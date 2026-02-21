У чемпиона ОИ Стивесона уже третий нокаут в ММА. Но в UFC торопиться не стоит

В Мексике состоялся турнир по смешанным единоборствам от лиги Mexico Fight League. Вряд ли бы он был чем-то примечательным для широкой аудитории, если бы не выступление олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивесона. 25-летний американский тяжеловес одержал третью досрочную победу в первом раунде подряд, финишировав мексиканца Уго Лезаму. Кажется, дебют Гейбла в UFC – вопрос времени.

Гейбл Стивесон неожиданно появился в мире смешанных единоборств и вполне может стать новой суперзвездой тяжёлого дивизиона. С раннего детства Стивесон увлекался борьбой и сумел достичь огромных высот. Он дважды выигрывал чемпионат NCAA, а в 2021 году стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Казалось, Гейблу только 25 лет, возраст вполне позволяет заходить на ещё один олимпийский цикл, но Стивесон принял решение оставить борьбу в прошлом. Габаритный парень увлёкся реслингом, где добрался даже до WWE, попробовал себя в американском футболе, однако в итоге решил сосредоточиться на смешанных единоборствах.

В ММА Гейбла активно продвигает легендарный Джон Джонс. Дело в том, что Стивесон был в команде Боунса во время его подготовки к поединку со Стипе Миочичем, и Джонс разглядел в Гейбле большой потенциал. И первые бои Гейбла лишь подтвердили слова Джона. На первые два профессиональных поединка Стивесон потратил всего две минуты – финишировал Брэдена Питерсона и Кевина Хайна. Причём Хайна он вырубил настолько брутально, что повторы этого момента быстро разлетелись по интернету: мощнейший оверхенд пришёлся точно в челюсть Кевина и одновременно совпал с идеальным по таймингу проходом под одну ногу – уже вырубленный Хайн буквально рухнул на канвас.

Третьим соперником Гейбла стал мексиканец Уго Лезама – самый опытный оппонент олимпийского чемпиона на данном этапе карьеры, и с ним Стивесон расправился меньше чем за две минуты, забив, как и Брэдена Питерсона, в партере. При этом Лезама несколько раз хорошо попал по Стивесону, достал неожиданным оверхендом в падении и не менее неожиданной вертушкой в голову, но Гейбл продемонстрировал, что челюсть у него крепкая. Ну а дальше были избиение в партере и третий финиш подряд в первом раунде.

Конечно, Гейблу есть над чем работать. В первую очередь – над защитой: если такие неизвестные парни, как Лезама, доставали его приличными ударами, то в UFC может прилететь гораздо серьёзнее. При этом у Стивесона есть и преимущества, благодаря которым он вполне может стать суперзвездой. Безусловно, речь идёт про борьбу и про контроль в партере. То, насколько легко Гейбл переводит своих соперников, впечатляет – уровень олимпийского чемпиона по вольной борьбе виден сразу. Стивесон быстр на ногах, он мгновенно сокращает дистанцию и идеально по таймингу проводит тейкдауны: даже на фоне большинства современных тяжей UFC он будет иметь преимущество в скорости. А про уровень борьбы и говорить не стоит: если уж Жаилтон Алмейда кошмарил весь дивизион своими проходами, то Стивесон будет в этом плане просто недосягаем для всех остальных .

При этом, в отличие от Алмейды, у Гейбла активный партер. Он не переводит ради того, чтобы перевести – на земле Стивесон переходит в плотный контроль, улучшает позицию и постоянно выбрасывает удары, чтобы нанести сопернику как можно больше ущерба. Встать из-под такой глыбы, как Стивесон, да ещё и с таким уровнем контроля в партере, достаточно проблематично, так что бойцу любого уровня будет тяжело, когда он окажется с ним ним на земле.

Да, пока есть вопросы по другим компонентам. В стойке, кроме постоянного прессинга, угроз проходами в ноги и размашистых оверхендов, за три боя мы практически ничего не увидели: ни каких-то киков, ни работы с дистанции на руках. Но это не мешает Гейблу гнуть свою линию, он вполне справляется за счёт тех навыков, которые у него есть. С джиу-джитсу пока тоже есть вопросы, в бою с Лезамой, например, он попытался выйти на ручной треугольник, но безуспешно. Ну и, конечно, главные вопросы возникают по поводу защиты: что-что, а бить в UFC парни точно умеют и делают это куда профессиональнее и мощнее, чем Лезама, так что Стивесону и его наставнику Джону Джонсу есть над чем работать .

Джон Джонс, Гейбл Стивенсон и его тренер Брэндон Гибсон Фото: из личного архива Гейбла Стивенсона

Готов ли Гейбл к UFC? Прямо сейчас, наверное, нет, всё же пока олимпийский чемпион по вольной борьбе ещё только осваивается в новой для себя дисциплине. У Стивесона есть огромное преимущество – его возраст. Ему всего лишь 25 лет, времени предостаточно на то, чтобы совершенствоваться и прогрессировать. Можно провести параллель с Алексом Перейрой – тоже выходцем из другого вида спорта с большим именем. В UFC он попал с рекордом 3-1, победив никому не известных парней. Поатан тоже был «сырой» в ММА, однако это не помешало ему завоевать титулы в двух весовых категориях и вписать своё имя в историю.

У Стивесона похожая история – парень из другого вида спорта с определёнными преимуществами: у Перейры это кикбоксёрская стойка, у Гейбла – борьба. Алексу не помешал, по сути, однобокий стиль добраться до вершины, у Стивесона же есть время на то, чтобы подтянуть ударную технику, подтянуть защиту, подтянуть джиу-джитсу – сделать всё это гораздо проще, чем кикбоксёру научиться бороться. У Гейбла, безусловно, есть большие перспективы в смешанных единоборствах: есть навыки и данные, есть большое имя, есть звёздный протеже. И попадание Стивесона в UFC лишь вопрос времени, а если учитывать упадок в нынешнем тяжёлом весе, Гейбл вполне может стать новой суперзвездой.