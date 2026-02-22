Стрикленд снова в титульной гонке. Экс-чемпион снёс опасного претендента

В ночь на 22 февраля в Хьюстоне, штат Техас, США прошёл турнир UFC Fight Night 267. Главным событием вечера стал поединок топовых средневесов — бывший чемпион организации Шон Стрикленд бился с Энтони Эрнандесом, шедшему на серии из восьми побед и занимающему четвёртое место в рейтинге среднего дивизиона.

Стрикленд возвращался в октагон после длительного простоя — больше года Шон не выступал. В феврале 2025-го Стрикленд проиграл в реванше Дрикусу дю Плесси и взял паузу. Отчасти из-за того, что начал слишком выборочно относиться к предлагаемым вариантом. К примеру, бои с Робертом Уиттакером или Исраэлем Адесаньей его не устраивали. А потом Шон попал в неприятную ситуацию, схватив полугодовую дисквалификацию за драку на турнире промоушена Tuff-N-Uff, где он секундировал своего одноклубника, а после боя забежал в клетку, отреагировав на провокации его соперника. Впрочем, Стрикленд утверждал, что не жалеет об отстранении.

В то же время Эрнандес, напротив, неплохо разогнался и только за прошлый год справился с двумя бойцами из топ-10. Сначала Флаффи победил решением Брендана Аллена, а затем снёс Романа Долидзе, став первым, кому удалось финишировать грузинского бойца. К концу прошлого года Эрнандес должен был ещё встретиться с Ренье де Риддером, но снялся с боя из-за травмы. Стрикленд должен был стать для Энтони самой серьёзной проверкой. Эрнандес ставит на высочайший темп, борьбу и бездонное кардио, то есть это своего рода Мераб Двалишвили в среднем весе. На этом фоне, разумеется, было интересно, как с таким стилем справится Стрикленд.

Эрнандес сразу начал искать возможности для сближения, но в борьбу поначалу не шёл. Стрикленд не напрягался, перемещался в спокойном темпе, привычно хорошо использовал джеб, а в середине раунда потряс Энтони, заставив того отступать. Сразу после этого Эрнандес попытался побороться — безуспешно, но Флаффи не смутился и уже сам потряс Стрикленда в стойке, после чего начал поднимать темп. Шон, к слову, не растерялся и неплохо отвечал, преимущественно джебом. Второй раунд шёл под диктовку экс-чемпиона, Стрикленд хорошо останавливал наскоки Эрнандеса, регулярно «протыкал» джеб сквозь руки соперника, а Энтони работал слишком бесхитростно и часто старался сблизиться совсем без ударов, что было чревато. В итоге давление было за Флаффи, но по попаданиям Стрикленд оппонента явно превосходил.

Эрнандес попытался взвинтить темп с начала третьего раунда, начал приближаться с ударами. Однако всё это не работало — Стрикленд и уходил отлично, и джебы применял, а потом потряс Энтони коленом в корпус навстречу и забил его у сетки, вынудив рефери вмешиваться.

Стрикленд в принципе не тот боец, от которого ждут нокауты, но в этот раз экс-чемпион наглядно показал разницу в уровнях, не дал Эрнандесу навязать привычный темп, и снова возвращается в титульную гонку. Он бы точно хотел встретиться с Хамзатом Чимаевым, но если слухи о переходе Борза в полутяжёлый вес подтвердятся, то, возможно, Шона ждёт реванш с Нассурдином Имавовым.