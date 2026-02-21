Самый ненавистный боец UFC снова в деле. Стрикленд достал абсолютно всех

22 февраля в Хьюстоне, США, на арене «Тойота-центр» состоится яркое событие – турнир UFC Fight Night 267. Организаторы постарались на славу, собрав интригующий кард. А в главном событии вечера сойдутся бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Шон Стрикленд и его соотечественник Энтони Эрнандес.

Естественно, основное внимание будет приковано к тому, что парни устроят в клетке. Но Шон – король грязного трэш-тока . И поэтому много интереса вызывают его высказывания и пресс-конференции. Стрикленд славится агрессивным поведением, конфликтует со всеми: соперниками, мусульманами, женщинами. Вот и перед новым вызовом американец успел наговорить лишнего.

Шон – один из самых ненавистных бойцов в UFC. Но это его стиль, который был выбран совершенно осознанно. Стрикленд постоянно ищет конфликтные ситуации. Вот и перед предстоящим поединком американец решил напомнить все свои «противостояния» в информационном поле. Сначала сделал выпад в сторону мусульманских бойцов. И высказывался максимально жёстко: « Вы серьёзно хотите увидеть, как два этих террориста-мусульманина дерутся друг с другом ? Скорее всего, Чимаев просто переведёт Имавова и будет его там сушить. Никому нет дела до того, как дерутся два иностранца. Было бы забавно притащить их в Белый дом, однако с этой администрацией я даже не удивлён. Трамп мог бы такое устроить. Но, опять же, вспомните Али Абдель-Азиза — разве он не стоял на сцене с Трампом? Его ловили с паспортами, он был информатором ФБР — и что он забыл рядом с президентом США? Как он вообще туда попал?»

Важно отметить, что такое отношение от Шона мало удивляет. Причина тому – тяжёлое детство. Стрикленд практически не взаимодействовал с родителями, быстро попал под влияние дедушки. У того были жёсткие неонацистские взгляды. Естественно, Шон впитывал их, поскольку был ребёнком. И Стрикленд рассказал, что именно смешанные единоборства помогли ему справиться с ментальными проблемами. Правда, видимо, те самые мысли зачастую прорываются в голову американца. И он вновь начинает высказываться о представителях других религий и наций крайне некорректно.

Шон Стрикленд бывший чемпион UFC в среднем весе «Мой дед был плохим человеком. Когда ты ребёнок, ты этого не видишь, ты смотришь на него как на героя. Он просто наполнил мою голову сумасшедшими взглядами на жизнь. Потому что ты в седьмом классе извергаешь нацистские идеи, сам даже не понимая, о чём говоришь. Мой дед был огромным, и эта личность поглотила меня. Потом я начал тренироваться, и в тот момент, когда я начал тренироваться, подумал, что никого не ненавижу. Все классные. Тогда многие люди, которые помогали мне в моей жизни, не были белыми. Обычно белые люди в моей жизни были грёбаными… Многие этнические люди протягивали мне руку, и это безумие, потому что я немного грёбаный неонацист, а все эти люди помогают мне. Так что с этим было странно иметь дело, и тебе становится стыдно. Теперь тебе стыдно, потому что всю свою жизнь ты извергал эту риторику. Это такая постыдная вещь. Всю свою жизнь я ненавидел человека только из-за его цвета, а теперь он помогает мне. Жизнь удивительна».

Детство действительно пыталось сломать Шона. Вернее, основной причиной являлось поведение его отца. Стрикленд всегда рассказывал жуткие истории о том, что происходило у него дома: «В детстве я спал в маминой комнате, потому что думал, что отец убьёт маму. Однажды они сильно подрались, я был в третьем-четвёртом классе. Отец заорал «я убью тебя» и начал душить маму. Я увидел гитару, взял её и долбанул отцу по голове. А потом позвонил в полицию. Отца арестовали, но моя тупая мать вызволила его из полиции под залог . Я потерял веру в бога в начальной школе. Такие вот мои самые ранние воспоминания».

Естественно, поступки мамы мальчик также воспринимал со своей точки зрения. И, видимо, теперь относится предосудительно ко всем девушкам. Стрикленд на протяжении долгого времени постоянно критикует женские MMA. И на неделе перед боем с Эрнандесом он вновь поднял вопрос о девушках в смешанных единоборствах. Американец заявил, что «никому нет дела» до женских боёв, и предположил, что средний мужчина способен избить легендарную Аманду Нуньес.: «Мы должны помнить, в чём преуспевают женщины — в рождении детей, материнстве, приготовлении еды, уборке дома. Проблема в том, что мы дали им слишком много власти и они разрушают общество».

Шон Стрикленд Фото: Mike Roach/Getty Images

Шон, по ощущениям, ненавидит всё и всех. Но это лишь выглядит протестом, который проистекает из детства. Стрикленд видел слишком много всего плохого от окружающих. Поэтому старается закрыться в свой «кокон», агрессивно отгоняя всех, кого считает опасными. А на самом деле американец намного мягче, чем может показаться. И показывать свои чувства способен даже на камеру. Вспоминая о школьных годах в подкасте Тео Вона, Шон даже заплакал . Это стало большой неожиданностью для всех очевидцев. А позже аудиозапись разговора очень сильно завирусилась в социальных сетях.

Шон – настоящий трудяга, который лишь трудом и самоотдачей проложил однажды путь к чемпионскому титулу UFC. Но ему пришлось пройти тяжелейший путь, который был полон лишений, давления и агрессии в сторону мальчишки. Поэтому вряд ли кого-то должно удивлять, что Стрикленд – король грязного трэш-тока. И представить американца в другом образе уже попросту невозможно.