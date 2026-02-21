UFC Fight Night 267: возвращение Полярного медведя, рубка Стрикленда и Эрнандеса. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 267. Он обещает получиться максимально ярким и интригующим.

На турнире состоится возвращение в клетку Сергея Спивака. Полярный медведь попытается прервать серию из двух поражений. Ему будет противостоять хорватский ветеран – Анте Делия.

В соглавном событии вечера столкнутся Джефф Нил и Урош Медич. Фанаты ждут от противостояния в полусреднем весе досрочной победы одного из бойцов.

В главном поединке ивента сразятся бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.