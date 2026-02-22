Полярный медведь в деле! Спивак в жёстком поединке перебил Делию

В главном карде турнира UFC Fight Night 267 зрители увидели поединок седьмого и девятого номеров рейтинга тяжёлого веса – Сергея Спивака по прозвищу Полярный медведь и Анте Делии.

Сергей Спивак – опытнейший боец UFC, который выступает в лиге с 2019 года. За это время молдавский спортсмен успел провести поединки практически со всеми топовыми представителями тяжёлого веса, в том числе и с Томом Аспиналлом, и с Сирилем Ганом, и с Вальдо Кортес-Акостой. Спивак досрочно побеждал Деррика Льюиса и Тая Туивасу, оказывался сильнее Алексея Олейника и многих других крепких бойцов тяжёлого веса. Во многом Сергею где-то не хватает стабильности, чтобы быть в титульной гонке и претендовать на пояс, но при этом Спивак периодически выдаёт отличные победные серии, сохраняя своё место в элите дивизиона.

Правда, к сегодняшнему турниру молдавский боец подошёл с неудачной серией: он проиграл три из четырёх последних поединков, так что в бою с Анте Делией Полярному медведю обязательно нужно было побеждать. Делия – не менее опытный боец, хотя выступает в UFC относительно недавно. За плечами хорватского спортсмена более 30 поединков, он успел повыступать и в России, в том числе претендовал на пояс М-1. Но основную популярность ученик Мирко Филипповича получил по выступлениям в PFL, где даже становился победителем Гран-при тяжеловесов. В UFC Делия оказался в сентябре прошлого года, и сразу получил бонус за выступление вечера, нокаутировав Марчина Тыбуру. При этом Анте вполне мог выиграть и второй бой в лиге против Вальдо Кортеса-Акосты, и даже вроде бы выиграл его, но затем судьи рассмотрели на повторе тычок в глаз со стороны хорвата, дали Вальдо восстановиться и продолжить бой, и доминиканец в итоге победил.

Спивак и Делия должны были встретиться ещё на турнире 1 февраля, но бой был перенесён. Делия на первых секундах боя выбросил опасный хай-кик и добавил несколько серий на руках, Спивак тоже не стеснялся отвечать хорвату, часто использовал переднюю руку. Активно начали поединок бойцы, уже за две стартовые минуты оба сумели нанести сопернику серьёзный урон, после чего темп боя снизился. Сергей пристрелялся, стал больше попадать по напиравшему Делии и серьёзно разбил лицо хорвата. Интересно, что за весь первый раунд никто из бойцов так и не зашёл в борьбу, хотя от Спивака вполне можно было это ожидать.



Второй раунд начался с атак Анте, который постарался прорваться на ближнюю дистанцию, но Спивак грамотно использовал плотный джеб и сбивал атаки соперника. Продолжили бойцы размениваться на руках, при этом финтов и ложных движений было больше, чем точных попаданий. В середине раунда оба разрядились размашистыми боковыми, но затем снова вернулись к перестрелки с дистанции. За две минуты до конца включился Делия, достал Спивака плотными хуками, отбросив Сергея к сетке. Полярный медведь сумел грамотно завязать хорвата в клинче у сетки, чтобы восстановиться после пропущенных ударов, но концовка равного отрезка осталась за Делией.

В третьем отрезке вперёд пошёл уже Спивак, проигравший предыдущий раунд. Сергей подготавливал атаки через джеб, выбрасывал правый прямой, и на дистанции у Спивака действительно было преимущество над хорватом. Делия же вымахался во втором отрезке, было видно, что сил уже не так много. На исходе второй минуты Спивак предпринял первую попытку провести тейкдаун и сумел перевести Делию на землю. В партере Сергей зафиксировал соперника, пытался улучшить позицию, периодически выбрасывал удары. Анте сумел подняться в стойку через клинч, но полторы минуты Спивак забрал в борьбе. Сергей сохранил больше сил на концовку, перестреливал хорвата с дистанции и выглядел лучше Делии, хотя под самый гонг разрядился и Анте.



В итоге жёсткий поединок добрался до судейского решения. Все судьи отдали победу Сергею Спиваку — 30-27, 29-28, 29-28.