Хронология истерики. Как Дана Уайт не даёт спать промоутеру бокса

Дана Уайт – один из главных функционеров современных единоборств. Сначала он стал доминирующей силой в MMA, превратив UFC в лучший промоушен на планете. А затем американец отправился покорять бокс, создав организацию Zuffa Boxing. Естественно, пройти бесследно всё это не могло. У Даны есть большое количество хейтеров, критикующих всё, что делает Уайт. Вот только далеко не все они – «диванные критики». Есть и крупные промоутеры, которые пытаются уязвить босса UFC. Так, свои нападки продолжает Эдди Хирн . Видимо, его сильно задевают успехи оппонента во всех направлениях.

Всё началось довольно давно, не вчера или сегодня. В последние месяцы Хирн открыто критиковал закон Мохаммеда Али о возрождении американского бокса, который позволяет Zuffa Boxing иметь промоушен, аналогичный UFC, с внутренними титулами чемпиона, рейтингами и бойцами, подписавшими долгосрочные эксклюзивные контракты. Он также высмеял компенсацию, которую, по его утверждению, лига выплачивает бойцам, после того как, по сообщениям, он увидел некоторые контрактные предложения, сделанные бойцам.

На всё это Уайт отреагировал в свойственной ему манере. Подшутил над оппонентом, уязвив его самолюбие: «В боксе есть хорошие парни. Я, честно, был удивлён из-за реакции Эдди Хирна на моё вхождение в бокс. Очень негативной, очень конфронтационной. Это странно, потому что это не его стиль. Но это на 100% из-за нашего прихода в бокс. Он теперь говорит как политик. Мол, с нетерпением жду, мы их победим, сделаем то, сделаем это. Он уже 25 лет в бизнесе. О чём он? Это как политик, который переизбирается — рассказывает, что всё изменит. Так почему ты не сделал этого за предыдущий срок? Это про Эдди Хирна».

Эдди Хирн Фото: John Nacion/Getty Images

После этого промоутера совсем понесло. Он начал говорить обо всех изъянах, которые видит в Уайте и его детище. Но сначала попытался напомнить, что Дана всегда находился под чьим-то покровительством, пользовался именно этим: «Меня удивил характер его слов — по сути, он сказал, что Эдди Хирн работает на своего отца. Честно говоря, такие вещи обычно говорят, когда человек раздражён и выбит из колеи. Я не ожидал, что он будет нервничать так рано. Когда он говорит, что я работаю на отца — да, можно и так сказать. Но многие годы его «отцами» были братья Фертитта, а теперь у него новый «папа» — Турки Аль аш-Шейх. Дана Уайт работает на Турки Аль аш-Шейха. Он сотрудник компании».

Новым моментом, задевшим Эдди, стало подписание контракта Zuffa Boxing с Конором Бенном. Хирн совершенно точно воспринял это как личную неудачу и осечку: «Когда я получил письмо от его адвоката, то написал Конору и предложил созвониться. Я считал, что за всё, что для него сделал, заслуживаю хотя бы телефонного разговора, однако он ответил отказом. Просто не знаю, что сказать. Виню себя, потому что забыл, что такое бокс . Совершил ошибку, так как неправильно оценил характер человека. Это очень неожиданно и болезненно. Ощущение, что последние несколько лет были потрачены впустую, ведь я так сильно сражался за него. В боксе ты иногда теряешь частичку своей души, сейчас именно такой момент».

Теперь же полемика Хирна всё больше напоминает истерику. Он начинает рассказывать всем, как плохо обстоят дела в UFC. Сначала раскритиковал оклады бойцов и сообщил, что спортсмены откровенно «дешевят», поскольку лига ставит их в такие рамки: «Если ты боец UFC, смотришь на всё это и думаешь: «Какого чёрта? Меня здесь просто обдирают». Я генерирую больше выручки, чем эти ребята в боксе, а получаю 10-ю часть их денег».

А затем Хирн решил затронуть одну из самых актуальных тем последнего месяца. Он напомнил, в каком положении находится чемпион организации в тяжёлом весе – Том Аспиналл: «В этом бизнесе нет никакой лояльности. Посмотрите на Тома Аспиналла. Ему буквально выкололи глаза, а в UFC его унизили, фактически назвав лжецом и трусом . Вот как они относятся к своим звёздам».

Возможно, где-то слова Хирна действительно правдивы. Сравнивать гонорары бойцов MMA и профессиональных боксёров точно невозможно. Вторые получают в разы больше. Да и кейс Аспиналла – далеко не единственный. В «заточении» Арман Царукян, не совсем понятны увольнения многих парней. Вот только все выпады в сторону Уайта – это лишь попытка потревожить океан. Дана слишком давно в этом деле. Он выстроил настоящую империю и заставил всех с ней считаться. Поэтому каждый его поступок можно считать обдуманным и взвешенным априори. А Хирн – это современный Дон Кихот. Его противостояние с Даной выглядит сражением с ветряными мельницами. И Эдди, кажется, безнадёжно его проигрывает.