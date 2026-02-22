Гарсия наконец-то стал полноценным чемпионом! Бой с Барриосом был шикарен

Бой Марио Барриоса и Райана Гарсии за чемпионский пояс WBC в полусреднем весе был интересен сразу с нескольких ракурсов. В частности, Гарсия проводил свой второй бой после скандальной дисквалификации за допинг в поединке с Девином Хейни. Громкое возвращение после отстранения случилось в мае: Райану сразу дали титульный шанс, выставив его против крепкого, но не хватающего звёзд с неба Роландо Ромеро. Вот только Гарсия своим шансом не воспользовался — упал в нокдаун и закономерно проиграл решением судей. Сегодня у золотого мальчика американского бокса был ещё один шанс доказать, что у него остался чемпионский потенциал.

Тем более что соперник был весьма подходящим и точно не считался непроходимым. Если взглянуть на сухую статистику, то да, Барриос выходил в ранге полноценного чемпиона с двумя успешными защитами. Но свой пояс Марио получил после перехода Теренса Кроуфорда в другую весовую, а потом с трудом свёл вничью два титульных поединка. Больше того, вторым претендентом на пояс Барриоса был 46-летний Мэнни Пакьяо, и ветеран, по мнению значительной части экспертов, был ограблен судьями. Поэтому Марио сегодня выходил в ринг доказывать, что чемпионский пояс он носит не просто так и готов забирать (или хотя бы сводить вничью) бои с топами.

Гарсия вышел с максимально агрессивным стилем: уже на 25-й секунде боя чемпион улетел в нокдаун, пропустив пару жёстких ударов. Реально потрясённым Барриос не был, но его соперник продолжал владеть инициативой. Особенно опасными выглядели коронные боковые Райана в корпус. Во втором раунде Марио стал включаться и даже периодически забирал инициативу, однако никак не мог приспособиться к длинным боковым оппонента. Гарсия очень хорошо контролировал дистанцию, заставляя чемпиона тратить много времени даже просто на приближение. Если после первого раунда казалось, что претенденту нужен бешеный темп, то к пятому раунду стало ясно, что Райану весьма комфортно и на средних скоростях.

Бой Райан Гарсия — Марио Барриос Фото: Steve Marcus/Getty Images

Гарсия работал с высокой точностью, постоянно попадая по Марио, который очевидно уступал в скорости и реакции. В шестом раунде претендент снова тряхнул обладателя пояса классным попаданием: Барриос не упал, но потом всю трёхминутку просто принимал жестокие удары. Помимо привычной скорости и силы удара, Гарсия демонстрировал и новые козыри. В частности, он очень здорово защищался, чего ранее за ним особо не замечалось. Редкие удачные моменты у Барриоса появлялись разве что во время разменов на близкой дистанции, однако такие эпизоды были слишком редки.

Претендент же продолжал показывать великолепный уровень бокса. Джеб, боковые, удары в корпус навстречу: Гарсия словно мушкетёр продолжал переигрывать и перебивать соперника, к девятому раунду проиграв максимум один при самом неблагоприятном раскладе. Барриос не бросил биться — он упорно ходил за Райаном, пытаясь пролезть в ближний бой. Гарсия же работал в прежнем стиле, легко перебивая чемпиона на дистанции и не гоняясь за нокаутом. Концовку претендент забрал тоже уверенно, победив единогласным судейским решением. Райан Гарсия стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC!