда можно о чём-то говорить. Вы же знаете, что я открыт для всего. Готов драться в любой момент. Я верю в чудеса. И если такой бой случится, для меня это будет самым большим чудом в карьере ».

Теперь о главном. Даже с учётом всех появляющихся вводных вероятность проведения такого поединка – высокая. Объясняем почему. Да, кто-то может сказать, что Пакьяо слишком круто вернулся на профессиональный уровень. И теперь ему стоит продолжать двигаться именно там. Вот только желаемые и самые топовые оппоненты буквально избегают разговоров о таком противостоянии. Слишком высока оказалась степень риска. Мэнни – не пробитый ветеран, которого можно погонять по рингу. Он может оказать очень серьёзное сопротивление. А проиграть 47-летнему боксёру = перечеркнуть свою карьеру для любого крутого бойца. Поэтому и принимать вызов от Пакмэна никто особенно не спешит. При этом советник филиппинца Шон Гиббонс подтвердил, что Мэнни всё ещё планирует вернуться в профессиональный бокс.

Руслан не вытянет уровень профессионального поединка . К сожалению, это показало его возвращение. Поединок с Хосе Луисом Кастильо выдался, мягко говоря, незрелищным. Проводников, конечно, хорошо двигался, но всё это слишком сильно напоминало дружеский спарринг, и молчание арены подтверждало ощущения. Боксёры отыграли в пятнашки, просто обозначали удары и не стремились форсировать события. Всё закончилось победой Проводникова решением судей по итогам шести раундов, однако эмоций этот камбэк Руслана на ринг вообще не вызвал.

Руслан Проводников Фото: Joshua Blanchard/Getty Images

Формат выставочного поединка подойдёт для парней просто идеально. Руслан получит возможность выйти в ринг и в очередной раз напомнить о себе. Навыков и умений хватит, чтобы на пару с филиппинцем устроить настоящее шоу. А Мэнни не даст себе застаиваться в ожидании следующего профессионального вызова. Пакмэн серьёзно рассчитывает, что подобный шанс выпадет совсем скоро. Но слепо уповать на это и ждать без активности не стоит. Уже появлялись новости о возможном противостоянии выставочного характера с Василием Ломаченко. Правда, там всё пока так и осталось на уровне разговоров. Поэтому Руслан действительно может стать прекрасным оппонентом по подобному спаррингу.

Возможно, Проводников просто подогревает интерес к потенциальному выставочному бою. Такого варианта исключать не стоит. А может быть, действительно не знал, что такая идея реализуется за океаном. В любом случае ему стоит пользоваться ситуацией. Если судить по комментариям, другие стороны только за участие Руслана в поединке. Тогда россиянину стоит брать ситуацию в свои руки. И тогда бой мечты может стать реальностью.