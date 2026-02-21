Скидки
UFC Fight Night 267, прямая онлайн-трансляция, 22 февраля 2026 года, смотреть, где эфир

UFC Fight Night 267: возвращение Полярного медведя, рубка Стрикленда и Эрнандеса. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Fight Night 267
Турнир в Хьюстоне готовит большое количество интригующих боёв.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267. Он обещает получиться максимально ярким и интригующим.

На турнире состоится возвращение в клетку Сергея Спивака. Полярный медведь попытается прервать серию из двух поражений. Ему будет противостоять хорватский ветеран – Анте Делия.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Сергей Спивак — Анте Делия
22 февраля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сергей Спивак
Не началось
Анте Делия

В соглавном событии вечера столкнутся Джефф Нил и Урош Медич. Фанаты ждут от противостояния в полусреднем весе досрочной победы одного из бойцов.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Джефф Нил — Урош Медич
22 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джефф Нил
Не началось
Урош Медич

В главном поединке ивента сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес
22 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Энтони Эрнандес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сергей — крутой, но нестабильный:
Карьера Полярного медведя в глубоком кризисе. Почему Спивак так и не засиял в UFC
Карьера Полярного медведя в глубоком кризисе. Почему Спивак так и не засиял в UFC
Где смотреть турнир UFC Fight Night 267 Дата и время турнира UFC Fight Night 267 Полный кард турнира UFC Fight Night 267
Live Сергей Сорокин

🤔 «Мы дали им слишком много власти». Шон Стрикленд — о женщинах в ММА

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон Стрикленд выступил с резкими заявлениями в адрес женских смешанных единоборств. Он заявил, что «никому нет дела» до женских боёв, и предположил, что средний мужчина способен избить легендарную Аманду Нуньес.

«Мы должны помнить, в чём преуспевают женщины — в рождении детей, материнстве, приготовлении еды, уборке дома. Проблема в том, что мы дали им слишком много власти, и они разрушают общество», — сказал Стрикленд во время медиадня.

10:15 Сергей Сорокин

😰 Нассурдин Имавов ответил Стрикленду, назвавшему его террористом

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов отреагировал на высказывание бывшего соперника и экс-чемпиона американца Шона Стрикленда.

Напомним, ранее Стрикленд заявил, что возможный поединок Хамзата Чимаева и Имавова станет боем «двух мусульманских террористов».

«Можете отмывать его, можете называть его как-то иначе. Но мусор так и останется мусором», — написал Имавов в социальных сетях.

09:48 Сергей Сорокин

👩 Нуньес ответила Стрикленду на заявление, что любой мужчина может её побить

Бывшая двукратная чемпионка UFC Аманда Нуньес жёстко отреагировала на комментарии американца Шона Стрикленда в свой адрес. Ранее тот заявил, что даже «самый слабый» мужчина способен победить её.

«Мы делаем всё, что он сказал, а к тому же, LOL, мы ещё и бойцы. Не плачь, парень», — написала Нуньес на своей странице в социальных сетях.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 267

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 267 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Сергей Сорокин

👀 Мухаммад назвал слабое место Эрнандеса перед боем со Стриклендом

«Шон будет активно использовать джеб и тейп (фронтальный удар стопой). Я бы поставил ставку на более/менее 150 тейп-киков от Стрикленда. Эрнандес показал уязвимость к ударам по корпусу. Он несколько раз получал повреждения именно в этой области. Для меня сигнал, что в его игре есть слабое место», — сказал Мухаммад на своём канале в YouTube.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Fight Night 267

Турнир UFC Fight Night 267 пройдёт в ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США). Он стартует в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 04:00 мск.

09:47 Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания участников UFC Fight Night 267

В преддверии спортивного шоу состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы.

Результаты взвешивания участников UFC Fight Night 267:

  • главный бой вечера, средний вес: Шон Стрикленд (83,91 кг) vs Энтони Эрнандес (84,36 кг);
  • полусредний вес: Джефф Нил (77,33 кг) vs Урош Медич (77,56 кг);
  • полулёгкий вес: Дэн Иге (65,99 кг) vs Мелкизаэл Коста (65,99 кг);
  • тяжёлый вес: Сергей Спивак (114,07 кг) vs Анте Делия (108,4 кг);
  • полусредний вес: Джейкоб Смит (77,56 кг) vs Джозиа Харрелл (77,56 кг);
  • средний вес: Закари Риз (84,14 кг) vs Мишель Перейра (84,36 кг).

Прелимы:

  • полусредний вес: Чиди Нджокуани (77,56 кг) vs Карлос Леал (77,11 кг);
  • наилегчайший вес: Оде Осборн (57,15 кг) vs Алиби Идирис (57,15 кг);
  • наилегчайший вес: Олден Кория (56,92 кг) vs Луис Гуруле (56,69 кг);
  • женский легчайший вес: Нора Корноль (61,68 кг) vs Джоселин Эдвардс (61,46 кг);
  • полусредний вес: Рамиз Брахимай (77,33 кг) vs Пунаэле Сориано (77,56 кг);
  • полусредний вес: Филип Роу (78,01 кг)* vs Жан-Поль Лебоснояни (77,33 кг);
  • полулёгкий вес: Джордан Ливитт (65,99 кг) vs Ядьер Дель Валье (65,99 кг);
  • женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер (57,15 кг) vs Карли Джудис (56,69 кг).

* Филип Роу не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 267

Главный кард

  • Шон Стрикленд – Энтони Эрнандес;
  • Джефф Нил – Урош Медич;
  • Дэн Иге – Мелкизаэл Коста;
  • Сергей Спивак – Анте Делия;
  • Джейкоб Смит – Джозиа Харрелл;
  • Закари Риз – Мишель Перейра.

Прелимы

  • Чиди Нджокуани – Карлос Леал;
  • Оде Осборн – Алиби Идирис;
  • Олден Кория – Луис Гуруле;
  • Нора Корноль – Джоселин Эдвардс;
  • Рамиз Брахимай – Пунаэле Сориано;
  • Филип Роу – Жан-Поль Лебоснояни;
  • Джордан Ливитт – Ядьер Дель Валье;
  • Джулиана Миллер – Карли Джудис.
