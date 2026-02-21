Эрнандес — сложнейший вызов для всех. «Заодеялить» Энтони не получится

В ночь с 21 на 22 февраля в США состоится турнир UFC Fight Night 267. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера, в котором сойдутся два претендента на титул Хамзата Чимаева в среднем весе: третий номер рейтинга и бывший чемпион Шон Стрикленд и четвёртый номер рейтинга Энтони Эрнандес.

Бой Эрнандеса и Стрикленда вполне можно рассматривать как поединок за статус следующего претендента на титул. Да, есть Нассурдин Имавов, который занимает первую строчку в рейтинге и должен стать следующим соперником Чимаева, но Хамзат вполне может сменить весовую категорию.

В любом случае противостояние Стрикленда и Эрнандеса в предстоящие выходные носит потенциальный претендентский характер, тем более что у Шона и Энтони американские паспорта, а в UFC уже заждались новых американских чемпионов в мужских дивизионах. Так что яркое выступление на UFC Fight Night 267 может принести победителю большой бой с Чимаевым.

И Эрнандес для Хамзата выглядит самым сложным вариантом среди всех топовых бойцов среднего дивизиона. Есть в смешанных единоборствах выражение, что стили делают бои, и стиль Энтони доставит Чимаеву больше всего проблем. Эрнандес ещё с детства занимался борьбой, и именно борьба стала для него базой в ММА.

Более того, стиль Эрнандеса заточен именно на атакующую борьбу, Энтони сам всегда навязывает агрессию, клинч, тейкдауны и контроль в партере – в этом они схожи с Чимаевым. По проценту времени в позиции сверху в партере Чимаев идёт в лидерах дивизиона за всю историю, Эрнандес – на пятой позиции (среди действующих бойцов – на второй), а по общему времени контроля в партере Энтони и вовсе превосходит Борза . С Хамзатом никто особо и не пытался бороться первым номером, и вряд ли кто-то из тройки Имавова, Стрикленда и дю Плесси будет пытаться, поэтому интересно посмотреть на действия Чимаева с соперником, который не станет избегать борьбы, а возможно, и вовсе навяжет её сам .

Ко всему этому у Эрнандеса приличный уровень джиу-джитсу. И дело здесь не в поясах, а в том, как Энтони умеет применять навыки в боях. Из 15 побед американца девять были добыты именно сабмишенами, в том числе Энтони вынудил сдаться Романа Долидзе и Романа Копылова. Тут же стоит отметить отличительный агрессивный граунд-энд-паунд, при большом проценте контроля сверху Энтони не просто залёживает соперников, а буквально избивает: он не стесняется при любой возможности использовать на земле локти, нанося существенный ущерб соперникам.

В стойке Энтони, конечно, не эталонный боец. Например, тот же Роман Копылов именно в ударке смотрелся лучше американца в их очном противостоянии, но в целом Эрнандес может зарубиться и в стойке. В его арсенале нет физической мощи, он не является панчером-нокаутёром, однако при этом обладает вполне неплохой техникой, особенно в работе на руках, скоростью и взрывными моментами. Плюс хорошо работает в клинче, откуда вставляет и колени, и локти, и, конечно, угрожает тейкдаунами.

Энтони Эрнандес Фото: Chris Unger/Getty Images

На данный момент Эрнандес имеет вторую по продолжительности победную серию в дивизионе после Чимаева, а в случае победы и вовсе сравняется с чемпионом – сейчас у Энтони восемь побед подряд, у Борза – девять. Понятно, что у Эрнандеса впереди сложный поединок с бывшим чемпионом и с парнем, от которого можно ждать чего угодно – Стрикленд умеет удивлять. Но Энтони идёт большим фаворитом и претендует на роль нового чемпиона.